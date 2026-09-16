Guru Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धन, शिक्षा, संतान, विवाह, भाग्य और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। साल 2026 में गुरु एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरु ग्रह लगभग 12 साल बाद सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं।

वैदिक ज्योतिष अनुसार गुरु का सिंह राशि में प्रवेश ज्योतिष की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिंह राशि सूर्य की राशि है और इसे आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और रचनात्मकता से जोड़ा जाता है। गुरु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। खासतौर पर कर्क, मेष, वृष और कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक और करियर से जुड़े मामलों में नए अवसर बनने की संभावना मानी जा रही है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 को गुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का यह गोचर दोपहर करीब 12:02 बजे होगा। रु बृहस्पति 25 जनवरी तक यहां विराजमान रहेंगे। वहीं इसके बाद गुरु ग्रह कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। साथ ही फिर सिंह राशि में गोचर करेंगे। आइए जानते हैं राशियों पर प्रभाव…

कर्क राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए गुरु का सिंह गोचर आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। आय के नए स्रोत बनने और धन संचय की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना बन सकती है। परिवार से जुड़ी आर्थिक योजनाओं में भी प्रगति हो सकती है।

मेष राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि से गुरु का गोचर पांचवें भाव में होगा। यह समय शिक्षा, संतान, रचनात्मक कार्य और निवेश से जुड़े मामलों में अवसर ला सकता है। नौकरी और व्यवसाय में अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाने का अवसर मिल सकता है।

वृष राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर चौथे भाव में होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह समय घर, संपत्ति, वाहन और पारिवारिक सुख से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। संपत्ति से जुड़े किसी पुराने मामले में प्रगति हो सकती है। आर्थिक योजनाओं में सोच-समझकर आगे बढ़ने से लाभ की संभावना रहेगी।

कुंभ राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव (Aqurius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर सातवें भाव में होगा। इससे व्यापार और साझेदारी से जुड़े मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार का विस्तार करने की योजना बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं।

कब तक रहेगा गुरु का यह गोचर?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार गुरु 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 13 दिसंबर 2026 को गुरु वक्री होंगे, इसलिए सिंह राशि में गुरु की चाल और उसका प्रभाव आगे अलग चरणों में देखने को मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।