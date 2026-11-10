Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 10 November 2026: जानें आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mithun राशिफल (10 नवंबर 2026)।

आज का मिथुन राशि का राशिफल (10 नवंबर): आज अपने प्रियतम को परिवार से मिलाने के लिए सबसे अच्छा दिन हो सकता है। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो तो सारी चीजें आसानी से तय हो सकती हैं।बुजुर्गों के लिए दवाइयां लेने के बजाय ताजा हवा में बाहर जाना सेहर के लिए फायदेमंद होगा। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग आज थोड़े अशांत रहेंगे। परेशानी और मन चिड़चिड़ा होने के बावजूद के अपने काम पूरी मेहनत से करेंगे।विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है। वे बौद्धिक विषयों पर दोस्तों के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो लोग एक समूह में पढ़ते हैं, उन्हें बहुत फायदा होगा।

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