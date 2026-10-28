Budhaditya Yoga on Diwali 2026: दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म में सुख-समृद्धि, धन और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। वहीं ज्योतिष के नजरिए से भी इस दिन ग्रहों की स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको बता दें कि 8 नवंबर 2026 को दिवाली के अवसर पर बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा है। यह राजयोग सूर्य और बुध की युति से बनेगा। ज्योतिषीय में यह योग बुद्धि, करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों के लिए शुभ माना जाता है। वहीं इस योग का लाभ तुला, कन्या, मेष और कुंभ राशि के लोगों को हो सकता है। इन राशि वालों को नौकरी में नए अवसर, व्यापार में लाभ और आय बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

क्या होता है बुधादित्य राजयोग?

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और बुध की एक ही राशि में युति को बुधादित्य योग कहा जाता है। सूर्य को मान-सम्मान, नेतृत्व और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, गणना, व्यापार और संवाद से जुड़ा ग्रह है। इन दोनों ग्रहों की अनुकूल स्थिति को करियर और कारोबार के लिए शुभ माना जाता है। हालांकि, इस योग का वास्तविक फल दोनों ग्रहों की स्थिति, उनकी डिग्री और कुंडली के अन्य योगों पर भी निर्भर करता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह 26 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश कर गए। वहीं सूर्य देव ने 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश किया था। वहीं इन दोनों की युति से दिवाली 8 नबंवर को बुधादित्य राजयोग बन रहा है। बुधादित्य राजयोग 16 नवंबर तक बना रहेगा। क्योंकि इस दिन सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

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तुला राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक लाभ दे सकता है। क्योंकि बुधादित्य राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बन रहा है। ऐसे में नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों और संपर्कों से फायदा मिलने की उम्मीद रहेगी। साथ ही आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

कन्या राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का संबंध बुद्धि, तर्कशक्ति और व्यापार से माना जाता है। ऐसे में प्लानिंग से काम करने वालों को लाभ मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के लिए प्रयास सफल हो सकते हैं। कारोबार में पुराने संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना रहेगी। आर्थिक फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा।

मेष राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और कारोबार के लिहाज से शुभ सिद्धि हो सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को नए ऑप्शन पर विचार करने का मौका मिल सकता है। व्यापारियों को कामकाज बढ़ाने और नए सौदे करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। हालांकि, निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करना जरूरी रहेगा।

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कुंभ राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों को बुधादित्य राजयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकत है। वहीं टैक्नोलॉजी, मीडिया, मार्केटिंग या व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क उपयोगी साबित हो सकते हैं। नौकरी में अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल सकता है। धन के मामले में बजट बनाकर चलना और अनावश्यक खर्चों से बचना फायदेमंद रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।