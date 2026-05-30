Mithun Rashifal 2026, Gemini Horoscope June To December 2026 (जून से दिसंबर तक मिथुन राशिफल 2026): मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जून से दिसंबर 2026 तक का समय अत्यंत शुभ और तरक्की से भरा जाने वाला है। इन 7 महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ-साथ करियर और बिजनेस में भी काफी लाभ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। गुरु और सनि के त्रिरोण में होने से आपको कई क्षेत्रों में लाभ के साथ-साथ पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि मंगल के कारण जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती है। लेकिन साल के अंत में इनसे भी निजात मिल सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए पंडित केपी शुक्ल से जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों का जून से लेकर दिसंबर तक का कैसा बीतेगा समय…

Taurus Horoscope 2026: वृषभ राशि के कैसे बीतेंगे अगले 7 माह, जानें करियर, बिजनेस, सेहत और आर्थिक स्थिति का हाल

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 2 जून से बृहस्पति उच्च राशि में प्रवेश करके दूसरे भाव में और शनि दशम भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में दोनों ग्रहों के बीच शुभ त्रिकोण योग बनाएगा। ऐसे में आपको करियर, धन और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। हालांकि अगस्त के आरंभ में मंगल के राशि परिवर्तन करने से बृहस्पति के साथ स्क्वायर यानी वर्ग योग बनेगा। ऐसे में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा केतु तीसरे और चौथे, राहु दशम और नौवे भाव में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका असर आपके जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिलने वाला है।

जून-जुलाई में कैसा बीतेगा मिथुन राशि का समय

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जून और जुलाई का समय मिथुन राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस राशि के धन भाव में गुरु विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन लाभ के य़ोग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा जाने वाला है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भी काफी लाभ मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि से लेकर मनचाहे स्थान में ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा व्यापार से जुड़े जातकों को भी काफी मुनाफा के योग बन रहे हैं। आप अपने बिजनेस का विस्तार करने में भी सफल हो सकते हैं। छात्रों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। आप जितनी ज्यादा मेहनत लगन से पढ़ाई करेंगे, तो इससे आपके द्वारा किए गए प्रयासों का फल मिल सकता है।

अगस्त से अक्टूबर तक कैसा बीतेगा मिथुन राशि का समय

पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, अगस्त से अक्टूबर 2026 तक ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। ऐसे में इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। सूर्य बृहस्पति के साथ शुभ संबंध बनाने के साथ शनि और गुरु त्रिकोण में होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। जो जातक लेखन, मॉडलिंग, एक्टिंग, संगीत, खेलकूद, पेटिंग या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो उन्हें काफी लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आपके द्वारा किसी काम या प्रोजेक्ट में की जा रही मेहनत का फल अब मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक असर देखने को मिलने वाला है।

इस अवधि में परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। घर में किसी सदस्य को अच्छी खासी नौकरी, मनचाही जगह ट्रांसफर, पदोन्नति से लेकर वेतन वृद्धि हो सकती है। विदेश में नौकरी या फिर व्यापार करने का सपना पूरा हो सकता है। इस अवधि में आप दोस्तों, परिवार या फिर काम के कारण यात्राएं कर सकते हैं। अविवाहितों को सादी का प्रस्ताव आ सकता है। ऐसे में आप विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग बन रहे हैं।

मिथुन राशि का नवंबर से दिसंबर 2026 तक कैसा बीतेगा समय

बता दें कि 31 अक्टूबर को एक बार भी गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आपकी गोचर कुंडली के तीसरे भाव में रहने वाले है।12 नवंबर को मंगल भी गुरु के साथ युति करेंगे। ऐसे में आपके जीवन में काफी शुभ परिणाम देखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास में तेजी से वृद्धि होने के साथ-साथ संचार कौशल में तेजी से वृद्धि हो सकती है। आप कई महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होंगी।

इस अवधि में परिवार के साथ सुख-समृद्धि में भी वृद्धि हो सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले में भी सफलता हासिल हो सकती है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में भी सफलता हासिल हो सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते है। आप धैर्य एवं संयम के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव हो सकता है।

कुल मिलाकर जून से दिसंबर 2026 तक का समय मिथुन राशि के जातकों के लिए काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों को समृद्धिदायक और उपलब्धियों से भरपूर होने वाला है। आर्थिक उन्नति, करियर में प्रगति, पारिवारिक सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक विकास देखने को मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों, ग्रहों के गोचर और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और दशा के आधार पर वास्तविक परिणाम हर व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकते हैं। इसे किसी भी प्रकार का अकाट्य दावा या अचूक निर्णय न माना जाए। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, वित्तीय निवेशों अथवा स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं के लिए कृपया संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित और योग्य विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें।