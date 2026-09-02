Gajkesari Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवग्रह में इकलौते चंद्रमा है, जो सबसे तेज गति से चलते हैं। वह एक राशि में करीब ढाई दिन रहते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ युति करते रहते हैं, जिससे शुभ-अशुभ योगों का निर्माण करते हैं और इसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो वह 7 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। जहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है, जिससे दोनों ग्रहों की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। ये राजयोग काफी खास है, क्योंकि एक तरफ चंद्रमा अपनी स्वराशि में गए हैं और दूसरी ओर कर्क गुरु की उच्च राशि है। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इन राशियों में से कर्क, धनु और मीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं गजकेसरी राजयोग किन राशियों के लिए शुभ हो सकता है…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 7 सितंबर 2026, सोमवार को 12:38 पी एम बजे चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर 9 सितंबर बुधवार को 03:13 पी एम बजे रहेंगे। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

कर्क राशि में बना गजकेसरी राजयोग क्यों है महत्वपूर्ण?

कर्क राशि में 7 सितंबर को बन रहा गजकेसरी राजयोग काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु होने के साथ-साथ ज्ञान, धन, सौभाग्य, भाग्य और समृद्धि के कारक माना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक शांति का कारक माना जाता है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति होने से इन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 7 सितंबर 2026 को चंद्रमा के अपनी स्वराशि कर्क में प्रवेश करेंगे और वह गुरु के साथ युति करेंगे। ये युति इसलिए अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि कर्क गुरु की उच्च राशि होने के साथ चंद्रमा की अपनी ही राशि में युति हो रही है। ऐसे में दोनों ही ग्रहों की स्थिति मजबूत हो सकती है। इस राजयोग के बनने से जातकों को करियर, नौकरी, बिजनेस, धन, मान-सम्मान, आत्मविश्वास, शिक्षा और निर्णय क्षमता में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं।

कर्क राशि पर गजकेसरी राजयोग बनने का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा-गुरु का गजकेसरी राजयोग अनुकूल हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। ऐसे में इस राशि के जातकों के परिवारिक से लेकर व्यक्तिगत रूप से काफी लाभ मिल सकता है। आत्मविश्वास में भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। जिन जातकों के विवाह में विलंब हो रहा था, उनके लिए अब वैवाहिक योग मजबूत हो रहे हैं। समाज में उच्च पदस्थ, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है। आध्यात्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी, जिससे मन को शांति और संतोष मिलेगा। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। पुराने कर्ज या धन संबंधी परेशानियों से भी राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

धनु राशि पर गजकेसरी राजयोग बनने का असर (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए भी गजकेसरी राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के अष्टम भाव में गुरु-चंद्रमा की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। अध्यात्म की ओर भी आपका काफी झुकाव हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये राजयोग काफी लाभकारी जा सकता है। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही मानसिक शांति भी मिल सकती है। आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। करियर में उन्नति या व्यक्तिगत जीवन में शुभ घटनाएं हो सकती है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। निर्णय क्षमता मजबूत होगी, जिससे आप सही समय पर सही फैसले ले पाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन राशि पर गजकेसरी राजयोग बनने का असर (Sagittarius Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए गजकेसरी राजयोग अनुकूल साबित हो सकता है। इस राशि के पांचवें भाव में गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता हासिल हो सकती है। इस राशि जातकों के बौद्धिक क्षमता में तेजी से वृद्धि हो सकती है। आपके रचनात्मकता में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। मान-सम्मान में भी तेजी से वृद्धि के योग बन रहे हैं। ऐसे में लेखन, शिक्षक, सलाहकार और वक्ता के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है। आय के नए स्त्रोत खुलने के साथ-साथ मान-सम्मान में बढ़ोतरी के भी योग बन रहे हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।