Guru Gochar 2026: भाग्य के कारक गुरु बृहस्पति इस समय कर्क राशि में विराजमान है। इसके साथ ही गुरु एक निश्चित अवधि के बाद नक्षत्र परिवर्तन भी करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिल सकता है। इस समय गुरु पुष्य नक्षत्र में विराजमान है और 19 अगस्त तक इसी में रहेगी। इस दौरान वह पुष्य नक्षत्र के चारों पदों में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में गुरु के अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव अवश्य देखने को मिलने वाला है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति को भाग्य, सौभाग्य, संपदा, ज्ञान, मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का कारक माना जाता है। आइए जानते हैं गुरु के पुष्य नक्षत्र के दूसरे पद में जाने से 12 राशियों पर असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं गुरु के पुष्य नक्षत्र के दूसरे पद में जाने से 12 राशियों पर क्या असर देखने को मिलने वाला है..

द्रिक पंचांग के अनुसार, 19 जुलाई 2026, रविवार को 09:43 पी एम बजे पुष्य नक्षत्र के दूसरे पद में प्रवेश कर जाएंगे। इस नक्षत्र में 3 अगस्त, सोमवार को 11:17 पी एम बजे तक रहेंगे। इसके बाद चतुर्थ पद में प्रवेश कर जाएंगे।

गुरु बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र के दूसरे पद में जाना क्यों है महत्वपूर्ण?

ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को शुभ नक्षत्रों में से एक माना जाता है। इस नक्षत्र को स्थिरता, समृद्धि और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं गुरु बृहस्पति है। ऐसे में इस नक्षत्र में गुरु के आने से ज्ञान, धर्म, भाग्य और विस्तार हो सकता है। जब गुरु स्वयं अपने नक्षत्र गोचर करता है, जो ऊर्जा बढ़ने के साथ बलवान होते हैं।

बृहस्पति गोचर गुरु का पुष्य नक्षत्र के दूसरे पद में प्रवेश, जानें 12 राशियों पर असर पुष्य नक्षत्र — द्वितीय पद प्रवेश पंडित केपी शुक्ल पहिया अपने आप घूम रहा है — किसी भी राशि पर क्लिक करें (माउस ले जाने पर घूमना रुक जाएगा) मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन राशि चुनें मेष राशि मेष राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक मामलों में सुधार लेकर आ सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन सकते हैं और निवेश से लाभ मिल सकता है। करियर में प्रगति के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा। पारिवारिक जीवन में हल्के मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें संवाद से सुलझाया जा सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचें। वृषभ राशि वृषभ राशि के लिए यह समय करियर में उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन खान-पान का ध्यान रखें। मिथुन राशि मिथुन राशि के लिए यह गोचर करियर और धन के लिए अत्यंत शुभ है। नई नौकरी, प्रमोशन या व्यापार विस्तार के योग बनते हैं। सामाजिक जीवन में नए मित्र बनेंगे और नेटवर्क मजबूत होगा। हालांकि घरेलू तनाव संभव है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा। कर्क राशि कर्क राशि वालों के लिए यह समय यात्राओं और करियर ग्रोथ का संकेत देता है। नौकरी या व्यवसाय के लिए यात्रा लाभकारी होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, विशेषकर पेट या थकान से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। सिंह राशि सिंह राशि के लिए यह गोचर आर्थिक उन्नति लेकर आएगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और नौकरी में प्रगति होगी। हालांकि विश्वास और गोपनीयता से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी है। किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले सोचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक दबाव से बचें। कन्या राशि कन्या राशि वालों के लिए यह समय मेहनत और सफलता का है। करियर में प्रगति होगी लेकिन मानसिक तनाव बना रह सकता है। आर्थिक लाभ के योग हैं। पारिवारिक जीवन में मिश्रित स्थिति रहेगी। अधिक मेहनत से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। तुला राशि तुला राशि के लिए यह गोचर बेहद शुभ है। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं और विवाह के योग बन सकते हैं। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। करियर में रुके हुए काम पूरे होंगे और नई संभावनाएं बनेंगी। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ के मजबूत योग हैं। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति होगी। लेकिन पारिवारिक तनाव और विवाद से बचना जरूरी है। मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक होगा। यह समय करियर के लिए बहुत अच्छा है। धनु राशि धनु राशि के लिए यह समय करियर और आय वृद्धि का है। नए अवसर मिलेंगे लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। प्रेम और विवाह के योग बनते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन बजट पर ध्यान देना जरूरी होगा। मकर राशि मकर राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक लाभ लेकर आएगा। लेकिन पारिवारिक चिंता और तनाव परेशान कर सकते हैं। निर्णय सोच-समझकर लें और अनुभवी लोगों की सलाह लें। करियर में स्थिर प्रगति होगी। कुंभ राशि कुंभ राशि के लिए यह समय पद, प्रतिष्ठा और आय वृद्धि का है। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और करियर में स्थिरता आएगी। मीन राशि मीन राशि के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ है। आय में वृद्धि, रुके हुए कार्यों में सफलता और यात्राओं से लाभ मिलेगा। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। हालांकि खर्चों और मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। स्रोत: पंडित केपी शुक्ल Jansatta InfoGenIE Copy HTML HTML + CSS Copied to Clipboard

गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के चार पदों में समय के अनुसार संचरण करेंगे। इस समय वह प्रथम पद में विराजमान है और जुलाई के मध्य में दूसरे पद में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में 12 राशियों के जीवन के कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासकर व्यावहारिकता, स्थिर बुद्धि और आर्थिक मजबूती में प्रभाव देखने को मिल सकता है। जब गुरु पुष्य नक्षत्र के दूसरे पद में प्रवेश करेगा, तो कुछ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिरता हो सकती है। निवेश करने से आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। व्यापार का भी तेजी से विस्तार हो सकता है। शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। यह गोचर विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है जो विकास, शिक्षा, वित्त और नीति निर्माण से जुड़े हैं।

कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत करने के लिए सुबह स्नान के जल में हल्दी मिलाना, पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति के समक्ष दीप प्रज्वलित करना तथा “ॐ बृहस्पतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करना।

डिस्क्लेमर: यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों, ग्रहों के गोचर और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और दशा के आधार पर वास्तविक परिणाम हर व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकते हैं। इसे किसी भी प्रकार का अकाट्य दावा या अचूक निर्णय न माना जाए। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, वित्तीय निवेशों अथवा स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं के लिए कृपया संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित और योग्य विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें।