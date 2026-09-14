Gajakesari Rajyog 2026: ज्योतिष के लिहाज से अक्टूबर का महीना बेहद खास रहने वाला है। पंचांग अनुसार 4 अक्टूबर 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति होने के कारण गुरु-चंद्रमा का शुभ संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं में गुरु और चंद्रमा का संबंध गजकेसरी योग से जोड़ा जाता है। इसे ज्ञान, मान-सम्मान, आर्थिक स्थिति और निर्णय क्षमता के लिए शुभ माना जाता है।

आपको बता दें कि गुरु वर्ष 2026 में अक्टूबर के महीने तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, और कर्क राशि को गुरु की उच्च राशि माना जाता है। ऐसे में चंद्रमा के कर्क राशि में आने पर बनने वाला गुरु-चंद्र संबंध ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार चंद्रमा 4 अक्टूबर को कर्क राशि में शाम 6 बजकर 31 मिनट पर प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। ऐसे में गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग बनेगा। वहीं आपको बता दें कि यह राजयोग 6 अक्टूबर रात 10 बजकर 17 मिनट तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि उसके बाद चंद्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

मेष राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। आय के नए स्रोत बनने, संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलने या लंबे समय से अटके आर्थिक काम आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करना बेहतर रहेगा।

मिथुन राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए गुरु-चंद्रमा का यह संयोग धन और पारिवारिक मामलों में शुभ परिणाम दे सकता है। अचानक आर्थिक लाभ मिलने के साथ बचत बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को नए संपर्कों से फायदा हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन या आय बढ़ने की संभावना भी बन सकती है।

कर्क राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश इस राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखेगा। आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आर्थिक मामलों में सुधार के रास्ते खुल सकते हैं। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबारियों को भी कोई अच्छी डील या नया अवसर मिल सकता है। पारिवारिक वातावरण में सुख-शांति बढ़ने की संभावना है।

कुंभ राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव (Aqurius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय प्रतियोगिता और कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं और पुराने कर्ज या आर्थिक दबाव को कम करने की दिशा में प्रगति हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

आर्थिक मामलों में रह सकता है फायदा

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार गुरु को ज्ञान, विस्तार, समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा जाता है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिरता का कारक माना जाता है। इसलिए दोनों ग्रहों का शुभ संबंध आर्थिक निर्णयों, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रभाव देने वाला माना जाता है। हालांकि किसी व्यक्ति के लिए योग का वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, लग्न, चंद्र राशि, दशा और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।