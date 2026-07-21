Gemini Monthly Horoscope August 2026: अगस्त 2026 मिथुन राशि वालों के लिए पॉजिटिव एनर्जी, आत्मविश्वास और नए अवसर लेकर आ सकता है। फ्यूचर पंचांग के अनुवसार महीने की शुरुआत में 1 अगस्त को शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 2 अगस्त को मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश होगा। साथ ही 5 अगस्त को बुध का कर्क राशि में गोचर और 17 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाएं हैं।

वहीं इसके साथ ही बुधादित्य राजयोग, गजकेसरी राजयोग, महालक्ष्मी राजयोग और हंस राजयोग का प्रभाव भी पूरे महीने कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। इन ग्रहों और शुभ योगों के प्रभाव से करियर, व्यापार, धन, पारिवारिक जीवन और आत्मविश्वास में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है अगस्त का महीना…

कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें

अगस्त का महीना नौकरीपेशा मिथुन राशि वालों के लिए अनुकूल रह सकता है। मंगल का आपकी ही राशि में गोचर आपको साहसी, एक्टिव और डिसीजन लेने में तेज बनाएगा। वहीं लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट गति पकड़ सकते हैं और कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलने की संभावना रहेगी।

वहीं 17 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करेंगे। साथ ही बैंकिंग, मार्केटिंग, मीडिया, आईटी, शिक्षा और सेल्स से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। वहीं कर्क राशि में बनने वाला बुधादित्य राजयोग नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति के अवसर दिला सकता है। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें।

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पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है

ज्योतिष मुताबिक व्यापारियों के लिए यह महीना विस्तार और नए अवसर लेकर आ सकता है। नई साझेदारी, नए ग्राहक और पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। महालक्ष्मी राजयोग आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक रहेगा, जबकि गजकेसरी राजयोग अचानक धन लाभ, प्रतिष्ठा और नए संपर्क दिला सकता है।

बुध के कर्क राशि में आने से आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। व्यापार में मार्केटिंग और नेटवर्किंग से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि नया निवेश करना चाहते हैं तो पूरी योजना और विशेषज्ञ सलाह के बाद ही आगे बढ़ें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी रहेगा।

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गले, कंधे या नसों से जुड़ी परेशानी हो सकती है

वैदिक ज्योतिष अनुसार मंगल के मिथुन राशि में होने से ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अधिक काम और भागदौड़ के कारण थकान भी महसूस हो सकती है। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा।

महीने के मध्य में मौसम संबंधी समस्याएं, गले, कंधे या नसों से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। योग, प्राणायाम और नियमित व्यायाम आपको फिट रखने में मदद करेंगे।

गलतफहमियां दूर हो सकती हैं

वैवाहिक जीवन में इस महीने आपसी समझ बेहतर हो सकती है। जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी और पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा। प्रेम संबंधों में भी विश्वास बढ़ेगा और गलतफहमियां दूर होने की संभावना है।

हंस राजयोग और गजकेसरी राजयोग रिश्तों में मधुरता बढ़ाने का काम करेंगे। अविवाहित लोगों को अच्छा रिश्ता मिलने या किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने के योग बन सकते हैं। हालांकि महीने के अंतिम दिनों में वाणी पर संयम रखना बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।