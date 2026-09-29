Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 29 September 2026: जानें आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mithun राशिफल (29 सितंबर 2026)।

आज का मिथुन राशि का राशिफल (29 सितंबर): विवाहित दम्पतीयों का पारिवारिक जीवन आज बहुत शांति से बीतेगा। घर के बच्चे और बूढ़े सभी दिन को सुखद और आनंदित बनाने में अपना अपना योगदान देंगे।कोई अप्रत्याशित व्यावसायिक यात्रा आपके कार्यक्रम को उथल पुथल कर सकती है। लेकिन इस यात्रा के परिणाम आपके लिए फायदेमंद होंगे।व्यापार के असामान्य प्रस्तावों के प्रति खुले मन से विचार रखें। यद्यपि आप उनके बारे में आशंकित महसूस करते हैं, वे अंततः बहुत लाभदायक हो सकते हैं।अपने मकान निर्माण की योजना बना रहे लोगों के लिए आज शुभ दिन होगा। शिक्षकों के लिए नई रणनीतियों और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को तैयार करने के लिए श्रेष्ठ दिन है।दिन के शुरुवात में सामने आई हुई वित्तीय परेशानीयों का दिन के मध्यान्ह के बाद समाधान मिल जायेगा और हल हो जाएगी।

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