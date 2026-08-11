Laxmi Narayan Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध करीब 15 दिन में राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिल सकता है। इस समय बुध की स्थिति की बात करें, तो कर्क राशि में विराजमान है। इसके बाद कन्या और फिर तुला राशि में गोचर करेंगे। पंचांग के अनुसार 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर पहले से ही शुक्र विराजमान है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस राजयोग का निर्माण होने से 12 राशियों पर किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। हालांकि वृषभ, मिथुन और कन्या राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। नौकरी-बिजनेस में सकारात्मक असर के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध-शुक्र के संयोग से बना लक्ष्मी नारायण योग किन राशियों के लिए हो सकता है शुभ…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 2 सितंबर को शुक्र 01:51 पी एम बजे तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के स्वराशि में आने से 12 राशियों पर असर देखने को मिल सकता है। वहीं 26 सितंबर को 12:41 पी एम बजे बुध भी इसी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में मित्र ग्रहों की युति होने से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये राजयोग 6 नवंबर तक बना रहेगा। इसके बाद शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

कैसे बनता है लक्ष्मी नारायण योग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कुंडली में बुध और शुक्र ग्रह एक ही भाव या फिर राशि में आ जाते हैं,तो दोनों ग्रहों की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होता है। इस राजयोग को ज्योतिष में धन, बुद्धि, सुख और समृद्धि देने वाला अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है।

वृषभ राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु-बुध की युति से बना लक्ष्मी नारायण योग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के छठे भाव में इस राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में वाक्यटुता और तर्कशक्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। ऐसे में आप की क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा गुप्त शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। लंबे समय से चला आ रहा कर्ज से छुटकारा मिलने के योग बन रहे हैं। कोर्ट-कचहरी के मामलों में भी सफलता हासिल हो सकती है। करियर के क्षेत्र में इस अवधि में लाभ मिल सकता है। विशेषकर चिकित्सा, कानून, लेखा-जोखा, कंसल्टेंसी से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। गुरु का पूरा सहयोग मिल सकता है जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं।

मिथुन राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का असर (Gemini Zodiac)

इस राशि के पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति हो रही है। शुक्र के अपनी ही राशि में होने से लक्ष्मी नारायण राजयोग का काफी शुभ असर देखने को मिल सकता है। इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ नौकरी औऱ बिजनेस में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा सकता है। ये अवधि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है। इस अवधि में सफलता के योग बन रहे हैं। अपनी वाणी के प्रयोग से आप कई लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सकारात्मक असर हो सकता है और संतान सुख मिलने के योग बन रहे हैं। कला, संगीत, साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को भी लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकते हैं। आय के कई स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही आप भविष्य को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं।

तुला राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र-बुध का लक्ष्मी नारायण योग अनुकूल हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में लक्ष्मी नारायण के साथ-साथ मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस राशि के जातकों के व्यक्तित्व में काफी निखार आ सकता है। आपके तार्किक शक्ति में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत और लगन का फल मिल सकता है। इंक्रीमेंट के साथ वेतन में वृद्धि हो सकती है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। आप अपनी वाणी की मिठास से कई लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। घर-परिवार का साथ मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।