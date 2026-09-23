Newsletters
LIVE TV

मिथुन राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Mithun Rashi) | 23 सितंबर 2026 मिथुन राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Mithun Rashi) | 23 सितंबर 2026

आज का मिथुन राशि का राशिफल (23 सितंबर): अचानक और अस्वाभाविक परिस्थिति के निर्माण होने से बहुत समय से वियोग में रह रहे विवाहित अनायास फिर से एक हो जायेंगे।शिक्षा हेतु बाहर पढाई कर रहे बच्चे आज अचानक घर आ सकते हैं। उनके इस तरह आने से घर में प्रसन्नता का सुखद माहौल बनेगा।नए अनुबंध कागजी दस्तावेजीकरण के कारण प्रलंबित हो सकते हैं उचित कदम उठाने की सलाह है। वकीलों को आज किसी बड़े संस्थान की ओर से वैधानिक सलाहकार के पद के लिए निमंत्रित किया जा सकता है। इससे उन्हें सम्मान, ख्याति और धन का लाभ होगा।वे शिक्षक जो विद्यार्थियों को भावी परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, वे अपने प्रयत्नों के लिए प्रशंसित किये जायेंगे।चित्रकारों को किसी मशहूर चित्रकला विद्यालय में प्रवेश मिल सकता है।

Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 23 September 2026: जानें आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mithun राशिफल (23 सितंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

और पढ़ें

Updated: 05:30 AM

राशि

Aaj Ka Rashifal 23 September 2026, today horoscope
Aaj Ka Rashifal 23 September 2026: आज चंद्रमा करेंगे मकर से कुंभ राशि में गोचर, मिथुन और कन्या राशि वालों को नौकरी में मिल सकते हैं नए अवसर, जानिए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 23 September 2026 (आज का राशिफल): फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर…

Shukraditya Rajyog 2026 Shukra Aditya Yoga
17 अक्टूबर को सूर्य और शुक्र बनाएंगे शुक्रादित्य राजयोग, कन्या, तुला, मेष और कर्क राशि वालों करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

शुक्रादित्य राजयोग 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को सूर्य और शुक्र शुक्रादित्य राजयोग बनाने जा रहे हैं, जिससे…

Saturn Direct 2026, Shani Margi 2026, Saturn Transit 2026
11 दिसंबर को कर्मफल दाता शनि देव होंगे मार्गी; मकर, कुंभ, मेष और वृष राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

शनि मार्गी 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार शनि देव 11 दिसंबर को मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं,…

राशिफल

मेष
मेष

अविवाहित व्यक्तियों को चाहिए कि अपने मित्रों…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

आप जिससे प्यार करते हैं उनसे मिलिए…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

अचानक और अस्वाभाविक परिस्थिति के निर्माण होने…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

कुछ घरेलू कामों में आपको व्यस्त हो…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

अविवाहित आज अपने पालकों और परिवार के…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

एकाकी जन आज किसी से मिलेंगे जो…

और पढ़ें
तुला
तुला

बाहर पढ़ाई के लिए गए हुए बच्चे…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

आप बहुत भावुक व्यक्ति हैं, अपनी बातें…

और पढ़ें
धनु
धनु

नौकायन के लिए बाहर जाने वाले बच्चों…

और पढ़ें
मकर
मकर

अविवाहित जन आज किसी आकर्षक व्यक्ति से…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

आज कुछ अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना…

और पढ़ें
मीन
मीन

आपकी अपने प्रेमी के साथ छुट्टी या…

और पढ़ें
मेष
मेष

विवाहित लोगों के लिए पारिवारिक जीवन इस…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

परिवार में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से इस…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

इंजीनियरों और तकनीकी रूप से योग्य लोगों…

और पढ़ें
तुला
तुला

टीचर्स इस सप्ताह अपनी वर्तमान नौकरी और…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास…

और पढ़ें
धनु
धनु

इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती…

और पढ़ें
मकर
मकर

स्टडी टूर (शैक्षणिक यात्रा) पर जा रहे…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

इस सप्ताह परीक्षा देने वाले छात्रों को…

और पढ़ें
मीन
मीन

किसी अम्यूजमेंट पार्क या पिकनिक स्पॉट पर…

और पढ़ें
मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के…

और पढ़ें
तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के…

और पढ़ें
धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के…

और पढ़ें
मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों…

और पढ़ें
मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों…

और पढ़ें

राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर…

और पढ़ें
वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति…

और पढ़ें
मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के…

और पढ़ें
कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते…

और पढ़ें
सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत…

और पढ़ें
कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ…

और पढ़ें
तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के…

और पढ़ें
वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध…

और पढ़ें
धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत…

और पढ़ें
मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति…

और पढ़ें
कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक…

और पढ़ें
मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के…

और पढ़ें

टॉप स्टोरीज