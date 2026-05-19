Gemini June Horoscope 2026 Mithun Rashi June Rashifal: फ्यूचर पंचांग के अनुसार जून के महीने में ग्रहों के राजा सूर्य 17 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही 20 जून को ग्रहों के सेनापति मंगल देव वृष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। साथ ही 22 जून को ग्रहों के सेनापति बुध देव कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वहीं 8 जून को धन के दाता शुक्र कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। साथ ही 2 जून को गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही इस महीने ही मिथुन राशि में भद्र राजयोग बन रहा है। वहीं मिथुन राशि में ही लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। साथ ही गुरु के उच्च राशि कर्क में जाने से हंस महापुरुष राजयोग बनेगा। साथ ही गुरु और शुक्र की युति से गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा। साथ ही गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं जून का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। आइए जानते हैं धन, करियर- कारोबार और सेहत के लिहाज से जून का महीना मिथुन राश वालों के लिए कैसा रहने वाला है।

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प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग

वैदिक ज्योतिष के अनुसार जून का महीना नौकरीपेशा मिथुन राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है। बुध और गुरु की शुभ स्थिति के कारण कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और कम्युनिकेशन स्किल की तारीफ होने के योग हैं। साथ ही इस महीने आपको नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है या प्रमोशन की संभावना बन सकती है। वहीं जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षा, लेखन या आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। साथ ही इस महीने आपको ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है।

निवेश से लाभ के संकेत

व्यापारियों के लिए यह महीना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। वहीं लक्ष्मी नारायण राजयोग आपकी राशि में बनने से आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। साथ ही नए निवेश से लाभ मिल सकता है। वहीं आपको इस महीने पार्टनरशिप बिजनेस में फायदा हो सकता है और पुराने अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। हालांकि महीने के मध्य में खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा।

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पार्टनर के साथ बिताएंगे क्वालिटी टाइम

प्रेम संबंध और दांपत्य जीवन के लिहाज से जून 2026 मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इस महीने अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। शादीशुदा लोगों के रिश्तों में मधुरता देखने को मिलेगी। साथ ही गजलक्ष्मी राजयोग के प्रभाव से पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं।

ऐसी रह सकती है सेहत

वैदिक ज्योतिष अनुसार स्वास्थ्य के मामले में यह महीना सामान्य से बेहतर रह सकता है। इस महीने मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा में वृद्धि महसूस होगी। हालांकि मौसम बदलने के कारण सर्दी-जुकाम या पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है। नियमित योग और संतुलित खानपान आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है।

करें ये महाउपाय

इस महीने मिथुन राशि वालों को बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। साथ ही हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ रहेगा। वहीं इस महीने गाय को हरा चारा खिलाने से आर्थिक लाभ के योग मजबूत होंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।





