Gajkesari Rajyog 2026: ज्योतिष अनुसार अक्टूबर की शुरुआत में गुरु और चंद्रमा की स्थिति खास मानी जा रही है। क्योंकि पंचांग के मुताबिक 4 अक्टूबर 2026 को चंद्रमा के कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वो गुरु के साथ युति करके गजकेसरी योग बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरु इस समय अपनी उच्च राशि कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। यहां पर वो अपना पूर्ण शुभ फल प्रदान करते हैं हालांकि अलग-अलग पंचांग गणनाओं में चंद्र राशि परिवर्तन के समय में थोड़ा अंतर मिल सकता है।

वैदिक ज्योतिष में गजकेसरी योग को गुरु और चंद्रमा की विशेष स्थिति से बनने वाला योग माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार गुरु ज्ञान, विस्तार, धन और प्रतिष्ठा के कारक हैं, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और आर्थिक प्रवाह से जुड़ा माना जाता है। दोनों ग्रहों का शुभ संबंध बनने पर करियर, कारोबार, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना मानी जाती है।

फ्यूचर पंचांग के मुताबिक मन के कारक चंद्रमा 4 अक्टूबर को कर्क राशि में शाम 6 बजकर 31 मिनट पर गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति स्थित हैं। ऐसे में गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। वहीं आपको बता दें कि यह राजयोग 6 अक्टूबर रात 10 बजकर 17 मिनट तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि उसके बाद चंद्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

तुला राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने और किसी रुके हुए काम के आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। गजकेसरी राजयोग आपकी राशि से कर्म भाव पर बनने जा रहा है।

मकर राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जा सकता है। कारोबारियों को नया प्रोजेक्ट या लाभदायक सौदा मिल सकता है। आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। वहीं दांपत्य जीवन खुशनुमा रह सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव पर बनेगा।

मीन राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव (Pisces Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए गुरु-चंद्र का यह संयोग आर्थिक मजबूती के संकेत दे सकता है। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। कारोबार में फंसा हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। परिवार की ओर से भी सहयोग मिल सकता है। साथ ही अगर आप छात्र हैं तो आप किसी उच्च कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से पंचम भाव पर बनने जा रहा है।

कुंभ राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और धन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का परिणाम मिलने की उम्मीद बन सकती है। व्यापार में नए ग्राहक या काम के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही इस समय आपकी कार्यकरने की शैली में निखार देखने को मिल सकता है। यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली में छठे भाव पर बनने जा रहा है।

ध्यान दें:

गजकेसरी योग के फल ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं। वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में गुरु और चंद्रमा की स्थिति, दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर माने जाते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।