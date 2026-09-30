Gajakesari Rajyoga 2026: ज्योतिष शास्त्र में गुरु और चंद्रमा की युति को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार 4 नवंबर 2026 को चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी राजयोग बनने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुंडली में गजकेसरी योग बनने पर व्यक्ति को धन, सम्मान, करियर और सफलता से जुड़े शुभ परिणाम मिल सकते हैं। इस योग का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग दिखाई दे सकता है, लेकिन कर्क, वृश्चिक, मेष और तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में विशेष अवसर बनने की संभावना मानी जा रही है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार चंद्रमा 3 नवंबर को सुबह 3 बजकर 46 मिनट पर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान होंगे। ऐसे में इन दोनों की सिंह राशि में युति से गजकेसरी राजयोग बनेगा। आपको बता दें कि यह राजयोग 5 नवंबर सुबह तक एक्टिव रहेगा। क्योंकि इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

क्या होता है गजकेसरी राजयोग?

वैदिक ज्योतिष में जब गुरु और चंद्रमा एक-दूसरे से केंद्र भावों में स्थित हो या दोनों ग्रहों की युति बन रही हो, तो गजकेसरी योग बनता है। आपको बता देंं कि गुरु को ज्ञान, धन, विस्तार और भाग्य का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति के कारक माने जाते हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों का शुभ संबंध करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जाता है। हालांकि किसी व्यक्ति की वास्तविक कुंडली में योग का फल ग्रहों की स्थिति और अन्य योगों पर भी निर्भर करता है।

कर्क राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। आय बढ़ाने के नए रास्ते सामने आ सकते हैं और लंबे समय से अटके किसी आर्थिक काम में प्रगति होने की उम्मीद बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं।

वृश्चिक राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के लिए गजकेसरी योग करियर और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है। निवेश या आर्थिक योजना से जुड़े फैसलों में लाभ के अवसर बन सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में नए प्रोजेक्ट या सौदे आगे बढ़ सकते हैं।

मेष राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए यह योग आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला समय लेकर आ सकता है। कामकाज में नए अवसर मिलने के साथ आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। व्यवसाय में विस्तार की योजना बना रहे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। हालांकि बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।

तुला राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए गजकेसरी राजयोग आर्थिक लाभ के नए अवसर लेकर आ सकता है। करियर में तरक्की के साथ आमदनी बढ़ने के योग बन सकते हैं। कारोबार में नए ग्राहक और नए संपर्क मिल सकते हैं। परिवार के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण आर्थिक योजना आगे बढ़ सकती है।

अन्य राशियों पर भी पड़ेगा असर

गजकेसरी योग का प्रभाव केवल इन चार राशियों तक सीमित नहीं माना जाता। अन्य राशियों के जातकों को भी करियर, धन, शिक्षा, व्यापार और पारिवारिक जीवन से जुड़े अलग-अलग परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन ज्योतिष के अनुसार किसी योग का सटीक फल जानने के लिए जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति देखना आवश्यक होता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।