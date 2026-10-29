Diwali 2026 Diwali Horoscope 2026 Jupiter Ketu Conjunction 2026: दिवाली का त्योहार खुशियों, सुख-समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी इस दिन ग्रहों की स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग अनुसार 8 नवंबर 2026 को दिवाली के अवसर पर गुरु और केतु के दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। मान्यता है कि गुरु ग्रह ज्ञान, भाग्य, धन और समृद्धि के कारक हैं, जबकि केतु को आध्यात्मिकता, अचानक होने वाले बदलाव और पुराने कर्मों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों का संयोग कुछ राशियों के लिए नए अवसरों के संकेत दे सकता है।

ज्योतिष के अनुसार, सिंह, कर्क, धनु और मकर राशि के जातकों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद हो सकती है। हालांकि, वास्तविक फल जन्मकुंडली में गुरु और केतु की स्थिति, उनकी दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसे निश्चित आर्थिक लाभ की गारंटी के बजाय ज्योतिषीय संभावना के रूप में देखना चाहिए।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को देवताओं के गुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से ही केतु ग्रह विराजमान हैं। ऐसे में दिवाली 8 नवंबर को इन दोनों ग्रहो की युति बनने जा रहा है। केतु और गुरु का यह संयोग सिंह राशि में बनेगा।

सिंह राशि पर गुरु और केतु की युति का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देने वाला हो सकता है। नौकरी करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों या किसी पुरानी योजना से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि, निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करना जरूरी रहेगा।

कर्क राशि पर गुरु और केतु की युति का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। परिवार के साथ आर्थिक योजनाएं बनाते समय खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना फायदेमंद रहेगा।

धनु राशि पर गुरु और केतु की युति का प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का प्रभाव ज्योतिष में विशेष महत्व रखता है। इस अवधि में शिक्षा, नौकरी, कारोबार और नई योजनाओं से जुड़े मामलों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी काम में सफलता का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें नई दिशा मिल सकती है। आर्थिक फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

मकर राशि पर गुरु और केतु की युति का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों को अपनी योजनाओं पर लगातार काम करने का लाभ मिल सकता है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना हो सकती है। व्यापारियों को ग्राहकों और नए सौदों से जुड़े अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। धन के मामले में अनुशासन और सही योजना भविष्य में मददगार साबित हो सकती है।

दिवाली पर क्या रखें ध्यान?

दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा सुख-समृद्धि और शुभ शुरुआत की कामना के साथ की जाती है। इस दिन घर की साफ-सफाई, दीपदान, पूजा और जरूरतमंदों की सहायता को शुभ माना जाता है। गुरु-केतु के संयोग से जुड़ी ज्योतिषीय मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन आर्थिक लाभ के लिए मेहनत, समझदारी और सही वित्तीय योजना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।