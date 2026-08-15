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मिथुन राशि – आज का राशिफल (Mithun Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 15 अगस्त 2026 मिथुन राशि – आज का राशिफल (Mithun Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 15 अगस्त 2026

आज का मिथुन राशि का राशिफल (15 अगस्त): विवाहित जोड़े आज एक अच्छा, सामंजस्य पूर्ण घरेलू दिन का आनंद लेंगे।बच्चे आज पालकों से हर संभव सहायता कि आशा कर सकते हैं।आपको आज नए काम का अवसर मिल सकता है। नया काम आपको बहुत ख्याति और पहचान दिलाएगा।कानूनी क्षेत्र में कार्यरत लोग आज उत्साहित और बहुत सफल रहेंगे।समझदारी पूर्ण व्यवहार से शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं का हल निकाल लेंगे।कलाकार बिना प्रयास ही आज दूसरे मिलने वालों को अपनी कला, कौशल और रचनाओं से प्रभावित कर सकेंगे।

Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 15 August 2026: जानें आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mithun राशिफल (15 अगस्त 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

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Updated: 03:49 AM

राशि

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17 अगस्त को शनि-बुध बनाएंगे नवपंचम राजयोग, मेष, मिथुन और तुला राशि को नौकरी-बिजनेस में तरक्की मिलने के योग

नवपंचम राजयोग 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 17 अगस्त को शनि-बुध एक-दूसरे से 120 डिग्री की कोणीय स्थिति पर…

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15 अगस्त को बुध करेंगे अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश, वृषभ, कर्क, मीन राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

बुध का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश; वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध 15 अगस्त को देर रात…

राशिफल

मेष
मेष

रोमांचक साथी को आज एक-दूसरे से किए गए वादों को नहीं भूलना चाहिए।अविवाहित आज अपने पालकों और परिवार के साथ आनंद से दिन व्यतीत करेंगे।शेयर बाजार के निवेशकों और दलालों की आज कुछ नए ग्राहकों से भेंट होगी जो बहुत लाभदायक सिद्ध होगी।राजनेताओं को आज अपने सुनिश्चित ध्येय और विचारों के लिए विरोधी पक्ष के…

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वृषभ
वृषभ

रोमांचक साथी को अपने प्रेमी से अपने प्यार का इजहार करने के लिए आज ज्यादा समय मिलेगा। उन्हें उनके साथ समय बिताने और साथ ही बाहर जाने का अवसर मिलेगा।बाहर पढ़ाई के लिए गए हुए बच्चे जो छुट्टियों में घर आने की सोच रहे हैं, उनका कार्यक्रम किसी वज़ह से स्थगित होगा, जिससे घर के…

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मिथुन
मिथुन

विवाहित जोड़े आज एक अच्छा, सामंजस्य पूर्ण घरेलू दिन का आनंद लेंगे।बच्चे आज पालकों से हर संभव सहायता कि आशा कर सकते हैं।आपको आज नए काम का अवसर मिल सकता है। नया काम आपको बहुत ख्याति और पहचान दिलाएगा।कानूनी क्षेत्र में कार्यरत लोग आज उत्साहित और बहुत सफल रहेंगे।समझदारी पूर्ण व्यवहार से शिक्षक विद्यार्थियों की…

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कर्क
कर्क

सितारे आज प्रेमियों को चमका देंगे। अपने दिल को खोलने और अपने प्यारे से प्यार की घोषणा करने का एक उपयुक्त दिन है।पालक और शिक्षक आज बच्चों के विकास की प्रति गर्व महसूस करेंगे और उन्हें पुरस्कृत भी किया जा सकता है।आज के लिए तय किये हुए नए व्यापर उपक्रम या योजनाओं में देरी हो…

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सिंह
सिंह

जो लोग एकाकी हैं उन्हें अपने भविष्य के प्रति जागरूक होकर कुछ नए उत्तरदायित्व संभाल लेने चाहिए।बुजुर्गों के लिए आज एक उत्कृष्ट दिन है जो चिकित्सा पद्धतियों से बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगे।नया काम ढूंढ रहे लोगों के लिए अच्छा दिन है। अपने समय का होशियारी से नियोजन करें।छात्रों को पता होना चाहिए कि…

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कन्या
कन्या

आपके प्रणय को अंततः आज आपके माता-पिता की औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी।बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अच्छा दिन है। वे आज मिलने वाले हर उम्र के लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आयेंगे और उनके साथ अपने अनुभवों को बाँट सकेंगे और उनके सामने अभिप्रेरणा का उदहारण बनेंगे।शेयर बाजार के निवेशकों और उनके परिवार के सदस्यों,…

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तुला
तुला

आपके भाग्य का सितारा आज चमक रहा है। इसके असर से आज आप अपने प्यार का निवेदन बहुत अच्छी तरह करेंगे।माता-पिता के लिए बच्चों का स्वास्थ्य कुछ चिंता का विषय हो सकता है। अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।नया काम ढूंढ रहे लोगों की कुछ नए असरदार व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकती है। उन्हें प्रभावित…

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वृश्चिक
वृश्चिक

शादीशुदा जोड़े एक रोमांटिक प्यारे दिन का इंतजार कर सकते हैं।अपने प्रियतम के साथ आज छुट्टी मना सकते हैं। व्यवसायी और उद्यमी आज कुछ दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर दस्तखत करेंगे जो उनके लिए भविष्य में बहुत ही लाभदायक होंगे। अचल संपत्ति के व्यवसायियों के लिए समाज के प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ व्यक्तियों से बनाएं हुए…

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धनु
धनु

अपने प्रिय के साथ झगड़े से आज आप बहुत उदास रहेंगे। समझ बूझ कर समझौता कर लेना चाहिए।दुनिया भर में घूमकर प्रसिद्ध जगहों पर जाना और यात्रा करना आपकी आतंरिक इच्छा रही है। आज आप अपने काम की योजना ही इस तरह बनाएंगे की आपका काम ही आसानी से आपका प्रवास का स्वप्न भी पूरा…

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मकर
मकर

अविवाहित व्यक्तियों को चाहिए कि अपने मित्रों को पार्टियों और समारोहों में हिस्सा लें, जिससे संभावित प्रेमी से भेंट हो सके।छात्र आज अपनी जरूरी परियोजनाओं को करने में निष्क्रिय हो सकते हैं। जो लोग तकनीकी जाँच में हैं, वे भी प्रभावित हो सकते हैं।राजनेता आज अपने काम और अपनी मेहनत के लिए जाने जाएंगे। कलाकारों…

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कुंभ
कुंभ

रूमानी रिश्तों में बंधे प्रेमी आज विवाह बंधन में बंधने की सोच रहे हों, तब भी आज इस सिलसिले में बुजुर्गों से मिलाने का कार्यक्रम स्थगित कर दें।परिवार के सदस्यों को चाहिए की आज संयमित रहें जिससे उद्विग्न वृद्धजनों को शांति मिले।आज यात्रा के योग बन रहे हैं। पिछले कुछ समय से लंबित यात्रा आज…

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मीन
मीन

अचानक और अस्वाभाविक परिस्थिति के निर्माण होने से बहुत समय से वियोग में रह रहे विवाहित अनायास फिर से एक हो जायेंगे।शिक्षा हेतु बाहर पढाई कर रहे बच्चे आज अचानक घर आ सकते हैं। उनके इस तरह आने से घर में प्रसन्नता का सुखद माहौल बनेगा।निरुद्यम या बेरोजगार लोग आज अपनी कड़ी मेहनत के लिए…

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मेष
मेष

इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों का पूरा सहयोग और तालमेल मिलेगा।वकील इस सप्ताह फैसले लेने में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे। उनके सही फैसलों की सराहना सहकर्मियों के साथ-साथ उनके सीनियर्स भी करेंगे।तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे जो लोग आगे की पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, वे इस…

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वृषभ
वृषभ

इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध को आपके माता-पिता की ओर से औपचारिक मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।मेडिकल प्रोफेशनल्स को इस सप्ताह थोड़ा रिलैक्स करने और काम से छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ बाहर जाने की जरूरत है। तनाव से राहत और मानसिक शांति के लिए यह बहुत जरूरी है।सरकारी प्रोजेक्ट्स पर काम कर…

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मिथुन
मिथुन

रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा राहत भरा रहेगा, क्योंकि उनकी डील्स और कागजी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे।छात्रों को इस सप्ताह प्रोजेक्ट्स पूरे करने में परेशानी आ सकती है, विशेषकर तकनीकी (टेक्निकल) क्षेत्रों की पढ़ाई करने वालों को कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।टीचर्स को सलाह दी जाती है…

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कर्क
कर्क

राजनेताओं के लिए यह सप्ताह कुछ खास नहीं रहेगा। वे खुद को फालतू के विवादों में घिरा हुआ पा सकते हैं।छात्रों को सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह वे अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि तार्किक क्षमता में थोड़ी सुस्ती आ सकती है। ग्रुप स्टडी को गंभीरता से लें।स्टूडेंट्स को किसी फील्ड ट्रिप…

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सिंह
सिंह

शायद छात्र इस सप्ताह होने वाले स्कूल टूर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।म्यूजिक, खेल या अन्य कलात्मक गतिविधियों से जुड़े छात्रों के लिए यह सप्ताह थोड़ा कठिन रह सकता है और उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन वे हौसला न हारें।राजनेताओं को अपनी पार्टी के किसी ऐसे साथी के साथ मतभेद सुलझाने का…

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कन्या
कन्या

बच्चों को इस सप्ताह कोई मामूली चोट या खरोंच लग सकती है, जिससे परिवार के लोग थोड़े चिंतित हो सकते हैं।जो छात्र अपने काम की योजना पहले से नहीं बनाते हैं, उनके लिए यह सप्ताह काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है।इस सप्ताह आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे…

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तुला
तुला

परिवार में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको इस सप्ताह परिवार के साथ बाहर जाने का प्लान रद्द करना पड़ सकता है।मेडिकल प्रोफेशनल्स को इस सप्ताह थोड़ा रिलैक्स करने और काम से छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ बाहर जाने की जरूरत है। तनाव से राहत और मानसिक शांति के लिए…

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वृश्चिक
वृश्चिक

मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त और भागदौड़ भरा रहने वाला है, जिससे उनके सब्र का इम्तिहान हो सकता है।कलाकारों, विशेषकर पेंटर्स को इस सप्ताह किसी बड़े और मान्यता प्राप्त आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल सकता है।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, रोजाना की तरह काम चलते रहेंगे।छात्रों को इस…

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धनु
धनु

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।रियल एस्टेट एजेंटों का इस सप्ताह काफी समय और ऊर्जा किसी विवादित जमीन से जुड़े सौदे की समस्याओं को सुलझाने में लग सकता है।छात्रों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। उनका समय बर्बाद…

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मकर
मकर

इस सप्ताह अपने खान-पान को लेकर बहुत सावधान रहें, क्योंकि फूड पॉइजनिंग या पेट दर्द की समस्या हो सकती है। आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, इस पर ध्यान दें।राजनीति से जुड़े लोग इस सप्ताह आम जनता और अपनी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के बीच काफी लोकप्रिय रहेंगे।इस सप्ताह कारोबारियों को…

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कुंभ
कुंभ

साहित्य, संगीत और पेंटिंग जैसी कलात्मक विधाओं से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत खास रहने वाला है। उनके काम को हर जगह सराहा और पसंद किया जाएगा।पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन राजनेताओं (पॉलिटिशियन्स) को उतनी तवज्जो या महत्व नहीं देंगे जो सफल होने के लिए अपनी जी-जान लगा रहे हैं।साथी वकीलों…

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मीन
मीन

टीचर्स इस सप्ताह अपनी वर्तमान नौकरी और कार्यस्थल (वर्कप्लेस) से थोड़ा बोरियत महसूस कर सकते हैं। वे दूसरे स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों से मिलने वाले जॉब ऑफर्स पर विचार करना शुरू कर सकते हैं।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर बेहतरीन खबरें लेकर आएगा। आपको कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या…

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मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस राशि के जातक आत्ममंथन से लेकर मानसिक तनाव से निजात पाने की कोशिश कर सकते हैं। इस माह शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में थोड़ा मिला-जुला असर आपको देखने को मिल सकता है। माह के आरंभ में थोड़ा…

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वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों को  धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच से लेकर मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान  कर सकता है। इस राशि के जातक नौकरी या फिर व्यापार के कारण कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी…

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मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों को कुछ क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ क्षेत्रों में संभलकर रहने की जरूरत है। सूर्य 15 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और फिर दूसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में माह के मध्य तक इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता…

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कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मेहनत, उपलब्धियों और आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने वाला महीना माना जाता है। इस राशि के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही जुलाई के मध्य में सूर्य भी गोचर करेंगे। ऐसे में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको…

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सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये माह नए अवसरों, आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेकर आएगा। इस महीने आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आप धैर्य, संयम के साथ कोई कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता अवश्य मिल सकती है।…

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कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में मजबूती आने के साथ आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इस समय आपकी प्राथमिकता धन कमाने के साथ-साथ इसकी बचत करने में ध्यान दें।…

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तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को मिलेजुले रिजर्ट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा और नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे , जिससे करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि…

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वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के शुभ साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं…

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धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही करियर, उच्च शिक्षा और यात्रा से जुड़े कार्यों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से…

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मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए काम- कारोबार के लिहाज से अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से आर्थिक मामलों में सुधार और रुके हुए कामों में गति मिलने के संकेत हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साझेदारी,…

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कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से साझेदारी, दांपत्य जीवन और नए संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव…

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मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर शुभ और प्रगति देने वाला रह सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से नौकरी और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साहस और पराक्रम की प्राप्ति…

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राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…

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वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

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मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

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कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

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सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…

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कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

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तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…

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वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…

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धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

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मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

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मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…

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