Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 08 November 2026: जानें आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mithun राशिफल (08 नवंबर 2026)।

आज का मिथुन राशि का राशिफल (08 नवंबर): कुछ समय से नयी नौकरी के लिए प्रयत्नरत लोगों की कोशिशें फलीभूत ना होने से व्यर्थ जाएगी।इंजीनियरों को काम में ज्यादा प्रयत्न करने होंगे। क्योंकि श्रेष्ठी उनके कामों में बहुत सी गलतियाँ निकालेंगे।शेयर के प्रतिस्पर्धी आज भाग्यशाली रहेंगे, वे जहां भी हाथ डालेंगे, सफल होंगे।कुछ दिनों से जो अत्यधिक बीमार रहे हैं। आज बहुत आराम महसूस करेंगे और इन पीड़ाओं से छुटकारा पाएंगे।

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