Aaj Ka Tarot Rashifal 6 September 2026 (आज का टैरो राशिफल 6 सितंबर 2026): आज की ऊर्जा सच्चाई की स्पष्टता, रचनात्मक प्रचुरता, व्यर्थ के विवादों से बचाव, दिल से लिए गए फैसलों, एक बड़े चक्र की पूर्णता, अनुपयोगी चीजों के त्याग, सकारात्मक परिणामों के उल्लास, बड़े जीवन-बदलाव, आर्थिक संपन्नता, विजयी इच्छाशक्ति, स्पष्ट संवाद और पुरानी सुखद यादों के संगम से जुड़ी है। आज का दिन आपको सच का सामना करने, ऊर्जा सोखने वाली स्थितियों को पीछे छोड़ने और नए अवसरों का पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वागत करने के लिए प्रेरित करता है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानें मेष से लेकर मीन राशि के जातकों का दैनिक टैरो राशिफल…

टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि मेष, कन्या और वृश्चिक सच्चाई का सामना करने, पुरानी बाधाओं को छोड़ने और नए बदलावों को अपनाने में आगे रहेंगे। तुला और सिंह The Sun और The World की ऊर्जा से भरपूर रहकर उपलब्धियों और उल्लास का आनंद लेंगे।

वृषभ और धनु आर्थिक मजबूती और रचनात्मक संपन्नता का निर्माण करेंगे, जबकि मकर दृढ़ संकल्प के साथ जीत हासिल करेगा। मिथुन और कुंभ को तार्किक स्पष्टता और संयम से स्थितियों को संभालना होगा। वहीं कर्क और मीन अपने रिश्तों में भावनात्मक गहराई, सही फैसलों और पुरानी मधुर यादों का सुकून पाएंगे।

आज का ब्रह्मांडीय संदेश कि अपनी सच्चाई पर मजबूती से खड़े रहें, जो बीत चुका है उसे विदा करें और अपने हिस्से की खुशियों का खुले दिल से स्वागत करें। हर सचेत अंत आपके जीवन में एक बड़े और खूबसूरत बदलाव की शुरुआत करता है।”

मेष — Ace of Swords

आज मानसिक स्पष्टता, तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि और एक बड़ी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। Ace of Swords एक ऐसी समझ लेकर आता है जो सारे भ्रमों को काटकर स्थिति को बिल्कुल साफ और पारदर्शी बना देती है।

करियर में नए प्रस्ताव पेश करने, जटिल समस्याओं को सुलझाने, बड़े फैसले लेने या खुलकर बात करने के लिए दिन बहुत शानदार है। आर्थिक मामलों में कोई भी फैसला लेने से पहले कागजातों और तथ्यों की बारीकी से जांच करें। रिश्तों में स्पष्ट और सीधी बातचीत लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियों को खत्म करेगी। अविवाहित लोगों को पूरी स्पष्टता मिलेगी कि वे अपने होने वाले साथी से वास्तव में क्या चाहते हैं।

आज का संदेश: सच्चाई मन को हल्का करती है; अपनी स्पष्ट सोच से उलझनों को दूर करें।

वृषभ — The Empress

रचनात्मकता, समृद्धि और सुख-सुविधाओं का विस्तार आज आपके दिन को खास बनाएगा। The Empress उस स्थिति को दर्शाती है जहां आपके सींचे हुए प्रोजेक्ट्स और संबंध फलते-फूलते हैं।

करियर में डिजाइन, कला, वेलनेस और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बेहतरीन मौके मिलेंगे। नए और मौलिक विचारों पर काम करने के लिए दिन अनुकूल है। आर्थिक रूप से घर की सुख-सुविधाओं और स्थायी संपत्तियों पर ध्यान देना लाभ देगा। रिश्तों में निस्वार्थ प्रेम, सौम्यता और आपसी देखभाल से अपनापन गहरा होगा। अविवाहित लोगों का सहज और आकर्षक स्वभाव दूसरों को बहुत पसंद आएगा।

आज का संदेश: अपने लक्ष्यों को धैर्य और प्रेम से सींचें; जिस पर आप मेहनत करेंगे, वह खूबसूरत परिणाम देगा।

मिथुन — Five of Wands

व्यर्थ की बहसबाजी, प्रतिस्पर्धा या दूसरों का अहं आज आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। Five of Wands आपको सलाह देता है कि अपनी ऊर्जा को बचाएं और ऐसी बहसों में न उलझें जिनका कोई ठोस नतीजा न निकले।

करियर में ऑफिस की राजनीति या बेवजह के विवादों से दूर रहकर केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में दांव लगाने या दिखावे की होड़ से बचें। रिश्तों में बहस जीतने की जिद के बजाय समझदारी से काम लें; हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। अविवाहित लोग किसी भी तरह के ड्रामे को सच्चा आकर्षण समझने की भूल न करें।

आज का संदेश: अपनी मानसिक शांति की रक्षा करें; हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती।

कर्क — The Lovers

आपसी तालमेल, रिश्तों में मधुरता और अपने मूल्यों के आधार पर लिए गए फैसले आज केंद्र में रहेंगे। The Lovers उन संबंधों को उजागर करता है जो आपकी आत्मा से मेल खाते हैं और आपको अपने दिल की सुनने की सलाह देते हैं।

करियर में साझेदारियों, समझौतों और बातचीत में आपसी सम्मान और साझा विजन से बहुत लाभ होगा। आर्थिक रूप से कोई बड़ा साझा फैसला सोच-समझकर लें। प्रेम जीवन में दिल की गहराइयों से जुड़ाव, निष्ठा और भविष्य को लेकर की गई बातचीत रिश्ते में नया जोश भरेगी। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके विचार और मूल्य उनसे पूरी तरह मेल खाते हों।

आज का संदेश: वही चुनें जो आपके दिल और उसूलों से मेल खाता हो; सही तालमेल ही सच्ची शांति देता है।

सिंह — The World

जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव या कोई बड़ा कार्य आज सफलता और संतुष्टि के साथ पूरा हो सकता है। The World संपूर्णता, बड़ी उपलब्धि और जीवन के एक नए, उच्च स्तर पर प्रवेश करने का प्रतीक है।

करियर में किसी बड़े प्रोजेक्ट के समापन, दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति या व्यापक स्तर पर सराहना मिलने के मजबूत योग हैं। आर्थिक रूप से आपका पुराना अनुशासन और निरंतर प्रयास सुखद नतीजे देंगे। रिश्तों में मिलकर हासिल की गई सफलताएं गहरा संतोष देंगी। अविवाहित लोग खुद में पूर्ण और संतुष्ट महसूस करेंगे, जिससे वे संतुलित और स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करेंगे।

आज का संदेश: अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं; हर पूर्णता आपको एक नए और सुनहरे अध्याय के लिए तैयार करती है।

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कन्या — Eight of Cups

जो चीजें, आदतें या रिश्ते आपके विकास में मदद नहीं कर रहे, उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का साहस आज आपके दिन को दिशा देगा। Eight of Cups आंतरिक संतुष्टि की खोज में आगे बढ़ने का संकेत देता है।

करियर में अनुपयोगी रणनीतियों या अनुचित जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने वास्तविक लक्ष्यों की ओर ध्यान लगाने का सही समय है। आर्थिक मोर्चे पर ऐसे स्रोतों में समय और पैसा लगाना बंद करें जहां से कोई लाभ नहीं मिल रहा। रिश्तों में पुरानी कड़वाहटों को विदा करने से मन को शांति मिलेगी। अविवाहित लोग पुरानी निराशाओं को भुलाकर नए रिश्तों के लिए तैयार होंगे।

आज का संदेश: जो आपकी ऊर्जा सोख रहा है उसे छोड़ना ही उस रास्ते की पहली सीढ़ी है जो आपको वास्तविक खुशी देगा।

तुला — The Sun

अपार प्रसन्नता, ऊर्जा और शानदार सफलता आज आपके दिन को रोशन करेगी। The Sun का कार्ड भरपूर सकारात्मकता और जीवन शक्ति लेकर आया है, जिससे आपके रुके हुए काम बनेंगे।

करियर में आपके काम की खुलकर तारीफ होगी और आपकी उपलब्धियां सबके सामने आएंगी। प्रेजेंटेशन और रचनात्मक पहलों के लिए दिन बहुत शुभ है। आर्थिक रूप से सकारात्मक बदलाव राहत देंगे। रिश्तों में हंसी-खुशी, प्रेम और आपसी समझ का खूबसूरत माहौल रहेगा। अविवाहित लोगों का स्वाभाविक आकर्षण और सकारात्मकता दूसरों को आसानी से अपनी ओर खींचेगी।

आज का संदेश: अपनी चमक को पहचानें और अपने आनंद से हर माहौल को खुशनुमा बनाएं।

वृश्चिक — Death

बड़ा बदलाव, पुराने दौर की समाप्ति और एक नई व शक्तिशाली शुरुआत आज की मुख्य ऊर्जा है। Death का कार्ड पुराने ढर्रे के स्वाभाविक अंत को दर्शाता है, जिससे नए जीवन का निर्माण हो सके।

करियर में पुराने तौर-तरीकों को बदलकर प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने का समय है, जो आगे चलकर बड़ी प्रगति देगा। आर्थिक मामलों में पुरानी गलत आदतों को छोड़कर एक अनुशासित वित्तीय योजना बनाएं। रिश्तों में पुरानी गलतफहमियों या अत्यधिक अपेक्षाओं को त्यागने से संबंध फिर से जीवंत हो उठेंगे। अविवाहित लोग पुराने बोझ से मुक्त होकर नई शुरुआत के लिए तैयार रहेंगे।

आज का संदेश: बदलाव से डरें नहीं; हर अंत केवल आपके बेहतर और मजबूत भविष्य की तैयारी है।

धनु — King of Pentacles

आर्थिक समझदारी, व्यावहारिक स्थिरता और कार्यक्षेत्र में मजबूत पकड़ आज आपका मार्गदर्शन करेगी। King of Pentacles धैर्य, निरंतरता और ठोस फैसलों से हासिल हुई सफलता को दर्शाता है।

करियर में आपका अनुभव और शांत नेतृत्व आपको एक भरोसेमंद अधिकारी के रूप में स्थापित करेगा। आर्थिक रूप से संपत्ति निर्माण, सुरक्षित निवेश और लंबी अवधि की सुरक्षा पर ध्यान दें। रिश्तों में भरोसेमंद आचरण और व्यावहारिक सहयोग से एक-दूसरे का विश्वास मजबूत होगा। अविवाहित लोग किसी सुलझे हुए, परिपक्व और स्थापित साथी की ओर आकर्षित होंगे।

आज का संदेश: धैर्य और अनुशासन से निर्माण करें; स्थायी संपन्नता निरंतर व्यावहारिक समझ का ही परिणाम होती है।

मकर — The Chariot

अटल संकल्प, दृढ़ इच्छाशक्ति और आगे बढ़ने की अदम्य ऊर्जा आज आपको जीत दिलाएगी। The Chariot बताता है कि आत्म-अनुशासन और स्पष्ट दिशा के दम पर आप हर बाधा को पार कर सकते हैं।

करियर में चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स की कमान संभालें, देरी को दूर करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएं। आर्थिक रूप से अपने लक्ष्यों पर टिके रहें और फालतू खर्चों से बचें। रिश्तों में स्पष्ट दिशा और आपसी सहयोग से संबंध सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे। अविवाहित लोग पूरे साहस और स्पष्टता के साथ अपने मनपसंद व्यक्ति की ओर कदम बढ़ाएंगे।

आज का संदेश: अपनी नजर केवल लक्ष्य पर रखें; आपका संकल्प ही आपको निश्चित विजय दिलाएगा।

कुंभ — Queen of Swords

बौद्धिक स्पष्टता, निष्पक्ष दृष्टिकोण और सटीक संवाद आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। Queen of Swords आपको सलाह देती है कि भावनाओं के शोर से दूर रहकर अपनी बात को शालीनता और स्पष्टता से रखें।

करियर में अनुबंधों, कागजातों की जांच, समस्याओं के समाधान और कार्यस्थल के नियम तय करने के लिए दिन बहुत अनुकूल है। आर्थिक मामलों में केवल तथ्यों और हिसाब-किताब के आधार पर ही निर्णय लें। रिश्तों में शांत रहकर स्पष्ट अपेक्षाएं तय करना संबंधों को स्वस्थ रखेगा। अविवाहित लोग ऐसे साथी को महत्व देंगे जो बौद्धिक रूप से समृद्ध और ईमानदार हो।

आज का संदेश: स्पष्टता और ईमानदारी से बात करें; सच्चे शब्द ही आपको वास्तविक सम्मान दिलाते हैं।

मीन — Six of Cups

पुरानी सुखद यादें, किसी पुराने अपने से पुनर्मिलन और निश्छल खुशियां आज आपके दिन को खूबसूरत बनाएंगी। Six of Cups अतीत के अच्छे पलों और दिल से जुड़े रिश्तों का अहसास कराता है।

करियर में किसी पुराने विचार को नए रूप में पेश करने, पुराने सहयोगी या मेंटर से संपर्क करने से नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में अपनों की खुशियों पर थोड़ा खर्च सुकून देगा। रिश्तों में पुरानी खूबसूरत यादें, स्नेह और एक-दूसरे के प्रति आत्मीयता से रिश्ते महक उठेंगे। अविवाहित लोगों का संपर्क अतीत के किसी खास व्यक्ति से हो सकता है या किसी नए व्यक्ति में उन्हें पुराना अपनापन महसूस होगा।

आज का संदेश: अच्छी यादों और मासूम खुशियों को संजोएं; अतीत की गर्माहट आपके वर्तमान को और सुंदर बनाएगी।

आज का मुख्य संदेश यही है कि जो पुराना है उसे विदा करें, अपनी बात को स्पष्टता से रखें और अपने उज्ज्वल भविष्य पर पूरा भरोसा रखें।

आज की सबसे बड़ी सीख:

“जो पुराना हो चुका है उसे सहजता से छोड़ें, ईमानदारी से संवाद करें और नई शुरुआत पर भरोसा रखें। जब आप अपनी सच्चाई पर टिके रहते हैं, तो हर बदलाव आपके जीवन में स्थायी खुशियां और संपन्नता लेकर आता है।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।