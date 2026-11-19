Lucky Zodiac Sign December 2026: साल 2026 का आखिरी माह दिसंबर ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस महीने कई बड़े ग्रहों की स्थिति में बदलाव होने वाला है जिसका प्रभाव 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिल सकता है। दिसंबर में शनि के मीन राशि में मार्गी होने से लेकर गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चलेंगे। मायावी ग्रह राहु-केतु के अलावा सूर्य, बुध, शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे। इससे कई राशियों पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की इन बदलती चालों के कारण कुछ राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलने के साथ तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। व्यापार में लाभ के साथ नौकरी में प्रमोशन के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ये फलादेश चंद्र राशि के आधार पर दिया जा रहा है। आइए जानते हैं दिसंबर 2026 किन 5 राशियों के लिए सबसे अच्छा जा सकता है।

दिसंबर 2026 में होने वाले ग्रहों का गोचर (Grah Gochar December 2026)

2 दिसंबर 2026- बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश

4 दिसंबर- बुध का अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश

5 दिसंबर- राहु का मकर और केतु का कर्क राशि में गोचर

11 दिसंबर- शनि मीन राशि में होंगे मार्गी

13 दिसंबर- गुरु बृहस्पति सिंह राशि में होंगे वक्री

16 दिसंबर – सूर्य धनु राशि में करेंगे प्रवेश

22 दिसंबर- बुध करेंगे धनु राशि में गोचर

शुक्र- तुला राशि में विराजमान रहेंगे।

मंगल- सिंह राशि में संचरण करेंगे।

दिसंबर 2026 की लकी राशियां (December 2026 Lucky Horoscope)

कर्क लकी मासिक राशिफल (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए भी दिसंबर माह अनुकूल जाने वाला है। इस राशि के जातकों के जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति के धन भाव में होने से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। ऐसे में आप भविष्य के लिए भी बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को वेतन वृद्धि के साथ नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। किसी पुराने निवेश से अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो यह माह लाभकारी हो सकता है।

वृषभ लकी मासिक राशिफल (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए भी दिसंबर माह सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिल सकता है। ऐसे में आपके रुके हुए काम, प्रोजेक्ट एक बार फिर से चालू हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को भी खूब सफलता हासिल हो सकती है। माता- पिता और गुरुओं का साथ मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। कारोबारियों की बात करें, तो काम के सिलसिले में कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। सेहत अच्छी रह सकती है।

तुला लकी मासिक राशिफल (Libra Zodiac)

दिसंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए करियर और आर्थिक स्थिति के लिहाज से अनुकूल रहने वाला है। इस राशि में गुरु बृहस्पति आय में तेजी से बढ़ोतरी करा सकते हैं। इसके अलावा नौकरीपेशा जातकों की बात करें, तो कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। ऐसे में प्रमोशन के साथ बोनस मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार से जुड़े जातक कारोबार में विस्तार करने के साथ नए ग्राहक बना पाने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। आय को नए स्त्रोत खुल सकते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है और पारिवारिक जीवन अच्छा रहने के संकेत मिल रहे हैं।

कुंभ लकी मासिक राशिफल (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए भी साल 2026 का आखिरी माह काफी अच्छा जा सकता है। इस राशि के जातकों को आमदनी के कई जरिए खुल सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों की बात करें, तो उनको अपनी मेहनत का परिणाम मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम एक बार फिर से आरंभ हो सकते हैं। व्यापारियों को नई डील मिल सकती है। ऐसे में अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को भी सफलता हासिल हो सकती है।

मीन लकी मासिक राशिफल (Pisces Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए भी दिसंबर माह काफी खास जा सकता है। इस राशि के जातकों को इस माह भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है, जिससे आपको कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। लंबे समय से रुका काम या फिर पैसा मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों को भी उनकी योग्यता के हिसाब से प्रमोशन या फिर वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापारियों की बात करें, तो आपको नए लोगों से मिलने के अवसर मिल सकते हैं। सूर्य के दशम भाव में होने से नौकरी और व्यापार में खूब लाभ मिल सकता है। विदेश से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर- ये लेख चंद्र राशि के आधार पर सामान्य ज्योतिषीय फलादेश है। वास्तविक व्यक्ति की जन्मकुंडली में बुध की स्थिति, महादशा, अंतर्दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति प्रभाव पर निर्भर है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी ज्योतिषी, पंडित को अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं।