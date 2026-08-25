Gemini Monthly Horoscope September 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार सितंबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की कई महत्वपूर्ण चालों के कारण खास रहने वाला है। इस महीने शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल के राशि परिवर्तन से जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष अनुसार, सितंबर में बनने वाले बुधादित्य राजयोग, भद्र राजयोग, मालव्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग से आर्थिक स्थिति, करियर, कारोबार और रिश्तों में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं।

वहीं फ्यूचर पंचांग के अनुसार महीने की शुरुआत में 2 सितंबर को शुक्र ग्रह वृष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य देव कन्या राशि में गोचर करेंगे, जबकि 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 26 सितंबर को बुध तुला राशि में गोचर करेंगे। इन ग्रहों की स्थिति मिथुन राशि के जातकों के लिए धन, परिवार, नौकरी, कारोबार और निजी जीवन से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकती है।

करियर में मिल सकती हैं नई जिम्मेदारी

मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। महीने के मध्य में कन्या राशि में बुध और सूर्य की स्थिति से बुधादित्य राजयोग बनने की स्थिति रहेगी। ज्योतिषीय सिद्धांतों में बुध को बुद्धि, तर्क, संवाद और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है, जबकि सूर्य पद-प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास से जुड़ा है। ऐसे में नौकरीपेशा लोगों को अपनी कार्यक्षमता दिखाने और वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के अवसर मिल सकते हैं।

कन्या राशि में बुध की मजबूत स्थिति से भद्र राजयोग का प्रभाव भी माना जाता है। मिथुन राशि के लिए यह क्षेत्र शिक्षा, मानसिक शांति, प्रॉपर्टी, वाहन और पारिवारिक सुख से जुड़ा है। इसलिए करियर में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ काम करने के तरीके में सुधार हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षा, लेखन, मीडिया, कम्युनिकेशन और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय उपयोगी रह सकता है।

कारोबार में बनेंगे नए अवसर

कारोबार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत में शुक्र का वृष राशि में जाना महत्वपूर्ण माना जा सकता है। वृष राशि शुक्र की स्वराशि है और इसी कारण आप लोगों को मालव्य राजयोग का बनना महत्वपूर्ण रह सकता है। ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार शुक्र की मजबूत स्थिति भौतिक सुख-सुविधाओं, धन, कला, व्यापार और आकर्षण से संबंधित मामलों में लाभ दे सकती हैं।

मिथुन राशि के कारोबारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के साथ नए क्लाइंट या व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं। हालांकि 18 सितंबर के बाद मंगल का कर्क राशि में जाना धन और परिवार से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचने का संकेत देता है। कारोबार में निवेश या बड़ी खरीदारी करते समय कागजात और आर्थिक गणना अच्छी तरह जांचना बेहतर रहेगा।

आर्थिक स्थिति रह सकती है मिलीजुली

वैदिक ज्योतिष के अनुसार सितंबर में धन से जुड़े मामलों में मिला-जुला लेकिन संभावनाओं से भरा समय रह सकता है। शुक्र की मजबूत स्थिति से खर्च के साथ-साथ सुख-सुविधाओं और आर्थिक संसाधनों से जुड़े मामलों में लाभ के अवसर बन सकते हैं। वहीं मंगल के कर्क राशि में गोचर के बाद धन को लेकर आक्रामक फैसले लेने से बचना जरूरी होगा।

साथ ही 26 सितंबर को बुध के तुला राशि में प्रवेश के बाद रचनात्मक काम, शिक्षा, लेखन, संचार, निवेश की योजना और नए आइडिया से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकती है। तुला राशि में बुध और शुक्र से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, जिसे धन, बुद्धि, कला और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है।

अविवाहित लोगों को आ सकते हैं विवाह का प्रस्ताव

ज्योतिष अनुसार मिथुन राशि वालों के वैवाहिक जीवन में सितंबर के दौरान पॉजिटिव कम्युनिकेशन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। वहीं शुक्र का प्रभाव प्रेम और रिश्तों में आकर्षण बढ़ा सकता है। अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है या पुराने संपर्क से रिश्ते की शुरुआत होने के संकेत मिल सकते हैं।

हालांकि 18 सितंबर के बाद मंगल का प्रभाव वाणी और परिवार से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है। ऐसे में छोटी बात को लेकर बहस करने से बचें। जीवनसाथी के साथ यदि किसी विषय पर मतभेद चल रहा है तो उसे बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। महीने के अंतिम सप्ताह में बुध के तुला राशि में आने से प्रेम संबंधों में बातचीत और समझदारी बढ़ सकती है।

सेहत के मामले में सावधानी जरूरी

सेहत की दृष्टि से सितंबर सामान्य से बेहतर रह सकता है, लेकिन काम का दबाव और मानसिक तनाव दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। मिथुन राशि वालों को अनियमित खानपान, नींद की कमी और जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से बचना होगा।

वहीं 18 सितंबर के बाद मंगल के प्रभाव के कारण खानपान और दिनचर्या में विशेष सावधानी रखना बेहतर रहेगा। पर्याप्त पानी पीना, समय पर भोजन करना और नियमित आराम करना लाभकारी हो सकता है।

मेष राशि का वर्षफल 2026वृष राशि का वर्षफल 2026
मिथुन राशि का वर्षफल 2026कर्क राशि का वर्षफल 2026
सिंह राशि का वर्षफल 2026कन्या राशि का वर्षफल 2026
तुला राशि का वर्षफल 2026वृश्चिक राशि का वर्षफल 2026
धनु राशि का वर्षफल 2026मकर राशि का वर्षफल 2026
कुंभ राशि का वर्षफल 2026मीन राशि का वर्षफल 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।