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मिथुन राशि – आज का राशिफल (Mithun Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 15 अक्टूबर 2026 मिथुन राशि – आज का राशिफल (Mithun Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 15 अक्टूबर 2026

आज का मिथुन राशि का राशिफल (15 अक्टूबर): लंबे समय से प्रेम संबंध में बंधे युगल आज साथ में जीवन बिताने का फैसला कर सकते हैं। उनके फैसले को उनके माता-पिता की भी मंजूरी अवश्य मिलेगी।किसी व्यवसायीक यात्रा कि प्रबल संभावना है जो आगे चल कर बहुत लाभदायक हो सकती है। व्यापारी और उद्यमी आज किसी नए व्यापार के लिए अनुबंध करेंगे। स्थावर संपत्ति के व्यवसायियों के लिए आज उच्च पदस्थ व्यक्तियों के साथ परस्पर संबंध काफी फायदेमंद सिद्ध होंगे।राजनेताओं को आज पार्टी सदस्यों के आवश्यक और जरुरी समस्याओं के समाधान के लिए बुलावा आ सकता है।आपका सकारात्मक रवैया और पक्का आत्मविश्वास ही आपको आर्थिक सफलता की तरफ ले जाएगा।

Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 15 October 2026: जानें आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mithun राशिफल (15 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

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Updated: 03:51 AM

राशि

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आज के कार्ड मिलकर आत्मविश्वास, स्थिरता, धैर्य, बदलाव और अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करने का संकेत दे रहे हैं।

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विवाहित जोड़े आज एक अच्छा, सामंजस्य पूर्ण…

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एकाकी व्यक्तियों के लिए आज कुछ रूमानी…

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