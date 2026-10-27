Dhanteras 2026 Lucky Zodiac Signs: धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में सुख-समृद्धि, धन और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सोना-चांदी, बर्तन और अन्य शुभ वस्तुओं की खरीदारी करना विशेष फलदायी माना जाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 6 नवंबर को शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष में इस योग को धन, सुख-सुविधाओं, लग्जरी और कारोबार में प्रगति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में मेष, कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति और करियर में नए अवसर मिल सकते हैं।

क्या है लक्ष्मी नारायण राजयोग?

वैदिक ज्योतिष में बुध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और गणना का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र सुख-सुविधाओं, वैभव, कला और भौतिक सुखों से संबंधित ग्रह हैं। जब ये दोनों ग्रह अनुकूल स्थिति में होते हैं, तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार धन कमाने के नए अवसर, कारोबार में लाभ और सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग बन सकते हैं। हालांकि, इस योग का वास्तविक फल कुंडली में ग्रहों की स्थिति, भाव और अन्य ज्योतिषीय कारकों पर भी निर्भर करता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार बुध ग्रह ने 26 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश किया था। वहीं शुक्र ग्रह ने 2 सितंबर को तुला में गोचर किया था। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति से लक्ष्मी नाराय़ण राजयोग का निर्माण हुआ था। वहीं 6 नवंबर धनतेरस के दिन भी लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। यह राजयोग 6 नवंबर को रात 1 बजे तक बनेगा। क्योंकि इसके बाद शुक्र ग्रह कन्या राशि में वक्री हो जाएंगे।

मेष राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए यह योग आर्थिक मामलों में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को अपनी मेहनत का लाभ मिलने और नई जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद हो सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए ग्राहक या व्यावसायिक संपर्क मिल सकते हैं। हालांकि, जल्दबाजी में निवेश करने से बचना और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

कन्या राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का प्रभाव बुद्धि, योजना और वर्किंग स्टाइल से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में नौकरी में प्रदर्शन बेहतर करने, रुके हुए काम पूरे करने और नई योजनाओं पर काम शुरू करने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को लेन-देन और व्यावसायिक रणनीति से लाभ मिलने की संभावना हो सकती है। आर्थिक फैसले लेते समय सही जानकारी और बजट का ध्यान रखें।

तुला राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए शुक्र से संबंधित ज्योतिषीय योग इस राशि के जातकों के लिए खास माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग के प्रभाव से आय बढ़ाने के नए अवसर मिलने, रचनात्मक कार्यों में सफलता और कारोबार में विस्तार की संभावनाएं बन सकती हैं। नौकरी बदलने या किसी नई योजना पर विचार कर रहे लोगों को सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए।

मकर राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक स्थिति के लिहाज से शुभ साबित हो सकता है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार करने वाले जातक पुराने संपर्कों से लाभ पाने की कोशिश कर सकते हैं। बचत बढ़ाने और अनावश्यक खर्चों को कम करने पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा।

धनतेरस पर क्या करें?

धनतेरस के दिन अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार सोना-चांदी, बर्तन या उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने की मान्यता है। घर की साफ-सफाई रखें और अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही खरीदारी करें। केवल किसी ज्योतिषीय योग के आधार पर बड़ा निवेश या आर्थिक जोखिम लेने से बचें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।