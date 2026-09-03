Vipreet Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, देवताओं के गुरु बृहस्पति एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव अवश्य देखने को मिलने वाला है। इस समय गुरु बृहस्पति की स्थिति की बात करें, तो वह अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है जहां पर हंस राजयोग, तो कुछ भावों में विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में इन राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ इच्छा पूर्ति, आय में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं गुरु के विपरीत राजयोग बनाने से किन राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु 2 जून 2026 को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर गए हैं और 31 अक्टूबर 2026 तक इसी राशि में रहने वाले हैं। ऐसे में गुरु कुछ भावों यानी 6, 8 और 12 भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं।

सिंह राशि पर गुरु के विपरीत राजयोग का असर (Leo Zodiac)

आपकी राशि की गोचर कुंडली के बारहवें भाव में गुरु संचरण कर रहे हैं। ऐसे में वह इस राशि में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे है। 12वें भाव में गुरु के होने से विदेश से जुड़े कामों में सफलता के साथ धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा विदेश यात्रा का भी सपना पूरा हो सकता है। विदेश में आयात-निर्यात के व्यापार में भी लाभ मिल सकता है। चौथे भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण माता के साथ अच्छा समय बीत सकता है। इसके अलावा घर, वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। सरकारी कामों में सफलता हासिल हो सकती है। आपकी लंबे समय से कोई सरकारी फाइल रुकी हुआ है, तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है।इसके साथ ही आपको नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है।

धनु राशि पर गुरु के विपरीत राजयोग का असर (Sagittarius Zodiac)

गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है। इस भाव में किसी भी ग्रह के होने से अचानक से आने वाली मुसीबतों, अचानक से आने वाली बाधाओं, अचानक से घटित होने वाली घटनाओं और बड़ी एवं गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित होता है। हालांकि अष्टम भाव में गुरु का आना कई क्षेत्रों में शुभ परिणाम मिल सकता है। इस भाव में देवगुरु के होने से वह आपकी रक्षा करते हैं और आपको हर एक परिस्थितियों से निजात दिलाने में मदद करते हैं।

आपके जीवन में लंबे समय से कोई परेशानी, विपत्ति आ रही हैं, तो गुरु आपको रास्ता दिखा सकते हैं। इसके साथ ही विपरीत राजयोग बनने से आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आपको कोई पुराना डूबा हुआ धन, इंश्योरेंस से अचानक धन की प्राप्ति, किसी पुराने निवेश से बड़ा धन लाभ हो सकता है। व्यापारियों के लिए भी ये समय काफी अच्छा माना जा रहा है। इस राशि के जातकों को व्यापार में खूब मुनाफा हो सकता है। गुरु की पांचवीं दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है। ऐसे में बेकार के खर्चों से निजात मिल सकती है। आपके सुख-सुविधाओं में वृद्धि के साथ कई इच्छाएं पूरी हो सकती है।

12वें भाव में गुरु की दृष्टि होने से आपको विदेश से संबंधित कामों में सफलता हासिल हो सकती है। विदेश संबंधी कार्य जो लंबे समय से रुके हुए थे, वह पूरे होंगे। विदेश में घर, मकान या कोई प्रॉपर्टी बनाने या खरीदने में सफलता हासिल हो सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही परिवारिक मतभेद भी समाप्त हो सकते हैं।

कुंभ राशि पर गुरु के विपरीत राजयोग का असर (Aquarius Zodiac)

देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में हो रहा है। इसके साथ ही गुरु की पंचम दृष्टि दशम भाव,सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। लंबे समय से चले आ रहे कर्ज से भी निजात मिल सकती है। आपके कामकाज में वृद्धि देखने को मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा जाने वाला है। इस राशि के जातकों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिल सकता है। कार्यस्थल में अगर आपके प्रति कोई पॉलिटिक्स चल रही हैं, तो उसे हैंडल करने का रास्ता आपको दिख सकता है। व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। आप अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। कोर्ट-कचहरी के मामलों में भी सफलता हासिल हो सकती है। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।