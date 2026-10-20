Guru Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति को भाग्य, ज्ञान, विवेक, धर्म, भाग्य, धन और संतान-सुख का कारक माना जाता है। ऐसे में गुरु की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर देखने को मिलता है। इस समय गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान हैं। वहीं 31 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु के सूर्य की राशि में आने से सभी राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसी क्रम में जानिए मेष राशि के जातकों के जीवन में गुरु के सिंह राशि में जाने का कैसा होगा असर। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है..

द्रिक पंचांग के अनुसार, देवताओं के गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026, शनिवार को दोपहर 12:50 बजे सिंह राशि में प्रवेश जाएंगे और 25 जनवरी 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद वक्री गुरु वापस कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री होंगे। बता दें देवताओं के गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को राशि परिवर्तन के साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। वह इस दिन दोपहर 12: 50 बजे पर मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और इस नक्षत्र में 25 जनवरी 2027 तक रहने वाले हैं।

गुरु के सिंह राशि पर जाने का मेष राशि पर असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर कई तरह के बदलावों को लेकर आ सकता है। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार,गुरु के सिंह राशि में जाने से मेष राशि के जातकों के ज्ञान, बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता में असर देखने को मिल सकता है। आपके जीवन में सकारात्मकता में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। गुरु सिंह राशि में गोचर करके मेष राशि की गोचर कुंडली के पांचवें भाव में गोचर करेंगे। इसके साथ ही गुरु की दृष्टि पहले, नौवें और ग्यारहवें भाव में पड़ रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है।

गुरु के सिंह राशि में जाने पर मेष राशि के लोगों की नौकरी पर असर

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का पंचम भाव में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों को एक नई पहचान मिल सकती है। अपने काम से वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान खींच सकते हैं। आपका रुका हुआ प्रमोशन होने के साथ-साथ नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, मेष राशि के जातकों का वास्तविक परिणाम उनकी कुंडली में ग्रह की स्थिति के हिसाब से अलग हो सकता है।

गुरु के सिंह राशि में जाने पर मेष राशि के जातकों के बिजनेस में असर

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह राशि में जाना लाभकारी हो सकता है। आपके द्वारा बनाई गई रणनीतियां कारगर साबित हो सकती है। लंबे समय से अटकी हुई कोई डील या प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। आप अपनी बुद्धिमत्ता से अच्छे क्लाइंट्स पा सकते हैं। बड़ा निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है।

गुरु के सिंह राशि पर जाने का मेष राशि के सेहत पर असर

इस राशि में शनि साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को मानसिक तनाव, सेहत से संबंधित अनावश्यक खर्च से परेशान चल रहे हैं। हालांकि, गुरु के सिंह राशि में जाने से आपके जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आमतौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। आपकी मानसिक चिंताएं और सुस्ती दूर हो सकती है। अपनी लाइफस्टाइल और दिनचर्या का पूरा ख्याल रखें।

गुरु के सिंह राशि पर जाने का मेष राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर

मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है। आय के ने स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आपको कई क्षेत्रों में धन लाभ हो सकता है। हालांकि आप लग्जरी लाइफ के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का निवेश बिना सोचे समझे न करें।

गुरु के सिंह राशि पर जाने का मेष राशि के जातकों की शिक्षा के क्षेत्र में असर

विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष में इस भाव में बुद्धि, शिक्षा, एकाग्रता और रचनात्मकता से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा जाने वाला है। आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है।

गुरु के सिंह राशि पर जाने का मेष राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन पर असर

मेष राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। इसके साथ ही नए रिश्ते में बंधने की संभावना बन रही है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीत सकता है। आप एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। इसके अलावा संतान की खुशी मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।