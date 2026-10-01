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मिथुन राशि – आज का राशिफल (Mithun Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 01 अक्टूबर 2026 मिथुन राशि – आज का राशिफल (Mithun Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 01 अक्टूबर 2026

आज का मिथुन राशि का राशिफल (01 अक्टूबर): एकाकी जन आज अपने सच्चे प्रेमी से मिलेंगे।आज यात्रा के योग बन रहे हैं। पिछले कुछ समय से लंबित यात्रा आज पूरी होने की संभावना हैं।शेयर बाजार के निवेशक आज बाजार से दूर रह कर परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।राजनीतिज्ञ आज असरदार और प्रभावशाली लोगों की नजरों में आ सकेंगे जो उनके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होगादिन के शुरुवात में सामने आई हुई वित्तीय परेशानीयों का दिन के मध्यान्ह के बाद समाधान मिल जायेगा और हल हो जाएगी।आज आपकी सेहत बिल्कुल बढ़िया रहेगी। इसलिए बीमार पड़ने के बारे में चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है।

Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 01 October 2026: जानें आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mithun राशिफल (01 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

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Updated: 03:51 AM

राशि

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