Guru Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धन, संतान, विवाह, शिक्षा, करियर और भाग्य का कारक माना जाता है। गुरु करीब 12 से 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। साल 2026 में गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष की गणना के अनुसार यह गोचर 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 1 मिनट पर होगा।

आपको बता दें कि गुरु का सिंह राशि में प्रवेश इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि सिंह सूर्य की राशि है और यहां गुरु का गोचर आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। गुरु के राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरह से देखने को मिलेगा। इनमें सिंह, कर्क, वृश्चिक और तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष रूप से लाभकारी माना जा सकता है। इस समय इनको मान- सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है।

गुरु गोचर का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर उनकी राशि में ही होगा। ऐसे में आत्मविश्वास बढ़ सकता है और लंबे समय से अटके कामों को गति मिलने के योग बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी, पदोन्नति या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। कारोबार करने वालों को विस्तार के अवसर मिल सकते हैं।

व्यक्तिगत जीवन में भी यह समय महत्वपूर्ण रह सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के साथ आपकी बातों को महत्व मिल सकता है। हालांकि बड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

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गुरु गोचर का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर धन और परिवार से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत मिल सकते हैं। निवेश या बचत से जुड़े फैसलों में भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

परिवार में सुख-शांति बढ़ सकती है। नौकरी या कारोबार में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। वाणी और व्यवहार के जरिए भी आपको लाभ मिल सकता है।

गुरु गोचर का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर कर्म भाव से संबंधित रहेगा। इसलिए करियर और कारोबार के लिहाज से यह समय काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिलने की संभावना बन सकती है।

कारोबारियों को नए प्रोजेक्ट, नए संपर्क और विस्तार से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। सरकारी क्षेत्र या बड़े संस्थानों से जुड़े लोगों को भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। मेहनत और सही रणनीति से सफलता प्राप्त करने के योग मजबूत हो सकते हैं।

गुरु गोचर का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर लाभ भाव से जुड़ा रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थिति आय, लाभ और नेटवर्क के लिए अनुकूल मानी जाती है। नौकरी करने वालों की आमदनी बढ़ सकती है और प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं।

कारोबार में नए ग्राहक और नए संपर्क मिल सकते हैं। अटके हुए आर्थिक मामलों में गति आने की संभावना है। मित्रों और प्रभावशाली लोगों से मिलने वाला सहयोग भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

गुरु गोचर से क्या बदल सकता है?

देवगुरु बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश आत्मविश्वास, नेतृत्व, शिक्षा, रचनात्मकता, प्रतिष्ठा और आर्थिक अवसरों से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में गोचर का वास्तविक फल उसकी जन्म राशि, लग्न, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय फल के रूप में ही देखना चाहिए।

गौर करने वाली बात: गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करने के बाद 13 दिसंबर 2026 को वक्री होंगे और 25 जनवरी 2027 को वक्री अवस्था में वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए सिंह राशि का यह पहला चरण थोड़ा छोटा रहेगा।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।