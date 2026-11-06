Aaj Ka Tarot Horoscope 6 November 2026: शुक्रवार का दिन व्यक्तिगत विकास, रिश्तों में मधुरता, करियर में उपलब्धियों और नए अवसरों के लिहाज से सकारात्मक संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, कई राशियों को आज ऐसी खुशखबरी या अनुभव मिल सकते हैं, जो उनका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और मन को संतुष्टि देंगे। किसी के घर में खुशी का माहौल बन सकता है, तो किसी को लंबे समय से अटके काम में सफलता मिल सकती है। रिश्तों के मामले में भी बातचीत और आपसी समझ की अहम भूमिका रहेगी। आज का दिन सकारात्मक बदलावों को अपनाने, सोच-समझकर फैसले लेने और भविष्य के प्रति उम्मीद बनाए रखने का है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

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आज के टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि द सन आत्मविश्वास और अच्छे घटनाक्रम का संकेत देता है, जबकि फोर ऑफ वांड्स परिवार में खुशियों और उत्सव का माहौल बनने की संभावना दिखाता है। ऐस ऑफ कप्स और द लवर्स प्रेम, ईमानदार बातचीत और रिश्तों में गहराई का महत्व समझाते हैं। वहीं द वर्ल्ड किसी महत्वपूर्ण काम या जीवन के एक अध्याय के पूरा होने से मिलने वाली संतुष्टि की ओर इशारा करता है।

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नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचने की सलाह देता है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स और किंग ऑफ पेंटाकल्स आर्थिक समझदारी और भविष्य की स्थिरता पर ध्यान देने को कहते हैं। डेथ कार्ड पुराने तौर-तरीकों को छोड़कर बदलाव अपनाने की प्रेरणा देता है। थ्री ऑफ वांड्स और द स्टार बड़े लक्ष्य तय करने, नए अवसर तलाशने और उम्मीद बनाए रखने का संदेश देते हैं। वहीं सिक्स ऑफ कप्स पुराने रिश्तों और यादों की अहमियत बताता है। कुल मिलाकर, आज का दिन अपनी उपलब्धियों की सराहना करने, जरूरी बदलावों को अपनाने और आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ने का है।

मेष राशि— द सन

मेष राशि वालों के लिए द सन कार्ड आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक परिणामों का संकेत दे रहा है। आज आपको कोई उत्साह बढ़ाने वाली खबर मिल सकती है या किसी ऐसे काम में प्रगति नजर आ सकती है, जिस पर आप लंबे समय से ध्यान दे रहे थे। नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रयासों का अच्छा नतीजा मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होने से आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। यदि किसी मंजूरी, प्रतिक्रिया या जरूरी सूचना का इंतजार कर रहे हैं, तो स्थिति आपके पक्ष में आगे बढ़ सकती है। कारोबारियों को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। आर्थिक मामलों में राहत महसूस होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है। प्रेम जीवन में आपका खुशमिजाज रवैया रिश्तों में गर्मजोशी लाएगा। परिवार के साथ भी अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। आज सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल अधूरे काम पूरे करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए करें।

आज का संदेश: सकारात्मक बदलावों का स्वागत करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।

वृषभ राशि— फोर ऑफ वांड्स

वृषभ राशि वालों के लिए फोर ऑफ वांड्स खुशियों, पारिवारिक उत्सव और अपनों के साथ अच्छे समय का संकेत दे रहा है। आज घर में किसी छोटी पार्टी, पारिवारिक आयोजन या खास मुलाकात का माहौल बन सकता है। किसी अपने की ओर से निमंत्रण मिल सकता है या पुराने परिचितों से दोबारा जुड़ने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलने से कोई जरूरी काम आसानी से पूरा हो सकता है। कारोबारियों के लिए भी किसी पुराने प्रोजेक्ट या ग्राहक से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक मामलों में घर, परिवार या किसी आयोजन पर खर्च होने की संभावना है। खुशियों के बीच बजट का ध्यान रखना भी जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में साथी के साथ समय बिताने से नजदीकियां बढ़ेंगी। सिंगल जातकों की किसी सामाजिक कार्यक्रम या साझा परिचित के जरिए नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। परिवार में पहले से चल रही किसी उलझन पर बातचीत करना भी आसान हो सकता है। आज अपने जीवन में मौजूद सुख-सुविधाओं और अपनों के सहयोग की अहमियत समझें।

आज का संदेश: अपनों के साथ खुशियां बांटें और परिवार के सहयोग के लिए आभार जताएं।

मिथुन राशि— नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स

मिथुन राशि वालों के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स तेजी से बदलती परिस्थितियों और तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत का संकेत दे रहा है। आज आपको किसी जरूरी संदेश का जवाब देना पड़ सकता है या अचानक कोई नई जिम्मेदारी सामने आ सकती है। कार्यक्षेत्र में एक साथ कई काम ध्यान मांग सकते हैं, इसलिए प्राथमिकताएं तय करके आगे बढ़ना बेहतर होगा। आपकी तेज सोच किसी समस्या का हल निकालने में मदद करेगी, लेकिन जल्दबाजी में सहकर्मियों को जवाब देने या बिना पूरी जानकारी के कोई वादा करने से बचें। कारोबारियों को किसी पूछताछ, बातचीत या नए घटनाक्रम पर तुरंत ध्यान देना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में खरीदारी या निवेश न करें। प्रेम संबंधों में खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, लेकिन शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। परिवार के सदस्य आपकी तरह तेजी से फैसले न लें, इसलिए उनकी बात सुनने के लिए भी समय निकालें। आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी होगा।

आज का संदेश: आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं, लेकिन बड़े फैसले लेने से पहले सोच-विचार जरूर करें।

कर्क राशि— ऐस ऑफ कप्स

कर्क राशि वालों के लिए ऐस ऑफ कप्स भावनात्मक नयापन, प्रेम और रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। आज आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने और किसी खास रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं। प्रेम जीवन में साथी के साथ ईमानदार बातचीत या कोई छोटा-सा स्नेह भरा कदम आप दोनों को करीब ला सकता है। यदि रिश्ते में कुछ समय से दूरी महसूस हो रही थी, तो आज आपसी समझ और भरोसा दोबारा कायम करने का अच्छा मौका है। सिंगल जातकों के जीवन में किसी नए आकर्षण की शुरुआत हो सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी का साथ या कोई रचनात्मक विचार दिन को बेहतर बना सकता है। कारोबारियों को ग्राहकों और सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मिलेगा। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें। परिवार का सहयोग आपको भावनात्मक सुरक्षा देगा। पुरानी चिंताओं को पीछे छोड़कर अपने मानसिक सुकून पर भी ध्यान दें।

आज का संदेश: भावनात्मक नई शुरुआत का स्वागत करें और रिश्तों में प्रेम व समझदारी को जगह दें।

सिंह राशि— द वर्ल्ड

सिंह राशि वालों के लिए द वर्ल्ड कार्ड किसी महत्वपूर्ण काम के पूरा होने, उपलब्धि और संतुष्टि का संकेत दे रहा है। आज कोई प्रोजेक्ट, जिम्मेदारी या लंबे समय से चल रहा काम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच सकता है। इससे आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम देखने और मन में संतोष महसूस करने का मौका मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में पहचान या सराहना मिल सकती है। यदि आप किसी पेशेवर लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, तो आज उससे जुड़ी अच्छी प्रगति संभव है। कारोबारियों के लिए कोई महत्वपूर्ण सौदा पूरा होने या पुरानी योजना के सफल होने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में अब तक मिली उपलब्धियों की समीक्षा करके आगे की योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा और संतुष्टि बढ़ सकती है। साथी के साथ किसी साझा उपलब्धि का जश्न मनाने का अवसर भी मिलेगा। परिवार से जुड़ा कोई मामला सकारात्मक दिशा में सुलझ सकता है। अपनी सफलता का आनंद लें, लेकिन आने वाले नए अवसरों के लिए भी तैयार रहें।

आज का संदेश: अब तक की उपलब्धियों पर गर्व करें और नए अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार रहें।

कन्या राशि— क्वीन ऑफ पेंटाकल्स

कन्या राशि वालों के लिए क्वीन ऑफ पेंटाकल्स व्यावहारिक सोच, आर्थिक समझदारी और स्थिरता पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। आज आपका मन पैसों का हिसाब व्यवस्थित करने, घरेलू जिम्मेदारियां संभालने और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने में लग सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपने भरोसेमंद और व्यवस्थित काम करने के तरीके का लाभ मिलेगा। सहकर्मी किसी जरूरी काम में आपकी सलाह या मदद ले सकते हैं। कारोबारियों को संसाधनों का सही इस्तेमाल करने और ग्राहकों व कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक रूप से बचत, खर्च और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा। गैरजरूरी खरीदारी से बचें और ऐसी चीजों पर पैसा लगाएं, जिनका लंबे समय तक लाभ मिले। प्रेम जीवन में आपका सहयोगी स्वभाव साथी को भरोसा देगा। परिवार के लिए सब कुछ करते हुए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज न करें। पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना भी जरूरी होगा।

आज का संदेश: समझदारी से आर्थिक फैसले लें और नियमित प्रयासों से जीवन में स्थिरता बनाएं।

तुला राशि— द लवर्स

तुला राशि वालों के लिए द लवर्स कार्ड रिश्तों, अहम फैसलों और ईमानदार बातचीत के महत्व को दर्शा रहा है। आज आपको अपने साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी पड़ सकती है या किसी निजी रिश्ते से जुड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। खुलकर और सम्मान के साथ बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी और स्थिति स्पष्ट होगी। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की अपेक्षाओं को समझने और भरोसा मजबूत करने का अच्छा समय है। सिंगल जातकों की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसके विचार और पसंद उनसे मिलते-जुलते हों। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखने से जिम्मेदारियां आसानी से पूरी होंगी। कारोबारियों को पार्टनर, ग्राहक या सहयोगी के साथ किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर सहमति बनानी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में दूसरों को खुश करने के लिए कोई फैसला न लें। अपनी जरूरतों और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखें। आज अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहना सबसे जरूरी होगा।

आज का संदेश: रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ईमानदारी, स्पष्टता और आपसी सम्मान को प्राथमिकता दें।

वृश्चिक राशि— डेथ

वृश्चिक राशि वालों के लिए डेथ कार्ड बदलाव, पुराने दौर के अंत और जीवन में नई दिशा की संभावना दर्शाता है। इसका अर्थ किसी अनहोनी से नहीं, बल्कि उन आदतों, उम्मीदों और परिस्थितियों को पीछे छोड़ने से है, जो आपकी तरक्की में रुकावट बन रही हैं। कार्यक्षेत्र में किसी पुराने तरीके को बदलने या काम करने की रणनीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत महसूस हो सकती है। कारोबारियों के लिए पुरानी योजनाओं की समीक्षा करके जरूरी सुधार करना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में गैरजरूरी खर्चों को कम करने और पैसों से जुड़ी बेहतर आदतें अपनाने पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों में कोई पुरानी गलतफहमी या बार-बार सामने आने वाला मुद्दा बातचीत के जरिए सुलझाने की जरूरत हो सकती है। आपकी प्राथमिकताएं बदलने के साथ कुछ रिश्तों का स्वरूप भी बदल सकता है, जबकि कुछ संबंध और मजबूत होंगे। केवल परिचित होने के कारण किसी पुरानी स्थिति से चिपके न रहें। बदलाव शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन आगे चलकर बेहतर रास्ता खोल सकता है।

आज का संदेश: पुरानी रुकावटों और आदतों को छोड़ें, ताकि सकारात्मक बदलाव के लिए जगह बन सके।

धनु राशि— थ्री ऑफ वांड्स

धनु राशि वालों के लिए थ्री ऑफ वांड्स बड़े लक्ष्य तय करने और परिचित दायरे से बाहर नए अवसर तलाशने का संकेत दे रहा है। आज आप करियर में नई दिशा, कारोबार के विस्तार या किसी ऐसे निजी लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं, जिसके लिए दूरदृष्टि और योजना की जरूरत होगी। नौकरीपेशा लोगों को भविष्य की योजनाओं या नई जिम्मेदारियों से जुड़ी कोई उत्साहजनक चर्चा मिल सकती है। यदि किसी प्रोजेक्ट, साझेदारी या प्रस्ताव के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तो उपयोगी जानकारी मिलने की संभावना है। कारोबारियों के लिए नए बाजार तलाशने, संभावित ग्राहकों से संपर्क करने या सेवाओं का विस्तार करने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में तुरंत लाभ के बजाय लंबी अवधि की योजना पर ध्यान देना बेहतर होगा। प्रेम जीवन में साथी के साथ भविष्य, यात्रा या साझा लक्ष्यों को लेकर बातचीत हो सकती है। सिंगल जातक अपने सामान्य सामाजिक दायरे से बाहर किसी नए व्यक्ति से मिलने में रुचि दिखा सकते हैं। बड़े सपने देखें, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए व्यावहारिक तैयारी भी करें।

आज का संदेश: अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं और नए अवसरों की ओर योजनाबद्ध तरीके से कदम बढ़ाएं।

मकर राशि— किंग ऑफ पेंटाकल्स

मकर राशि वालों के लिए किंग ऑफ पेंटाकल्स आर्थिक सुरक्षा, पेशेवर परिपक्वता और लंबे समय की स्थिरता का संकेत दे रहा है। आज आपकी व्यावहारिक सोच और जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता आपको काम में आगे बढ़ने में मदद करेगी। नौकरीपेशा लोगों को कोई अहम काम संभालने, टीम का मार्गदर्शन करने या अपनी पेशेवर स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। कारोबारियों के लिए कामकाज को बेहतर बनाने, संसाधनों का सही प्रबंधन करने और महत्वपूर्ण व्यावसायिक संबंध मजबूत करने का दिन है। आर्थिक मामलों में निवेश, बचत और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करना उपयोगी रहेगा। हालांकि, किसी बड़े निवेश या खरीदारी से पहले सभी जरूरी पहलुओं की जांच जरूर करें। प्रेम जीवन में आपका भरोसेमंद स्वभाव साथी को सुरक्षा का एहसास कराएगा। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन काम और पैसों की चिंता को हर समय खुद पर हावी न होने दें। अपनों के साथ समय बिताकर जीवन में संतुलन बनाए रखें।

आज का संदेश: धैर्य, अनुशासन और व्यावहारिक समझ से आर्थिक व पेशेवर स्थिरता मजबूत करें।

कुंभ राशि— द स्टार

कुंभ राशि वालों के लिए द स्टार उम्मीद, प्रेरणा और नई ऊर्जा का संकेत दे रहा है। आज आपका कोई पुराना सपना या महत्वाकांक्षा फिर से आपके ध्यान में आ सकती है और उसे पूरा करने की इच्छा मजबूत हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आप किसी नए विचार पर काम करने, अपनी स्किल बेहतर बनाने या किसी चुनौती को अलग तरीके से हल करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। यदि करियर को लेकर कुछ समय से असमंजस था, तो किसी बातचीत या नए घटनाक्रम से आत्मविश्वास लौट सकता है। कारोबारियों का मन किसी पुरानी योजना को दोबारा शुरू करने या रचनात्मक अवसर तलाशने में लग सकता है। आर्थिक मामलों में उम्मीद बनाए रखें, लेकिन फैसले वास्तविक परिस्थितियों और बजट को ध्यान में रखकर ही लें। प्रेम जीवन में शांत और सहयोगपूर्ण माहौल रिश्तों में भरोसा बढ़ाएगा। सिंगल जातकों को किसी सार्थक रिश्ते की संभावना को लेकर नई उम्मीद मिल सकती है। परिवार या दोस्तों का प्रोत्साहन भी आपके काम आएगा। धीमी प्रगति के कारण अपने सपनों को छोड़ने की जरूरत नहीं है।

आज का संदेश: अपने सपनों से दोबारा जुड़ें और उन्हें पूरा करने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाएं।

मीन राशि— सिक्स ऑफ कप्स

मीन राशि वालों के लिए सिक्स ऑफ कप्स पुरानी यादों, पुराने परिचितों और भावनात्मक जुड़ाव का संकेत दे रहा है। आज अतीत का कोई व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकता है या कोई पुरानी याद आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। बचपन के दोस्त, पुराने सहकर्मी या किसी ऐसे रिश्तेदार से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है, जिससे लंबे समय से संपर्क नहीं हुआ था। कार्यक्षेत्र में पहले किया गया कोई काम या पुराना पेशेवर संपर्क फिर से उपयोगी साबित हो सकता है। कारोबारियों को पुराने ग्राहकों या उन लोगों से जुड़ने का लाभ मिल सकता है, जिन्होंने पहले उनके काम में सहयोग दिया था। आर्थिक मामलों में केवल पुरानी यादों के कारण भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें। प्रेम जीवन में साथी के साथ पुरानी सुखद यादें साझा करने से नजदीकियां बढ़ेंगी। सिंगल जातकों की मुलाकात किसी पुराने परिचित से हो सकती है, लेकिन यह समझना जरूरी होगा कि वह रिश्ता आज की परिस्थितियों में कितना सही है। परिवार के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा। अतीत की अच्छी यादों का आनंद लें, लेकिन वर्तमान के लक्ष्यों को भी महत्व दें।

आज का संदेश: पुरानी यादों और रिश्तों को संजोएं, लेकिन वर्तमान के अवसरों के लिए भी खुले रहें।

आज का सकारात्मक संकल्प: “मैं सकारात्मक बदलावों का स्वागत करता/करती हूं, पुरानी रुकावटों को पीछे छोड़ता/छोड़ती हूं और पूरे आत्मविश्वास व उम्मीद के साथ बेहतर भविष्य की ओर बढ़ता/बढ़ती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।