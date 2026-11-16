Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 16 November 2026: जानें आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mithun राशिफल (16 नवंबर 2026)।

आज का मिथुन राशि का राशिफल (16 नवंबर): आपके रोमांचक सपने सच हो सकते हैं। आप प्रसाद बना सकते हैं और पवित्र स्थानों का आशीर्वाद ले सकते हैं और दान भी कर सकते हैं।बहुत ही आकर्षक विदेशागत स्थान पर एक लम्बी आनंददायक छुट्टी के योग बन रहे हैं। किसी अकस्मात् कारण से आप नौकरी का मौका गंवा देंगे, पर धैर्य रखे। नया मौका जल्द ही मिलेगा।प्रौद्योगिकी क्षेत्र के पेशेवरों को आज सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है क्योंकि काम पर छोटी दुर्घटनाएं होने की संभावना है।आपके नीचे काम करने वाले आज सहयोग नहीं करेंगे। जिस से समयबद्ध काम में पिछड़ जाने की संभावना है।आज आपके लिए अनायास लाभ के सुयोग हैं।

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