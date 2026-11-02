Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 02 November 2026: जानें आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mithun राशिफल (02 नवंबर 2026)।

आज का मिथुन राशि का राशिफल (02 नवंबर): आपके लिए लंबी यात्रा के योग हो सकते हैं। इस यात्रा से आपको कुछ समय के लिए अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है।मरीज आज डॉक्टरों के लिए नई समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि अपने आवेश पर नियंत्रण रखें।तकनीक क्षेत्र के पेशेवरो के लिए आज परेशानी भर दिन हो सकता है। कभी-कभी वस्तुवादी होना अहंकार का द्योतक समझा जा सकता है।लेखापालों के लिए आज किसी विशिष्ट दस्तावेज के सन्दर्भ में बहुत सावधान रहने की जरुरत है। यदि सचेत न रहे तो गलतियों की संभावना है।अपने मकान निर्माण की योजना बना रहे लोगों के लिए आज शुभ दिन होगा। हालांकि आमदनी में कमी आ सकती है, फिर भी नकदी का प्रवाह होगा जो आपको अपनी धन-संबंधी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में मदद करेगा।

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