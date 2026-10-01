Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 01 October 2026: जानें आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mithun राशिफल (01 अक्टूबर 2026)।

आज का मिथुन राशि का राशिफल (01 अक्टूबर): एकाकी जन आज अपने सच्चे प्रेमी से मिलेंगे।आज यात्रा के योग बन रहे हैं। पिछले कुछ समय से लंबित यात्रा आज पूरी होने की संभावना हैं।शेयर बाजार के निवेशक आज बाजार से दूर रह कर परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।राजनीतिज्ञ आज असरदार और प्रभावशाली लोगों की नजरों में आ सकेंगे जो उनके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होगादिन के शुरुवात में सामने आई हुई वित्तीय परेशानीयों का दिन के मध्यान्ह के बाद समाधान मिल जायेगा और हल हो जाएगी।आज आपकी सेहत बिल्कुल बढ़िया रहेगी। इसलिए बीमार पड़ने के बारे में चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।