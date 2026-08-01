Newsletters
LIVE TV

मिथुन राशि – आज का राशिफल (Mithun Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 01 अगस्त 2026 मिथुन राशि – आज का राशिफल (Mithun Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 01 अगस्त 2026

आज का मिथुन राशि का राशिफल (01 अगस्त): आज अपने प्रेमी के साथ शाम बिताने का मौका मिल सकता हैं, इसलिये प्रणयबद्ध युगल प्रसन्नता का अनुभव करेंगें। जो बुजुर्ग हैं, वे आज आनंद में रहेंगे। नई आध्यात्मिक या मनोगत प्रथाओं को अपनाने के लिए उनके लिए भी एक अच्छा दिन है।नया काम ढूंढ रहे लोगों की कुछ नए असरदार व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकती है। उन्हें प्रभावित करने का पूरा प्रयत्न करें।वकीलों को आज कुछ महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में सीधे सीधे अपनी राय देनी पड़ सकती जिन पर वे काम कर रहे हैं।समर्पित रूप से अपना समय पढ़ाई में बिताने वाले बच्चो पर आज माता-पिता को गर्व होगा।नई नौकरी के परिणाम के लिए प्रतीक्षा कर रहे खिलाड़ियों को आज आदेश या प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है।

Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 01 August 2026: जानें आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mithun राशिफल (01 अगस्त 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

और पढ़ें

Last Story Added: 05:30 AM

राशि

rahu gochar 2026, rahun in kumbh 2026, rahu dhanishta nakshatra transit 2 august 2026, rahu transit in dhanishta nakshatra, august horoscope 2026, lucky zodiac sign august 2026, lucky zodiac signs rahu transit, aries financial gains astrology, taurus business partnership growth, capricorn bank balance increment, libra tech and digital career success, rahu nakshatra gochar august 2026, राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर 2 अगस्त 2026, राहु नक्षत्र परिवर्तन 2026, भाग्यशाली राशियां राहु गोचर, मेष राशि अटका पैसा वापस, वृषभ राशि व्यापार विस्तार, मकर राशि बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी, तुला राशि नौकरी में प्रमोशन, राहु गोचर ज्योतिषीय प्रभाव
2 अगस्त को राहु करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश, जानिए मेष, सिंह और कुंभ राशि के लिए क्यों है महत्वपूर्ण?

Rahu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पापी ग्रह राहु कुंभ राशि में रहकर 1 अगस्त को मंगल के…

Sawan Month 2026, Sawan Somwar Vrat, Lord Shiva Worship, Bel Patra Importance, Bilva Tree Worship, Shiva Purana Bel Patra Remedies, Religious Significance of Bilva Tree, Benefits of Offering Bel Leaves to Shiva, Lord Shiva Devotion, Sawan Rituals, Hindu Religious Practices,
Sawan 2026: बेलपत्र के पेड़ के नीचे करें यह शुभ कार्य, जानें शिव पुराण के अनुसार धार्मिक मान्यता

सावन माह में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार, बेलपत्र का वृक्ष…

sawan 2026 sawan horoscope 20236, chandra gochar 2026, chandra in kark 2026, Chaturgrahi Yog 2026, Kark Rashi Planet Conjunction, Four Planet Conjunction 2026, Lucky Zodiac Signs august 2026, Aries Gemini Libra Sagittarius Horoscope, sawan Special Yog, Astrology Predictions 2026, Planetary Alignment Effects, Chaturgrahi Yog Benefits, surya gochar 2026, surya budh chandra budh yuti 2026, चतुर्ग्रही योग 2026, सावन 2026 ज्योतिष, कर्क राशि ग्रह युति, चार ग्रहों की युति, लकी राशियां 2026, मेष मिथुन तुला धनु राशिफल, चतुर्ग्रही योग लाभ
11 अगस्त को कर्क राशि में बनेगा चतुर्ग्रही योग, मेष, मिथुन और कन्या राशि पर हो सकता है सकारात्मक असर

Chaturgrahi Yog 2026: अगस्त माह में कर्क राशि में ग्रहों का जमावड़ा लगने वाला है, जिससे चतुर्ग्रही के साथ गजकेसरी,…

राशिफल

मेष
मेष

अनायास आयी हुई समस्या के कारण आज आपका प्रेमी से मिलन नहीं हो सकेगा।पालक आज अविवाहित युवकों को बाहर पार्टियों में जाने से रोकेंगे।बहुत ही आकर्षक विदेशागत स्थान पर एक लम्बी आनंददायक छुट्टी के योग बन रहे हैं। शेयर बाजार के निवेशकों को उनकी तर्क शक्ति से बहुत मदद मिलेगी। वे किसी विशेष शेयर पर…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

आज काम के सिलसिले में किसी नए व्यक्ति से मुलाक़ात होगी और प्यार और रोमांच के रंग लहरायेंगे।नया काम ढूंढ रहे लोगों को नए अवसरों की संभावना है। इस अवसर का पूरा-पूरा लाभ उठाइये।वरिष्ठ वकील आज अपने उच्चाधिकारियों द्वारा न्यायपालिका अंतर्गत सम्माननीय पद के लिए नियुक्त किये जा सकते हैं।छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

आज अपने प्रेमी के साथ शाम बिताने का मौका मिल सकता हैं, इसलिये प्रणयबद्ध युगल प्रसन्नता का अनुभव करेंगें। जो बुजुर्ग हैं, वे आज आनंद में रहेंगे। नई आध्यात्मिक या मनोगत प्रथाओं को अपनाने के लिए उनके लिए भी एक अच्छा दिन है।नया काम ढूंढ रहे लोगों की कुछ नए असरदार व्यक्ति से मुलाक़ात हो…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

अभिभावकों को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होगा। वे अपने अध्ययन या पाठ्य गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और वे प्रसिद्ध हो जाएंगे।कानूनी क्षेत्र में कार्यरत लोग आज उत्साहित और बहुत सफल रहेंगे।अचल संपत्ति के दलालों का आज अपने सहयोगी या हिस्सेदारों से विवाद हो सकता है। उन्हें सलाह है कि इस बात को तुरंत…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतें। संभावना है कि आज उनके साथ गलतफहमी हो सकती है।बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अच्छा दिन है। वे आज मिलने वाले हर उम्र के लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आयेंगे और उनके साथ अपने…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

पारिवारिक समारोह और स्नेह मिलन आज घर के वयस्कों और अन्य सदस्यों को आनंदित करेंगे। वयस्क जन अपने रिश्तेदारों, बेटों, बेटीयों से मिल कर प्रसन्न होंगे।प्रौद्योगिकी क्षेत्र के पेशेवर अपनी नौकरी पर गर्व महसूस करेंगे क्योंकि इसीसे उन्हें प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा मिली हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजिनियर आज अपने काम और प्रकल्प और क्रियाओं पर…

और पढ़ें
तुला
तुला

जो लोग एकाकी हैं उन्हें सलाह है कि जरा संयम बरतें। वर्ना वे कोई रूमानी अवसर खो बैठेंगे।नौकरी के लिए प्रात्यक्षिक दिए हुए और परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अच्छे समाचार मिलेंगे।विधि के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायी आज अपने प्रस्तुतीकरण कौशल के लिए मुवक्किलों की प्रशंसा के पात्र होंगे क्योंकि वे खुद ही…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

आपका उदारता पूर्ण रवैया और गर्मजोशी आपको कुछ खुशी और प्यार भरे पल देंगे। बच्चे आज अपने से छोटे भाई-बहनों के प्रति प्रेमपूर्वक रहेंगे।निरुद्यम या बेरोजगार लोग आज अपनी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत किये जायेंगे।विधि के क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने कर्मक्षेत्र और व्यवसाय को स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएंगे।बेहतरीन पढ़ाई करने…

और पढ़ें
धनु
धनु

ठंडी हवा और शीत पेय आदि से प्रभावित होने वाले बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। मौसम के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।अगर परिवार के साथ बाहर सैर सपाटे पर जाने की योजना बना रहे हैं तो आज दिन अच्छा है।जो व्यापारी अपने उपक्रम का विकास या नई शाखा शुरू करने का विचार…

और पढ़ें
मकर
मकर

अविवाहितों के लिए आज अपने पालकों के साथ समय बिताने और खरीदारी का अच्छा मौका है।शेयर बाजार के निवेशकों को आज शेयरों पर सट्टा लगाने या जोखिम उठाने से बचने की सलाह दी जाती है। खासकर अगर वे दूसरे लोगों के पैसे का निवेश कर रहे हैं तो सावधानी बरतें।राजनेताओं को अपने पिछले अनुभवों से…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

एकाकी लोगों के लिए आज का दिन बहुत व्यस्त होगा। वे अनियंत्रित हो सकते हैं। उन्हें चाहिए कि संयम पूर्वक रहें।आपके थक कर घर वापिस आने पर बच्चे आपके तनाव को कम करने में सहायता करेंगे।न्यायालय में यदि कोई मुकद्दमा चल रहा होगा तो परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। कोई गवाह, कोई दस्तावेज…

और पढ़ें
मीन
मीन

प्रेमी युगल एक-दूसरे के साथ सुखद समय बिता बिताएंगे। घर में स्नेह मिलन का आयोजन वयस्कों को आनंदित करेगा। वे बच्चों और अन्य सदस्यों के साथ खुशी का अनुभव करेंगे।जो लोग नई नौकरी की खोज कर रहे हो, उन्हें नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। इसी के कारण उन्हें प्रसिद्धि और नई पहचान भी…

और पढ़ें
मेष
मेष

किसी अम्यूजमेंट पार्क या पिकनिक स्पॉट पर जाने से टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच आपसी तालमेल और जुड़ाव बहुत बेहतर होगा।काम के सिलसिले में इस सप्ताह आपकी मुलाक़ात किसी नए व्यक्ति से हो सकती है, और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने से एक नया रोमांस शुरू हो सकता है।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

अकाउंटेंट्स को इस सप्ताह किसी नई कंपनी से जुड़ने का जॉब ऑफर मिल सकता है। यह आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कदम साबित हो सकता है।लंबे समय से परेशान कर रहे सिरदर्द, पीठ दर्द या दांत दर्द जैसी तकलीफों से इस सप्ताह आपको काफी राहत मिलेगी।मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

तकनीकी प्रोफेशनल्स इस सप्ताह अपने करियर के शिखर पर महसूस करेंगे, जिससे वे नए क्षेत्रों और संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रेरित होंगे।डॉक्टरों और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्तता भरा लेकिन संतोषजनक रहेगा।अकाउंटेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने मौजूदा प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले किसी एक्सपर्ट की…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

राजनीति से जुड़े लोगों को जनता के सामने कोई भी बयान देने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुन लेनी चाहिए।सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को ऑफिस में सुधार देखने के लिए थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि चीजें रातों-रात नहीं बदलतीं।जो मेडिकल प्रोफेशनल्स अपना खुद का अस्पताल या क्लिनिक (डिस्पेंसरी) खोलना चाहते हैं, वे इस सप्ताह इस…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर बेहतरीन खबरें लेकर आएगा। आपको कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या प्रमोशन होने के अच्छे योग हैं।छात्रों को अपने दोस्तों या सहपाठियों से बात करते समय…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

लंबे समय से बीमार और बिस्तर पर पड़े मरीजों की सेहत में सही दवा और देखभाल से जल्द ही सुधार होगा।इस सप्ताह टीचर्स को कोई सरप्राइज मिल सकता है, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की खबर।अकाउंटेंट्स के लिए यह सप्ताह काफ़ी थका देने वाला हो सकता है। वे अपने काम पर ध्यान…

और पढ़ें
तुला
तुला

पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन राजनेताओं (पॉलिटिशियन्स) को उतनी तवज्जो या महत्व नहीं देंगे जो सफल होने के लिए अपनी जी-जान लगा रहे हैं।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) को इस सप्ताह सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। उनकी सारी मेहनत अब रंग लाएगी।इस सप्ताह आप ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर रहेंगे और खुद…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

वकालत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस सप्ताह किसी नए केस में कुछ अजीब और हैरान करने वाली समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।राजनीति से जुड़े लोग इस सप्ताह आम जनता और अपनी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के बीच काफी लोकप्रिय रहेंगे।टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े लोग इस सप्ताह काम के घंटों के बाद अपने…

और पढ़ें
धनु
धनु

इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध को आपके माता-पिता की ओर से औपचारिक मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।शायद छात्र इस सप्ताह होने वाले स्कूल टूर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।जूनियर कर्मचारियों (या आपके अधीन काम करने वाले लोगों) का प्रदर्शन इस सप्ताह उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगा, जिससे काम समय पर पूरा करने में देरी…

और पढ़ें
मकर
मकर

जो बिजनेस डील (व्यापारिक सौदे) फाइनल होने के करीब थीं, उनमें इस सप्ताह अचानक कोई रुकावट आ सकती है। इससे काम में लंबी देरी होने की आशंका है।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा राहत भरा रहेगा, क्योंकि उनकी डील्स और कागजी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे।बाज़ार में उछाल आने से इस सप्ताह…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।हायर स्टडीज (उच्च शिक्षा) की प्लानिंग कर रहे बच्चे इस सप्ताह आपसे सलाह और सपोर्ट के लिए आ सकते हैं। उनकी समझदारी देखकर आपको गर्व और बेहद खुशी महसूस होगी।तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे जो लोग…

और पढ़ें
मीन
मीन

स्टडी टूर (शैक्षणिक यात्रा) पर जा रहे स्टूडेंट्स और टीचर्स को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह छोटी-मोटी दुर्घटनाओं की आशंका है; जंगल और नदी-नालों के रास्तों से यात्रा करने से बचें तो बेहतर होगा।राजनेताओं की महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हो सकती हैं, लेकिन वे अपने विचारों या योजनाओं को जमीन पर…

और पढ़ें
मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस राशि के जातक आत्ममंथन से लेकर मानसिक तनाव से निजात पाने की कोशिश कर सकते हैं। इस माह शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में थोड़ा मिला-जुला असर आपको देखने को मिल सकता है। माह के आरंभ में थोड़ा…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों को  धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच से लेकर मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान  कर सकता है। इस राशि के जातक नौकरी या फिर व्यापार के कारण कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों को कुछ क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ क्षेत्रों में संभलकर रहने की जरूरत है। सूर्य 15 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और फिर दूसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में माह के मध्य तक इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मेहनत, उपलब्धियों और आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने वाला महीना माना जाता है। इस राशि के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही जुलाई के मध्य में सूर्य भी गोचर करेंगे। ऐसे में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये माह नए अवसरों, आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेकर आएगा। इस महीने आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आप धैर्य, संयम के साथ कोई कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता अवश्य मिल सकती है।…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में मजबूती आने के साथ आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इस समय आपकी प्राथमिकता धन कमाने के साथ-साथ इसकी बचत करने में ध्यान दें।…

और पढ़ें
तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को मिलेजुले रिजर्ट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा और नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे , जिससे करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के शुभ साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं…

और पढ़ें
धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही करियर, उच्च शिक्षा और यात्रा से जुड़े कार्यों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से…

और पढ़ें
मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए काम- कारोबार के लिहाज से अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से आर्थिक मामलों में सुधार और रुके हुए कामों में गति मिलने के संकेत हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साझेदारी,…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से साझेदारी, दांपत्य जीवन और नए संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव…

और पढ़ें
मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर शुभ और प्रगति देने वाला रह सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से नौकरी और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साहस और पराक्रम की प्राप्ति…

और पढ़ें

राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…

और पढ़ें
वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

और पढ़ें
मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

और पढ़ें
कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

और पढ़ें
सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…

और पढ़ें
कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

और पढ़ें
तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…

और पढ़ें
वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…

और पढ़ें
धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

और पढ़ें
मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

और पढ़ें
कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

और पढ़ें
मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…

और पढ़ें

टॉप स्टोरीज