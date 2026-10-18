Guru Gochar 2026: ज्योतिष में गुरु बृहस्पति को ज्ञान, धन, भाग्य, शिक्षा और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में गुरु के राशि परिवर्तन को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग अनुसार 31 अक्टूबर 2026 को गुरु बृहस्पति के सिंह राशि में गोचर से सिंह, वृश्चिक और मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति, करियर में तरक्की और नए अवसर बन सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 को गुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का यह गोचर दोपहर करीब 12:02 बजे होगा। गुरु बृहस्पति 25 जनवरी तक यहां विराजमान रहेंगे। वहीं इसके बाद गुरु ग्रह कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। साथ ही फिर सिंह राशि में गोचर करेंगे। आइए जानते हैं राशियों पर प्रभाव…

गुरु बृहस्पति का गोचर ज्योतिष में जीवन के कई क्षेत्रों पर प्रभाव डालने वाला माना जाता है। मान्यता है कि गुरु की शुभ स्थिति से व्यक्ति को करियर, कारोबार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। गुरु का सिंह राशि में गोचर होगा तो सिंह, वृश्चिक और मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अपनी योजनाओं पर ध्यान देने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है।

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सिंह राशि पर गोचर का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर आत्मविश्वास बढ़ाने और करियर में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला माना जा सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लेना और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना फायदेमंद रहेगा।

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वृश्चिक राशि पर गोचर का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक योजनाओं को मजबूत बनाने पर ध्यान देने का हो सकता है। व्यापारियों को नए ग्राहकों या कारोबारी साझेदारी से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल सकता है। हालांकि, किसी बड़े निवेश या आर्थिक समझौते से पहले सभी जरूरी जानकारियों की जांच करना बेहतर रहेगा।

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मेष राशि पर गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु गोचर को नई योजनाओं और करियर में प्रगति से जोड़कर देखा जा सकता है। मेहनत करने वालों को अपने काम में बेहतर परिणाम पाने के अवसर मिल सकते हैं। आय बढ़ाने के नए रास्तों पर विचार करने का मौका मिल सकता है। परिवार से जुड़े आर्थिक फैसलों में भी सोच-समझकर कदम उठाना लाभकारी रहेगा।

कब तक रहेगा गुरु का यह गोचर?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार गुरु 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 13 दिसंबर 2026 को गुरु वक्री होंगे, इसलिए सिंह राशि में गुरु की चाल और उसका प्रभाव आगे अलग चरणों में देखने को मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।