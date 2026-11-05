Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 05 November 2026: जानें आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mithun राशिफल (05 नवंबर 2026)।

आज का मिथुन राशि का राशिफल (05 नवंबर): आज अपने प्रेमी को अपने माता-पिता से मिलाने के लिए बहुत ही अनुकूल दिवस हैं, सारी बातें बड़ी आसानी से सफल होंगी। आपकी पसंद को तुरंत स्वीकार कर लिया जाएगा।उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की इच्छा रखने वाले बच्चे आपकी सलाह के लिए आपसे संपर्क करेंगे जिससे आपको बहुत खुशी और गर्व होगा।चिकित्सा पेशेवरों आज बेहतर कैरियर के अवसर या विकल्पों की उपलब्धता के लिए धीरज से काम लें। उन्हें जल्द ही अच्छा मौका मिलेगा। लेखापाल आज पुस्तपालन में कुछ छोटी-मोटी गलतियां कर सकते हैं जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा।प्रदर्शित और प्रचार पसंद करने वालों के लिए अच्छा दिन है। फिल्म कलाकार या फैशन उद्योग के लोग आज इससे विशेष रूप से संतुष्टि दायक पाएंगे।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।