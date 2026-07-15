Mithun Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 15 July 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी। साथ ही पारिवारिक मामलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं व्रज योग और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। सबसे खास बात यह है कि आपकी ही राशि में भद्र राजयोग बन रहा है, जिसके प्रभाव से रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना रहेगी। आज लिए गए फैसले भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं।

वैदिक ज्योतिष अनुसार करियर और कारोबार के लिहाज से दिन उत्साहजनक रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और नई जिम्मेदारी मिलने के योग बनेंगे। व्यापार करने वालों को नए ग्राहकों से लाभ मिल सकता है, साथ ही किसी पुराने निवेश से भी अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। यदि आप किसी नई योजना पर काम शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन अनुकूल रहेगा। आप अपने कम्युनिकेशन से कारोबार में अच्छा लाभ हो सकता है।

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन काम की अधिकता के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और आपसी विश्वास मजबूत होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे घर का माहौल सुखद बना रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।