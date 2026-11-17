Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 17 November 2026: जानें आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mithun राशिफल (17 नवंबर 2026)।

आज का मिथुन राशि का राशिफल (17 नवंबर): प्रत्याशियों को आज कुछ भी सकारात्मक फल नहीं मिलेगा। परन्तु भाग्य फिर से नया अवसर प्रदान करेगा।तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को अपने गुस्से को आज काबू में रखना चाहिए, अन्यथा इसके कारण उनके अधीनस्थों के मन में असंतोष की भावना पनप सकती है।शेयर बाजार के मधास्था और प्रतिस्पर्धियों को आज अत्यधिक उतार चढाव के प्रति जागरूक रहना होगा। विशेष कर तब जब वे किसी ग्राहक की रकम का निवेश कर रहे हों।जो लोग मियादी बुखार या ऐसी ही किसी छोटी-मोटी बीमारी से ग्रस्त थे, वे आज तेजी से ठीक हो जाएंगे।

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