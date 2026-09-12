Ganesh Chaturthi 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस साल गणेश चतुर्थी पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। 14 सितंबर को पड़ने वाले गणेश उत्सव के दौरान मालव्य, भद्र राजयोग से लेकर हंस राजयोग, रवि योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा बुध और अरुण के संयोग से नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अरुण और बुध एक-दूसरे से 12- डिग्री पर नवपंचम राजयोग का निर्माण करेंगे। ऐसे में कुछ राशि के जातकों के ऊपर गणपति बप्पा का विशेष आशीर्वाद हो सकता है। जीवन में खुशहाली की दस्तक हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं नवपंचम राजयोग किन राशियों के लिए हो सकता है शुभ…

द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध और अरुण 14 सितंबर को सुबह 08:07 बजे 120 डिग्री पर होंगे, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन बुध अपनी स्वराशि कन्या और अरुण वक्री अवस्था में वृषभ राशि में विराजमान है।

मेष राशि पर नवपंचम राजयोग का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए ये राजयोग काफी लाभप्रद हो सकता है। इस राशि के छठे भाव में बुध और दशम भाव में अरुण विराजमान है। ऐसे में मेष राशि के जातकों के लिए ये अवधि किस्मत का साथ दिला सकती है। आपके लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही व्यापारियों को भी काफी मुनाफा हो सकता है। कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं। साझेदारी में किया जा रहा व्यापार में काफी लाभ मिल सकता है। मान-सम्मान में तेजी से वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। परिवार वालों के साथ अच्छा लमय बीत सकता है। परिवार या दोस्तों के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। ऐसे में भविष्य के लिए बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं।

वृषभ राशि पर नवपंचम राजयोग का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए भी गणेश चतुर्थी का दिन काफी अच्छा जा सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के पंचम भाव में बुध और लग्न भाव में अरुण विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। नौकरीपेसा जातकों को उनके द्वारा की जा रही मेहनत और काम की सराहना हो सकती है। आपको कार्यस्थल में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव हो सकता है। आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफल हो सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि के योग बन रहे हैं।

कन्या राशि पर नवपंचम राजयोग का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों की बात करें, तो बुध-अरुण के संयोग से बना नवपंचम राजयोग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली में बुध की स्थिति की बात करें, तो वह लग्न भाव और अरुण नौवें भाव में संचरण कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को हर क्षेत्र में भाग्य का साथ मिल सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। इसलिए काम, व्यापार सहित अन्य क्षेत्रों में लगन, मेहनत करते रहे। इससे आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। लग्न भावमें बुध के होने से आपकी बौद्धिक क्षमता में तेजी से वृद्धि हो सकती है।

मकर राशि पर नवपंचम राजयोग का असर (Capricron Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग काफी शुभ हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली में बुध नवम भाव में और पंचम भाव में वक्री अवस्था में वरुण विराजमान होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग सोने पे सुहागा की तरह कार्य कर सकता है। इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ कर्ज से निजात मिल सकती है। आमदनी के कई नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही जीवन में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियां, संघर्ष समाप्त हो सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। छात्रों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता हासिल हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।