Daily Tarot Horoscope 5 August 2026 (आज का टैरो राशिफल 5 अगस्त 2026): आज की ऊर्जा नई योजनाओं, भावनात्मक संतुलन, आत्मविश्वास, सकारात्मक बदलाव, कृतज्ञता और सफलता का संकेत दे रही है। आज का दिन आपको यह याद दिलाता है कि हर बड़ा लक्ष्य सही योजना, धैर्य और विश्वास से ही हासिल होता है। कुछ राशियों को करियर और आर्थिक क्षेत्र में नई संभावनाएं दिखाई देंगी, वहीं कुछ लोगों के जीवन में प्रेम, परिवार और रिश्तों से जुड़ी खुशियां दस्तक देंगी। आज अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानें मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

आज ब्रह्मांड का संदेश है कि जीवन आपको हर दिन आगे बढ़ने का एक नया अवसर देता है। अपने अनुभवों से सीखिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए।

मेष राशि — टू ऑफ वैंड्स (Two of Wands)

आज का दिन भविष्य की योजनाएं बनाने और नए अवसरों की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाने का है। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने, नया व्यवसाय शुरू करने या किसी बड़े निर्णय को लेकर सोच रहे थे, तो आज परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी। किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है।

आर्थिक मामलों में जल्दबाजी के बजाय लंबी अवधि की योजना बनाना अधिक लाभ देगा। प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर साथी के साथ गंभीर बातचीत हो सकती है, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसके विचार और लक्ष्य उनसे मेल खाते हों।

आज का संदेश: सफलता उन्हीं को मिलती है जो सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने की योजना भी बनाते हैं।

वृषभ राशि — सिक्स ऑफ पेंटाकल्स (Six of Pentacles)

आज का दिन संतुलन, सहयोग और उदारता का संदेश लेकर आया है। किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिल सकता है या फिर स्वयं आपको किसी का सहयोग प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और सहयोग से अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके कार्यों की सराहना हो सकती है और किसी वरिष्ठ का समर्थन भी प्राप्त होगा।

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। पुराने लेन-देन या रुका हुआ धन मिलने की संभावना भी है। रिश्तों में आपसी विश्वास और समझ बढ़ेगी। प्रेम जीवन में छोटे-छोटे प्रयास रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

आज का संदेश: जो खुशियां आप दूसरों के साथ बांटते हैं, वही कई गुना होकर आपके जीवन में लौटती हैं।

मिथुन राशि — नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स (Knight of Swords)

आज का दिन तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में अचानक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या समाचार मिल सकता है। आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें। बोलने से पहले शब्दों का चयन सोच-समझकर करें।

आर्थिक मामलों में बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा फैसला न लें। रिश्तों में खुलकर बातचीत करें, लेकिन कठोर शब्दों से बचें। अविवाहित लोगों को किसी पुराने परिचित का संदेश मिल सकता है। धैर्य और संयम आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे।

आज का संदेश: तेज़ी से आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सही दिशा में बढ़ना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।

कर्क राशि — ऐस ऑफ कप्स (Ace of Cups)

आज का दिन प्रेम, भावनात्मक संतुलन और नई खुशियों का संकेत दे रहा है। यदि पिछले कुछ समय से किसी रिश्ते में दूरी या गलतफहमी थी, तो अब उसे दूर करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी संवेदनशीलता और रचनात्मक सोच लोगों को प्रभावित करेगी। नई शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और भविष्य को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है।

आज का संदेश: खुला दिल हर उस खुशी को आकर्षित करता है जो आपके लिए बनी है।

सिंह राशि — द वर्ल्ड (The World)

आज आपके लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य के सफल समापन का समय है। लंबे समय से जिस लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी उपलब्धियां नई जिम्मेदारियों और नए अवसरों के द्वार खोल सकती हैं। आपकी मेहनत की सराहना होगी।

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी और भविष्य के लिए नई योजनाएं बन सकती हैं। प्रेम संबंधों में विश्वास और सम्मान बढ़ेगा। परिवार के साथ किसी खुशी का जश्न मनाने का अवसर मिल सकता है।

आज का संदेश: हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है।

कन्या राशि — सन्यासी (The Hermit)

आज का दिन आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का है। यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, तो कुछ समय स्वयं के साथ बिताएं। कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी करने के बजाय शांत मन से सोचकर लिए गए फैसले अधिक लाभदायक रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

आर्थिक मामलों में बजट और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा। रिश्तों में अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी।

आज का संदेश: कई बार सबसे महत्वपूर्ण उत्तर शांति और एकांत में मिलते हैं।

तुला राशि — क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स (Queen of Swords)

आज का दिन स्पष्ट सोच, ईमानदारी और सही निर्णय लेने का है। कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और तार्किक सोच किसी जटिल समस्या का समाधान निकाल सकती है। यदि किसी महत्वपूर्ण बातचीत या समझौते की तैयारी कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें।

आर्थिक मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना लाभदायक रहेगा। प्रेम संबंधों में सच्चाई और खुलापन रिश्ते को मजबूत बनाएगा। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी बुद्धिमान और आत्मनिर्भर व्यक्ति से हो सकती है।

आज का संदेश: सच्चाई और स्पष्टता हमेशा सही रास्ता दिखाती हैं।

वृश्चिक राशि — जजमेंट (Judgement)

आज आपके जीवन में नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव का संकेत है। किसी पुराने विषय को लेकर आपको नई समझ मिल सकती है, जिससे आगे बढ़ना आसान होगा। कार्यक्षेत्र में पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने लगेगा और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्टता आएगी।

आर्थिक मामलों में पुराने निवेश या योजनाओं की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा। रिश्तों में माफी और विश्वास से नई शुरुआत हो सकती है। यदि किसी बात का बोझ मन में था, तो आज उसे छोड़ने का समय है।

आज का संदेश: जब आप अतीत से सीख कर आगे बढ़ते हैं, तभी भविष्य बेहतर बनता है।

धनु राशि — द सन (The Sun)

आज का दिन सफलता, खुशी और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और कोई अच्छी खबर आपका उत्साह बढ़ा सकती है। यदि किसी परिणाम का इंतजार कर रहे थे, तो सकारात्मक संकेत मिलने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य की योजनाओं में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

आज का संदेश: आपका सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बनेगा।

मकर राशि — फोर ऑफ वैंड्स (Four of Wands)

आज का दिन खुशियों का जश्न मनाने और अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने का है। परिवार या कार्यक्षेत्र में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लंबे समय से की गई मेहनत का फल मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा।

आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको नई ऊर्जा देगा।

आज का संदेश: छोटी-छोटी सफलताओं का उत्सव मनाना भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कुंभ राशि — नाइन ऑफ कप्स (Nine of Cups)

आज आपकी कोई मनोकामना पूरी होने के संकेत मिल रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का उचित फल मिलेगा और नए अवसर सामने आ सकते हैं। यदि किसी लक्ष्य के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो उनके जीवन में खुशियां लेकर आए।

आज का संदेश: कृतज्ञता से भरा मन जीवन में और अधिक खुशियों को आकर्षित करता है।

मीन राशि — टेन ऑफ कप्स (Ten of Cups)

आज का दिन परिवार, प्रेम और भावनात्मक संतुष्टि से भरपूर रहेगा। अपनों के साथ बिताया गया समय आपके मन को सुकून देगा। कार्यक्षेत्र में भी सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी।

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और भविष्य को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आज अपने प्रियजनों के प्रति आभार व्यक्त करना आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा।

आज का संदेश: सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और अपनों के साथ से मिलती है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।