Guru Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, धन, शिक्षा, संतान और करियर में उन्नति का कारक ग्रह माना जाता है। साल 2026 में गुरु बृहस्पति एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 को गुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।

गुरु का यह गोचर कई राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर मेष, कर्क, तुला और सिंह राशि के जातकों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और आय के मामले में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ज्योतिषीय फल व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 1 मिनट पर कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु बृहस्पति 25 जनवरी तक यहां विराजमान रहेंगे। वहीं इसके बाद गुरु ग्रह कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। साथ ही फिर सिंह राशि में गोचर करेंगे।

सिंह राशि में गुरु का गोचर क्यों है खास?

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और ज्योतिष में सूर्य और गुरु के बीच मित्रता का संबंध माना जाता है। ऐसे में सिंह राशि में गुरु का प्रवेश आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, ज्ञान और विस्तार से जुड़े विषयों को प्रभावित कर सकता है।

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मेष राशि गुरु गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर शुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव पर संचऱण करेंगे। नौकरी और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के संकेत मिल सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी आय के नए स्रोत बनने और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

कर्क राशि गुरु गोचर का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन धन और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी गोचर कुंडली के धन भाव पर भ्रमण करेंगे। इसलिए नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सफलता और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबार करने वाले जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं। बचत बढ़ाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के मौके भी मिल सकते हैं।

तुला राशि गुरु गोचर का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से 11वें भाव पर संचरण करेंगे। इसलिए आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं और करियर में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। व्यापारियों को नए संपर्कों से फायदा हो सकता है। उच्च शिक्षा और पेशेवर क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी यह अवधि महत्वपूर्ण रह सकती है। ज्योतिषीय विश्लेषणों में तुला राशि के लिए आय और प्रगति के अच्छे संकेत बताए गए हैं।

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सिंह राशि गुरु गोचर का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि में ही गुरु का प्रवेश होने वाला है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष महत्व रखता है। आत्मविश्वास बढ़ सकता है और अपने निर्णयों को लेकर स्पष्टता आ सकती है। नौकरी और कारोबार में नई जिम्मेदारी या अवसर मिलने की संभावना है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और लंबे समय से रुके कुछ कार्य आगे बढ़ सकते हैं।

गुरु गोचर से इन क्षेत्रों में मिल सकता है लाभ

गुरु को ज्योतिष में विस्तार और शुभता से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस गोचर के दौरान करियर, कारोबार, शिक्षा, धन, आय, निवेश और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि बड़े आर्थिक फैसले केवल राशिफल के आधार पर नहीं लेने चाहिए।

मेष राशि का वर्षफल 2026वृष राशि का वर्षफल 2026
मिथुन राशि का वर्षफल 2026कर्क राशि का वर्षफल 2026
सिंह राशि का वर्षफल 2026कन्या राशि का वर्षफल 2026
तुला राशि का वर्षफल 2026वृश्चिक राशि का वर्षफल 2026
धनु राशि का वर्षफल 2026मकर राशि का वर्षफल 2026
कुंभ राशि का वर्षफल 2026मीन राशि का वर्षफल 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।