Grah Gochar August 2026: वैदिक ज्योतिष में अगस्त माह ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगस्त माह में साल के आखिरी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी लगने वाले हैं। इसके साथ ही इस माह शुक्र, मंगल, बुध से लेकर सूर्य की स्थिति में भी बदलाव होने वाला है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं अगस्त माह किन राशियों के लिए अच्छा हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है…

अगस्त 2026 ग्रह-गोचर (Grah Gochar August 2026)

अगस्त माह के आरंभ में ही यानी 1 तारीख को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी नीच राशि मानी जाती है। इसके बाद 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में, 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे। जहां पर गुरु और सूर्य के साथ युति करके त्रिग्रही, बुधादित्य, हंस राजयोग का निर्माण करेंगे। 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु के साथ युति करेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में, राहु कुंभ, केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे गजकेसरी, कलात्मक, ग्रहण से लेकर विष आदि योगों का निर्माण करेंगे।

मिथुन राशि का कैसा बीतेगा अगस्त माह (Gemini Zodiac)

अगस्त माह मिथुन राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस माह इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। इस माह महालक्ष्मी, गजकेसरी राजयोग से लेकर भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में धन, प्रतिष्ठा के साथ उन्नति के योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने के साथ लंबे समय से चली आ रही बीमारियां समाप्त हो सकती है।

चंद्र, मंगल और बुध का शुभ संयोग आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस माह धन, बैंक बैलेंस, बचत, संपत्ति और समृद्धि के नए अवसर प्रदान कर सकता है। नई नौकरी के कई योग बन सकते हैं। इसके साथ ही घर में सुख-शांति के साथ वाहन, घर का सुख मिल सकता है।

मकर राशि का कैसा बीतेगा अगस्त माह (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए इस माह शुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। पद-प्रतिष्ठा के साथ अधिकारों में वृद्धि देखने को मिल सकता है। गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने के कारण कार्यक्षेत्र में सम्मान के साथ उन्नति के योग बन रहे हैँ। पराक्रम में वृद्धि के साथ भाग्य का भी साथ मिल सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है।

सिंह राशि का कैसा बीतेगा अगस्त माह (Leo Zodiac)

इस माह ग्रहों की स्थिति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों करियर, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, संबंध और मानसिक संतुलन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस माह आध्यात्मिक रूप से आप मजबूत हो सकते हैं। इस राशि के स्वामी सूर्य है और वह इस राशि में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में नेतृत्व क्षमता, आत्मसम्मान और परिस्थितियों पर कंट्रोल कर पाने में सफल हो सकते हैं। करियर के क्षेत्र में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। हालांकि किसी भी प्रकार का निर्णय जल्दबाजी में न करें। करियर के क्षेत्र की बात करें, तो आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको मिल सकता है। कार्यस्थल में थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी बातचीत हो सकती है। इससे आपको काम का श्रेय मिल सकता है।

तुला राशि का कैसा बीतेगा अगस्त माह (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए ये माह कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर डाल सकता है। आपको किस्मत का पूरा साथ मिलने के साथ वरिष्ठ अधिकारियों, माता-पिता या फिर गुरु का सहयोग मिल सकता है, जिससे आप सही दिशा में काम कर सकते हैं। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। आयात-निर्यात से जुड़े कार्यों में नए अवसर मिलने की संभावना बन रही है। अविवाहित जातकों को भी नए प्रेम संबंध या किसी बड़े भावनात्मक निर्णय में जल्दबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि आकर्षण के साथ श्रम और मानसिक तनाव की संभावना भी बनी रहेगी।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।