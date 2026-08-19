Guru Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, देवताओं के गुरु बृहस्पति का नवग्रह में महत्वपूर्ण स्थान है। वह सबसे ज्यादा शुभ और कल्याणकारी माने जाते हैं। देवताओं के गुरु होने के साथ इन्हें ज्ञान, शिक्षा, धन, सौभाग्य, संतान, विवाह और धर्म का कारक माना जाता है। इस समय गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। वहीं, 19 अगस्त 2026 प्रातः 3:10 पर देवगुरु अपनी वर्तमान पुष्य नक्षत्र से निकलकर अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं और इस नक्षत्र में 31 अक्टूबर की दोपहर 12:02 तक रहेंगे। इसके बाद वह नक्षत्र और राशि परिवर्तन दोनों एक साथ होगा। ऐसे में करीब ढाई महीने तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क और बुध के नक्षत्र अश्लेषा में रहेंगे। बुध के नक्षत्र में आने से 12 राशियों के जीवन में असर देखने को मिलने वाला है। हालांकि वृषभ, तुला और मकर राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए इन राशियों के बारे में..

बता दें कि गुरु 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक अश्लेषा नक्षत्र में रहने वाले हैं। बुध के नक्षत्र में गुरु के आने से बुद्धि, शिक्षा, सलाह, कागज और व्यापार के रास्ते खुल सकते हैं। इसके साथ ही गुरु की विशेष कृपा बनी रह सकती हैं।

वृषभ राशि पर गुरु के अश्लेषा नक्षत्र में जाने का प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में ये गोचर होगा। ये भाव प्रयास और साहस का है। ऐसे में आपके द्वारा सोच-समझकर उठाए गए कदम से खूब सफलता हासिल हो सकती है। रचनात्मकता में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आप अपने करियर को सुधारने के लिए कोई नया कोर्स, कला आदि सीख सकते हैं। लेखन, टीचिंग, मीडिया और संचार से जुड़े लोगों अपने काम में सर्वश्रेष्ठ कर पाने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में मान-सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है।

आपके छोटे भाई-बहनों के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं। इसके साथ ही आपके द्वारा छोटी यात्राएं करने से अच्छा लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। सीखने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। नौकरी करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को भी काफी लाभ मिल सकता है। आपके द्वारा बनाई गई नीतियों के माध्यम से मुनाफा हो सकता है। लव लाइफ और वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है।

तुला राशि पर गुरु के अश्लेषा नक्षत्र में जाने का प्रभाव ( Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में जाना अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के दशम भाव में गुरु विराजमान है। जहां पर देव गुरु बृहस्पति हंस महापुरुष योग का निर्माण किए हुए हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय काफी अच्छा जा सकता है। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आप अपने काम से वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना पा सकते हैं। अफसरों की नजर में आपकी छवि समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति की बन सकती है। लंबे समय से रुका काम पूरा होने के योग है।

कर्म भाव के गुरु सलाह लेकर काम करने वाले को दोगुना फल मिल सकता है। शिक्षा, प्रशासन, लॉ और परामर्श के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह विशेष उन्नति का समय है। व्यापारियों को विशेष लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

मकर राशि पर गुरु के अश्लेषा नक्षत्र में जाने का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति सप्तम में उच्च के होकर विचरण कर रहे हैं। इसके साथ ही बना हंस महापुरुष योग लाभकारी हो सकती है। गुरु की सीधी दृष्टि सातवें भाव में पड़ रही है। ऐसे में जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीत सकता है। आप घर के कार्य में, पैसे के मामले में, कोई काम इत्यादि करने में जीवन साथी से पूछ करके करिएगा तो आपको फायदा मिलेगा और उनकी समझ आगे चलकर आपके लिए सहयोगी होगी।

विवाह की बातचीत चल रही थी तो यह ढाई महीने बहुत अच्छे हैं। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो अपने पार्टनर का सहयोग मिलेगा। इससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। बुध के नक्षत्र में और बढ़िया फल मिलने लगेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।