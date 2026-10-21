Guru Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति को देवताओं के गुरु के अलावा ज्ञान, शिक्षा, धन, सौभाग्य, संतान, धर्म, विवेक और विवाह आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में गुरु की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में देखने को मिल सकता है। आमतौर पर गुरु एक राशि में करीब एक साल तक रहते हैं। लेकिन इस समय गुरु अतिचारी गति से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में वह एक साल में करीब 2-3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। इसके साथ ही निश्चित अवधि के बाद नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। बता दें कि इस समय गुरु कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में विराजमान हैं। वहीं 31 अक्टूबर को वह सिंह राशि में प्रवेश करने के साथ मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु के केतु के नक्षत्र में जाने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में लाभ मिल सकता है। इस राशि के जातकों को नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता के साथ-साथ आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं गुरु के मघा नक्षत्र में जाने से किन राशियों को लाभ मिल सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार , भाग्य के कारक बृहस्पति 31 अक्टूबर को दोपहर 12: 50 बजे पर मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 25 जनवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे और इसके बाद पुन: अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसी दिन गुरु सिंह राशि में भी प्रवेश करेंगे। जहां पर केतु के साथ युति होगी। बता दें कि आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से दसवें स्थान पर मघा नक्षत्र आता है। इस नक्षत्र के स्वामी केतु और ये सिंह राशि में स्थित है। ऐसे में गुरु के इस नक्षत्र में आने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

मेष राशि पर गुरु के मघा नक्षत्र में जाने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का मघा नक्षत्र में जाना सकारात्मक असर कुछ क्षेत्रों में डाल सकता है। इस राशि के पंचम भाव में गुरु संचरण करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। समाज में मान-सम्मान की बढ़ोतरी हो सकती है। लंबे समय से जीवन में चली आ रही परेशानियों से राहत मिल सकती है। छोटे भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। परिवार या दोस्तों के साथ चला आ रहा विवाद का अब निवारण हो सकता है। आपके आत्म विश्वास और साहस में भी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। शिक्षा, बैकिंग, मीडिया, संवाद, काउंसलिंग आदि क्षेत्रों से जुड़े जातकों को अधिक लाभ मिल सकता है। व्यापार की बात करें, तो नया बिजनेस साझेदारी में शुरू करना लाभकारी हो सकता है।

सिंह राशि पर गुरु के मघा नक्षत्र में जाने का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए ये नक्षत्र गोचर काफी लाभकारी और खास हो सकता है। इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास और साहस में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आप कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आपको कई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सफलता हासिल हो सकती है। करियर में भी तेजी से प्रगति हो सकती है। व्यापारी अपने कारोबार के विस्तार की योजनाएं बना सकते हैं। इससे आपकी प्रगति हो सकती है।

आपके जीवन में केतु के कारण चुनौतियां या फिर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी अब इनसे राहत मिलने की संभावना है। आपकी एक पहचान बनेगी और आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों को इस अवधि में अच्छा लाभ मिल सकता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

एकादशी आज या कल, जानिए पापांकुशा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

कुंभ राशि पर गुरु के मघा नक्षत्र में जाने का असर (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों को भी इस अवधि में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी राशि के सप्तम भाव में गुरु का गोचर होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। आप लोगों के बीच अच्छे से बात कर पाने में सफल हो सकते हैं। आपकी पहचान बढ़ने की संभावना है। मीडिया, एक्टिंग, सोशल मीडिया आदि क्षेत्रों से जुड़े जातकों को लोकप्रियता मिल सकती है। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन मेंचला आ रहा मतभेद अब समाप्त हो सकता है। साझेदारी में किए गए व्यापार में लाभ मिल सकता है।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।