Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 07 November 2026: जानें आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mithun राशिफल (07 नवंबर 2026)।

आज का मिथुन राशि का राशिफल (07 नवंबर): अविवाहित जन आज किसी आकर्षक व्यक्ति से मिल सकते हैं, पर उन्हें सलाह है कि कोई भी प्रतिबद्धता या समर्पण व्यक्त करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें।कोई अप्रत्याशित व्यावसायिक यात्रा आपके कार्यक्रम को उथल पुथल कर सकती है। लेकिन इस यात्रा के परिणाम आपके लिए फायदेमंद होंगे।लघु उद्योग करने की इच्छा वाले व्यापारियों को कर्ज प्रकरण की स्वीकृति में विलंब हो सकता है।इंजिनियर आज किसी विवाद में फंस सकते हैं। उन्हें सलाह है कि अंजानों से व्यवहार करते समय सतर्क रहें।लेखापालों को आज कुछ गुस्सैल ग्राहकों से बहुत संयम से बर्ताव करना होगा। ग्राहकों से सहनशीलता पूर्वक व्यवहार करें।अप्रत्याशित साधन से आय की उम्मीद है। आप अपने अतिरिक्त खर्चों पर भी अंकुश लगा सकेंगे।

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