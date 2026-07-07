Dhanu Lagna Personality: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के 12 लग्न में से नौवां लग्न धनु माना जाता है। इस लग्न के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति है। बृहस्पति को नवग्रह में काफी महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। गुरु करीब 1 साल बाद राशि परिवर्तन करते है तो इसका असर धनु लग्न या धनु राशि के जातकों के जीवन में अधि देखने को मिलता है। गुरु देवताओं के गुरु होने के साथ ज्ञान, विद्या, धन, भाग्य, संतान, और अध्यात्म का प्रमुख कारक कहा जाता है। ऐसे में गुरु की स्थिति में बदलाव का असर धनु लग्न वाले जातकों के ज्ञान, शिक्षा और विवेक में काफी अधिक देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही जीवन में विस्तार के साथ सफलता प्रदान करते हैं। ऐसे में धनु लग्न के जातकों का स्वभाव काफी खास होता है। इस लग्न के जातक काफी पराक्रमी, स्वाभिमानी किस्म के होते हैं। ‘फलदीपिका ग्रंथ के नवम अध्याय में भी धनु लग्न के जातकों के अनेक गुणों और जीवन के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया गया है। ‘कुंडली रहस्य’ में जानें धनु लग्न के जातकों की कैसा होता है व्यक्तित्व, स्वभाव….

श्लोक

दीर्घास्यकण्ठ: प्रथुकरणंनासः

कर्मोद्यतः कुब्जतनुनपेष्ट: ।

प्रागल्म्यवाक्त्यागयुतो5रि हन्ता

साम्नकसाध्योपश्विभवों बलाह्यः

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अर्थ- जिनके जन्म के समय धनु लग्न हो या धनु राशि में चन्द्रमा हो उनकी नाक, कान, चेहरे और कण्ठ बड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी कठिन कार्य में सफल रहते हैं अर्थात निकलने नहीं देते। नौकरी में बहुत पराक्रमी और स्वाभिमानी होते हैं। इनका कद बहुत ऊंचा नहीं होता या कुछ झुक कर चलते हैं। ये लोग साहसी होते हैं और अपने शत्रुओं को पछाड़ देते हैं। ये लोग बलाढ्य और राजा के प्यारे भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सफल कर ही अपने दम से किया जा सकता है। उनकी कोई भी काम करना हो तो बड़ा काम हो जो चार सहायकों में से उनमें से केवल “सार” से, उससे ही कार्य कराया जा सकता है।

धनु लग्न वालों की शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व

धनु लग्न वालों के चेहरे की बात करें, तो नाक, काम और कंठ सामान्य से थोड़े बड़े और आकर्षक हो सकते हैं। इसका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होता है। हालांकि इनका कद ज्यादा नहीं होता है। इसके साथ ही कुछ जातक चलते समय थोड़ा झुकाव रखते हैं।धनु लग्न वाले जातकों के व्यक्तित्व की बात करें, तो यह हर एक कठिन कार्य को साहस के साथ पूरा करते हैं। साहसी, स्वाभिमानी, कर्मशील और लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। समाज में सम्मान अर्जित करना इसका सबसे बड़ा गुण होता है।

धनु लग्न वाले होते हैं साहसी

इस लग्न के जातक काफी साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। ये कठिन से कठिन कार्य को साहस के साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं। हर चुनौतियों को बिना घबराए पार करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इन्हें किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कोई लक्ष्य बना लेते हैं, तो इसे बिना पूरा किए राहत की सांस नहीं लेते हैं।

नौकरी-बिजनेस में होते हैं सफल

धनु लग्न के जातक नौकरी और व्यवसाय दोनों में पराक्रमी और स्वाभिमानी होते हैं। ये अपनी मेहनत, योग्यता और निर्णय क्षमता के बल पर हर क्षेत्र में सफल होने के साथ सम्मान पाते हैं। इसके साथ ही इनकी नेतृत्व क्षमता काफी अच्छी होती है। ये हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं।

शत्रुओं पर पाते हैं विजयी

इस लग्न के जातक काफी साहसी और आत्मबल से मजबूत होते हैं। ये हर कठिन परिस्थिति या चुनौतियों में भी धैर्य बनाए रखे हैं। ऐसे में ये अपने विरोधियों, शत्रुओं से डटकर सामना करते हैं। इसी के कारण ये अपने शत्रुओं पर विजय पाते हैं।

प्रभावशाली लोगों का मिलता है साथ

फलदीपिका के अनुसार, धनु लग्न वाले जातक काफी बलशाली, प्रभावशाली होने के साथ-साथ समाज में मान-सम्मान पाते हैं। उच्च अधिकारियों, वरिष्ठों या शासन से जुड़े लोगों का सहयोग मिलने के काफी अधिक चांसेस होते हैं। ये अपनी योग्यता और व्यवहार के कारण ये लोगों का विश्वास जीत लेते हैं।

बड़ी जिम्मेदारी है निभाते

इस लग्न के जातक सामान्य कार्यों की अपेक्षा बड़े और चुनौतीपूर्ण कार्यों में अधिक सफल होते हैं। यदि इन्हें उचित अवसर और योग्य सहयोगी मिल जाएं, तो ये अपने दम पर उस क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इनके भीतर दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता और दृढ़ निश्चय जैसे गुण होते हैं, जिन्हें जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक ग्रंथों, विशेष रूप से फलदीपिका में वर्णित सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से सर्वमान्य तथ्य नहीं माना जाता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर या वैवाहिक जीवन केवल लग्न या राशि से निर्धारित नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक और परिस्थितिजन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। यहां दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे अंतिम सत्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।