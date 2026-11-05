Aaj Ka Tarot Horoscope 5 November 2026: गुरुवार का दिन करियर में नई जिम्मेदारियां, आर्थिक मामलों में समझदारी और रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है। आज टैरो कार्ड्स बताते हैं कि मेहनत और सही फैसलों के दम पर आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। कुछ राशि वालों को नई जिम्मेदारी या आर्थिक अवसर मिल सकता है, जबकि कुछ के लिए कोई सुखद संदेश या अप्रत्याशित बदलाव दिन को खास बना सकता है। परिवार और निजी जीवन पर भी ध्यान देने की जरूरत रहेगी। आज अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, लेकिन किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें। धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने से दिन बेहतर रह सकता है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि किंग ऑफ वांड्स नई जिम्मेदारियां संभालने और नेतृत्व दिखाने की प्रेरणा देता है, जबकि नाइन ऑफ पेंटाकल्स मेहनत के फल का आनंद लेने और आर्थिक फैसले समझदारी से करने का संकेत देता है। पेज ऑफ कप्स और द एम्प्रेस रिश्तों में अपनापन, परिवार के साथ जुड़ाव और सुखद बातचीत की ओर ध्यान दिलाते हैं। वहीं स्ट्रेंथ और एट ऑफ पेंटाकल्स बताते हैं कि धैर्य, अनुशासन और लगातार मेहनत से मुश्किल परिस्थितियों को भी बेहतर बनाया जा सकता है।

टू ऑफ वांड्स और द हाई प्रीस्टेस भविष्य की योजना बनाने और फैसले से पहले अपनी समझ पर भरोसा करने की सलाह देते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अचानक होने वाले बदलावों और नए अवसरों का संकेत देता है, जबकि ऐस ऑफ पेंटाकल्स करियर और आर्थिक मामलों में नई शुरुआत की संभावना दिखाता है। द फूल नए अनुभवों और बदलावों का स्वागत करने को कहता है, वहीं टेम्परेंस हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की सीख देता है। कुल मिलाकर, आज का दिन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने, नए अवसरों को पहचानने और भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करने का है।

मेष राशि— किंग ऑफ वांड्स

मेष राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन महत्वाकांक्षा, नेतृत्व क्षमता और नई जिम्मेदारियां संभालने का संकेत दे रहा है। आज आपके मन में किसी नए प्रोजेक्ट या काम को लेकर उत्साह रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की कमान मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता दूसरों को प्रभावित कर सकती है। यदि आप किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो अपनी बात मजबूती से रखने के साथ दूसरों के सुझावों को भी महत्व दें। कारोबारियों के लिए विस्तार की योजना बनाने या किसी नई रणनीति पर काम शुरू करने का अच्छा समय हो सकता है। आर्थिक मामलों में जल्द लाभ पाने के बजाय लंबी अवधि की स्थिरता पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों में अपनी बात रखने के साथ साथी को भी बराबर का महत्व दें। परिवार के मामलों में जिम्मेदारी और समझदारी से काम लेना बेहतर होगा।

आज का संदेश: नई जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें और नेतृत्व में समझदारी बनाए रखें।

वृषभ राशि— नाइन ऑफ पेंटाकल्स

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने और आर्थिक मामलों में संतोष महसूस करने का हो सकता है। आपने पिछले समय में जो प्रयास किए हैं, उनका सकारात्मक असर अब दिखाई दे सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के लिए सराहना मिल सकती है या किसी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा करने से संतुष्टि मिलेगी। व्यापारियों को पुराने प्रयासों और निवेश से लाभ के संकेत मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से आज बचत, भविष्य की योजनाओं और जरूरी खर्चों की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा। मनपसंद चीज खरीदने या खुद पर खर्च करने का विचार आ सकता है, लेकिन बजट का ध्यान जरूर रखें। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे को निजी समय और स्वतंत्रता देना रिश्ते को मजबूत करेगा। अविवाहित लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए किसी नए रिश्ते के लिए भी खुले रह सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने और अपनी उपलब्धियों को महसूस करने का मौका मिलेगा।

आज का संदेश: अपनी मेहनत के फल का आनंद लें और आर्थिक फैसले सोच-समझकर करें।

मिथुन राशि— पेज ऑफ कप्स

मिथुन राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन किसी सुखद संदेश, अप्रत्याशित मुलाकात या भावनात्मक रूप से अच्छा अनुभव लेकर आ सकता है। किसी पुराने मित्र या परिचित से बातचीत होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को किसी नए विचार या बातचीत से प्रेरणा मिल सकती है। लेखन, डिजाइन, मीडिया या संचार से जुड़े लोगों के लिए अपनी रचनात्मकता दिखाने का अच्छा मौका रहेगा। कारोबारियों को किसी नए ग्राहक की पूछताछ या किसी दिलचस्प प्रस्ताव की जानकारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में उत्साह में आकर कोई फैसला न लें और आकर्षक वादों की वास्तविकता जरूर जांचें। प्रेम जीवन में छोटी-छोटी खुशियां रिश्ते में नई मिठास ला सकती हैं। अविवाहित लोगों की किसी से हल्की-फुल्की बातचीत आगे चलकर खास जुड़ाव में बदल सकती है। परिवार के साथ भी माहौल खुशनुमा रह सकता है। नई खुशियों का स्वागत करें, लेकिन किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त समय दें।

आज का संदेश: सुखद सरप्राइज के लिए खुले रहें और अपनी भावनाएं सहजता से व्यक्त करें।

कर्क राशि— द एम्प्रेस

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन परिवार, भावनात्मक सुख और निजी आराम पर ध्यान देने का है। आप घर के लोगों के साथ अधिक समय बिताना चाह सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य को आपके सहयोग और देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। आपकी संवेदनशीलता और अपनापन किसी करीबी को भावनात्मक सहारा दे सकता है। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण रवैया रखने से फायदा होगा। यदि आप किसी रचनात्मक काम से जुड़े हैं, तो नए विचारों को समय दें और खुद पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। कारोबारियों के लिए ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाए रखना और सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। आर्थिक मामलों में घर और आराम से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। प्रेम जीवन में स्नेह और समझदारी से नजदीकियां बढ़ेंगी। अविवाहित लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है, जिसके साथ भावनात्मक सुरक्षा का एहसास हो। अपनी सेहत और आराम को भी प्राथमिकता दें।

आज का संदेश: परिवार, भावनात्मक सुख और अपनी व्यक्तिगत खुशियों को महत्व दें।

सिंह राशि— स्ट्रेंथ

सिंह राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन धैर्य, साहस और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का है। आज किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जहां आपको अपनी प्रतिक्रिया पर संयम रखना होगा। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी से मतभेद या काम में देरी होने पर तुरंत नाराज होने के बजाय शांत रहकर समाधान खोजें। आपकी धैर्यपूर्वक काम करने की क्षमता आपको मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल सकती है। कारोबारियों को ग्राहकों, कर्मचारियों या किसी व्यावसायिक फैसले से जुड़े मामले में संयम रखना होगा। आर्थिक मामलों में आवेश में आकर खर्च करने से बचें और बजट पर नियंत्रण बनाए रखें। प्रेम संबंधों में बहस जीतने के बजाय एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें। साथी या परिवार के किसी सदस्य को आपके सहयोग और भरोसे की जरूरत हो सकती है। आज का कार्ड बताता है कि असली ताकत हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखने में नहीं, बल्कि कठिन समय में समझदारी से प्रतिक्रिया देने में है।

आज का संदेश: धैर्य और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी।

कन्या राशि— एट ऑफ पेंटाकल्स

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत, कौशल और काम में निरंतर सुधार करने का है। कार्यक्षेत्र में किसी ऐसे काम पर ध्यान देना पड़ सकता है, जिसमें बारीकियों को समझना और पूरी एकाग्रता से काम करना जरूरी होगा। आपकी लगन और अनुशासन से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोग किसी नई स्किल को सीखने, परीक्षा की तैयारी करने या अपने पेशेवर अनुभव को बढ़ाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। व्यापारियों को काम की गुणवत्ता, ग्राहकों की संतुष्टि और रोजमर्रा की व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक मामलों में नियमित बचत और योजनाबद्ध खर्च भविष्य के लिए फायदेमंद रहेंगे। जल्द सफलता पाने के लिए शॉर्टकट अपनाने से बचें। प्रेम जीवन में व्यस्तता के बावजूद साथी और परिवार के लिए समय निकालें। छोटी-छोटी कोशिशें रिश्तों में भरोसा बनाए रखेंगी। हो सकता है कि आपकी प्रगति धीरे-धीरे हो, लेकिन आज की मेहनत भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकती है।

आज का संदेश: लगातार मेहनत करते रहें और छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना न भूलें।

तुला राशि— टू ऑफ वांड्स

तुला राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन भविष्य की योजनाओं और नई संभावनाओं पर विचार करने का है। आज आप अपने करियर, कारोबार या निजी जीवन को लेकर कुछ बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अपने काम की समीक्षा करने और आगे की दिशा समझने का है। यदि आप किसी नई जिम्मेदारी या करियर में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, तो उपलब्ध विकल्पों की जानकारी जुटाएं। कारोबारियों को नए बाजार, ग्राहकों तक पहुंच या भविष्य में निवेश की योजना पर विचार करने का मौका मिल सकता है। आर्थिक मामलों में केवल तुरंत मिलने वाले लाभ पर ध्यान देने के बजाय लंबी अवधि की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। प्रेम संबंधों में साथी के साथ भविष्य की योजनाओं और अपेक्षाओं पर बातचीत करने से स्पष्टता आएगी। अविवाहित लोग नए लोगों से मिलने या पुराने दायरे से बाहर निकलने के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं। हर फैसला आज ही लेना जरूरी नहीं है। पहले लक्ष्य तय करें और फिर व्यावहारिक योजना बनाएं।

आज का संदेश: भविष्य के लक्ष्यों पर ध्यान दें और उन्हें पूरा करने के लिए ठोस योजना बनाएं।

वृश्चिक राशि— द हाई प्रीस्टेस

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और किसी निजी मामले को गहराई से समझने का है। कोई पुरानी बात या अनसुलझा सवाल आपके मन में आ सकता है। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को ध्यान से समझने की कोशिश करें। नौकरीपेशा लोगों को अपने अनुभव और समझ पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि करना न भूलें। कारोबारियों के लिए किसी प्रस्ताव या समझौते पर अंतिम फैसला लेने से पहले उसकी पूरी जांच करना बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में अफवाहों और अस्पष्ट वादों के आधार पर निर्णय न लें। प्रेम जीवन में आपको महसूस हो सकता है कि किसी जरूरी विषय पर बातचीत करने की जरूरत है। सही समय देखकर अपनी बात रखें और बिना वजह संदेह न करें। परिवार के मामलों में भी धैर्य और संवेदनशीलता से काम लेना होगा। कुछ समय अकेले बिताने से आपको अपनी प्राथमिकताएं और भावनाएं समझने में मदद मिल सकती है।

आज का संदेश: अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और फैसला लेने से पहले हर पहलू को समझें।

धनु राशि— व्हील ऑफ फॉर्च्यून

धनु राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन अचानक होने वाले बदलाव और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। किसी रुके हुए काम में गति आ सकती है या परिस्थितियां ऐसी दिशा ले सकती हैं, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। नौकरीपेशा लोगों को किसी प्रोजेक्ट, जिम्मेदारी या करियर से जुड़ी नई जानकारी मिल सकती है। कारोबारियों के लिए कोई नया ग्राहक, उपयोगी संपर्क या अप्रत्याशित व्यावसायिक अवसर सामने आ सकता है। आर्थिक मामलों में परिस्थितियां अनुकूल लग सकती हैं, लेकिन केवल अच्छे संकेत देखकर जोखिम न लें। किसी भी अवसर का लाभ उठाने से पहले उसकी व्यावहारिकता समझना जरूरी होगा। प्रेम जीवन में किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव या अचानक हुई मुलाकात से रिश्ते का माहौल बेहतर हो सकता है। अविवाहित लोगों की किसी अनपेक्षित परिस्थिति में नए व्यक्ति से मुलाकात संभव है। परिवार की कोई योजना भी अचानक बदल सकती है। हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए बदलाव को सकारात्मक नजरिए से स्वीकार करें।

आज का संदेश: बदलाव के लिए तैयार रहें, कोई अप्रत्याशित अवसर आपके लिए नया रास्ता खोल सकता है।

मकर राशि— ऐस ऑफ पेंटाकल्स

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन करियर और आर्थिक मामलों में किसी नई संभावना का संकेत दे रहा है। आपको कोई ऐसा अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में स्थिरता और तरक्की का आधार बन सके। नौकरीपेशा लोगों के सामने नई जिम्मेदारी, प्रोजेक्ट या नौकरी से जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं या करियर में बदलाव चाहते हैं, तो नए संपर्कों और बातचीत पर ध्यान दें। कारोबारियों को किसी नए ग्राहक से जुड़ने या कामकाज को बेहतर बनाने का व्यावहारिक रास्ता मिल सकता है। आर्थिक मामलों में बचत, निवेश और भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करने का अच्छा समय है। हालांकि किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी शर्तों को ध्यान से समझें। प्रेम संबंधों में बड़े वादों के बजाय छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयास रिश्ते को मजबूत करेंगे। परिवार का सहयोग भी मिल सकता है। आज मिले अवसर को सही योजना और मेहनत के साथ आगे बढ़ाएं।

आज का संदेश: नए अवसरों को पहचानें और भविष्य की स्थिरता के लिए मजबूत नींव तैयार करें।

कुंभ राशि— द फूल

कुंभ राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन नई शुरुआत, उत्सुकता और कुछ अलग करने की इच्छा लेकर आ सकता है। आप अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से बाहर निकलकर किसी नए अनुभव या विचार को आजमाना चाहेंगे। नौकरीपेशा लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट या अनजान जिम्मेदारी से सीखने का मौका मिल सकता है। यदि आप काम करने का तरीका बदलना चाहते हैं, तो नए विकल्पों को तलाशना फायदेमंद रहेगा। कारोबारियों को नई रणनीति या किसी अलग तरह के प्रयोग का विचार आ सकता है, लेकिन संसाधन लगाने से पहले जोखिम का आकलन जरूर करें। आर्थिक मामलों में उत्साह में आकर फिजूलखर्ची या जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। प्रेम जीवन में नए लोगों से मिलने और रिश्तों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने देने का अच्छा समय है। अविवाहित लोगों की किसी अलग सोच वाले व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। परिवार के लोग भी आपको कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। नई शुरुआत का आनंद लें, लेकिन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें।

आज का संदेश: नए अनुभवों का स्वागत करें, लेकिन हर कदम समझदारी और तैयारी के साथ उठाएं।

मीन राशि— टेम्परेंस

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुलन और जिम्मेदारियों को धैर्य के साथ निभाने का है। एक साथ कई काम सामने आने से मन थोड़ा व्यस्त या तनावग्रस्त हो सकता है। ऐसे में अपनी प्राथमिकताएं तय करें और काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करें। नौकरीपेशा लोगों को अलग-अलग विचारों और जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाने की जरूरत होगी। किसी सहकर्मी से मतभेद हो, तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। कारोबारियों को बिना पूरी योजना के अचानक बदलाव करने से बचना चाहिए। आर्थिक मामलों में खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें, खासकर यदि घर से जुड़े खर्च बढ़ रहे हों। प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी से बातचीत करने पर तनाव कम हो सकता है। साथी या परिवार के सदस्य आपके शांत और सहयोगी व्यवहार की सराहना कर सकते हैं। अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का भी ध्यान रखें। जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां उठाने के बजाय काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

आज का संदेश: अपने विचारों, भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखें।

आज का सकारात्मक संकल्प: “मैं नए अवसरों का स्वागत करता/करती हूं, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखता/रखती हूं और संतुलन के साथ सफलता की ओर आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।