Budhaditya Yoga on Diwali: दिवाली का त्योहार इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद खास माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार 8 नवंबर 2026 को दिवाली के दिन ग्रहों की विशेष स्थिति से बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा है। यह राजयोग सूर्य औऱ बुध की युति से बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में बुधादित्य राजयोग को बुद्धि, मान-सम्मान, करियर में सफलता और आर्थिक उन्नति से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब सूर्य और बुध एक ही राशि में स्थित होते हैं, तब इस योग का निर्माण होता है। सूर्य को आत्मविश्वास, पद-प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, कारोबार, वाणी और व्यापार से जुड़े होते हैं। ऐसे में दिवाली के शुभ अवसर पर इस राजयोग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए विशेष फलदायी हो सकता है।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुधादित्य राजयोग का सकारात्मक प्रभाव मेष, तुला, कन्या और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में देखने को मिल सकता है। इन राशि वालों को नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की उम्मीद है और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को नई डील या किसी बड़ी योजना से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। वहीं नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी, पदोन्नति या अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है।

फ्यूचर पंचांग के मुताबिक व्यापार के दाता बुध ग्रह 26 सितंबर को तुला राशि में गोचर कर गए थे। वहीं सूर्य देव ने 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश किया था। वहीं इन दोनों के संयोग से दिवाली 8 नबंवर को बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। बुधादित्य राजयोग 16 नवंबर तक बना रहेगा। क्योंकि इस दिन सूर्य देव वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे।

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मेष राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए दिवाली का समय करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं और आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। कारोबार में भी लाभ की संभावना है।

तुला राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों को आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। धन से जुड़ी योजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं।

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कन्या राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए बुधादित्य राजयोग लाभकारी साबित हो सकता है। आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता से कार्यक्षेत्र में फायदा मिल सकता है। रुका हुआ धन वापस मिलने और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है।

कुंभ राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन सकते हैं।

हालांकि, ज्योतिष में किसी भी राजयोग का फल केवल राशि के आधार पर तय नहीं होता। व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति, भाव और दशा के अनुसार परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए इन फलों को ज्योतिषीय संभावनाओं और मान्यताओं के रूप में देखना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।