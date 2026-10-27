Guru Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु बृहस्पति को महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक माना जाता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति एक निश्चित अवधि के बाद राशि के साथ-साथ नक्षत्र परिवर्तन करते हैं जिसका असर 12 राशियों के साथ वैश्विक स्तर पर देखने को मिलता है। इस समय गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। आमतौर पर गुरु एक राशि में करीब 1 साल तक रहते हैं। लेकिन इस समय वह अतिचारी गति से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में वह एक साल में करीब 2-3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार, गुरु 31 अक्टूबर को सिंह राशि के साथ-साथ मघा नक्षत्र में भी प्रवेश करने वाले हैं। गुरु के मघा नक्षत्र में जाने से इन तीन राशि के जातकों के बिगड़े हुए काम फिर से बन सकते हैं। मान-सम्मान में वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक स्थिति में असर देखने को मिल सकता है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं गुरु के मघा नक्षत्र में जाने से किन राशियों को लाभ मिल सकता है…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, धन, सौभाग्य, संतान, धर्म, विवेक और विवाह आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में गुरु की स्थिति में बदलाव इन क्षेत्रों में अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। द्रिक पंचांग के अनुसार , सौभाग्य के कारक बृहस्पति 31 अक्टूबर को दोपहर 12: 50 बजे पर मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 25 जनवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे और इसके बाद पुन: अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से दसवें स्थान पर मघा नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी केतु और राशि सिंह राशि है।

वृषभ राशि पर गुरु के मघा नक्षत्र में जाने का असर (Taurus Zodiac)

गुरु का मघा नक्षत्र में प्रवेश करना इस राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली में गुरु चौथे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही माता का स्वास्थ्य भी धीरे-धीरे सही हो सकता है।

आपका माता के साथ रिश्ता मजबूत हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा रह सकता है। करियर में उन्नति के साथ-साथ पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। घर, संपत्ति या फिर वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये समय अनुकूल साबित हो सकता है। लंबे समय से चली आ रही बीमारी भी सही हो सकती है। आपका सेहत अच्छी रह सकती है। हालांकि, जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं से सावधान रहें।

सिंह राशि पर गुरु के मघा नक्षत्र में जाने का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह और मघा नक्षत्र में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के लग्न यानी प्रथम भाव में गुरु गोचर करेंगे। इस भाव को आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और स्वयं का प्रतिनिधित्व माना जाता है। इसके साथ ही इस लग्न में केतु भी विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को जितनी भी चुनौतियां और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था, तो अब उससे राहत मिलने के योग बन रहे हैं। आप अपने काम से खुद की पहचान बना पाने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में आपकी लोकप्रियता भी काफी बढ़ सकती है।

एक्टिंग, राजनेता, समाजसेवी से लेकर सामाजिक कामों में नेतृत्व करने वाले जातकों को कुछ अच्छे संकेत मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा और रचनात्मकता क्षेत्रों में आप अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। संतान की ओर से भी अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि, अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहें।

तुला राशि पर गुरु के मघा नक्षत्र में जाने का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का मघा नक्षत्र में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि एकादश भाव में गुरु का गोचर होने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को धन लाभ के योग बन रहे हैं। लंबे समय से जीवन में चली आ रही बाधाएं, परेशानियां अब समाप्त हो सकती हैं। उच्च अधिकारियों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। आपका उच्च अधिकारी या फिर प्रभावशाली लोगों से संपर्क हो सकता है। इससे आपके करियर के नए रास्ते खुलने के साथ-साथ आर्थिक अवसर मिल सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की भी वृद्धि हो सकती है।

निवेश से जुड़े मामलों में आपको सफलता हासिल हो सकती है। किसी पुराने निवेश से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपकी कई पुरानी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। हालांकि, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आप पैसे उधार ले सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसी स्थिति पैदा न हो। इसके अलाव अविवाहितों के लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है। वैवाहिक जीवन अनुकूल जा सकता है।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।