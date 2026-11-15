Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 15 November 2026: जानें आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mithun राशिफल (15 नवंबर 2026)।

आज का मिथुन राशि का राशिफल (15 नवंबर): आज आपके प्रेम और रोमांस के लिए बहुत सकारात्मक दिन है।बच्चे आज घर के छोटे मोटे कामों में मदत करके बहुत सहायक साबित होंगे। आज शाम के लिए यदि आयोजित कार्यक्रम हो तो उत्सव मस्ती और आनंद से भरा हुआ होगा। डॉक्टरों को आज अपने मरीजों पर आने वाले गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। बेहतर होगा कि आज की छुट्टी लेकर अपने आप को तनाव मुक्त कर ले।लेखापालों को समय सीमा में काम न हो सकने के कारण दबाव में रह कर अपने वरिष्ठों और ग्राहकों की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी।बड़े और कुशल कलाकार आज समाज में अपने लिए एक उंचा स्थान पाने में सफल होंगे।

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