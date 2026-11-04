Aaj Ka Tarot Horoscope 4 November 2026 ( आज का टैरो राशिफल 4 नवंबर 2026): आज का दिन आत्मविश्वास, भावनात्मक समझ, नई संभावनाओं और महत्वपूर्ण फैसलों के नाम रह सकता है। आज टैरो कार्ड्स का संकेत है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए व्यावहारिक सोच और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। कुछ राशि वालों को अपनी मेहनत के लिए सराहना मिल सकती है, तो कुछ को किसी उलझन या गलतफहमी को दूर करने का मौका मिलेगा। बातचीत और संपर्क के जरिए भी नए रास्ते खुल सकते हैं। करियर, कारोबार, आर्थिक मामलों और रिश्तों में सोच-समझकर उठाया गया कदम दिन को बेहतर बना सकता है। जल्दबाजी से बचें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज के टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि द चैरियट, द मैजिशियन और सिक्स ऑफ वांड्स अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करने और मेहनत का परिणाम पाने की प्रेरणा देते हैं। वहीं क्वीन ऑफ कप्स और ऐस ऑफ कप्स रिश्तों में संवेदनशीलता, अपनापन और नई शुरुआत के संकेत दे रहे हैं। जस्टिस और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताते हैं कि महत्वपूर्ण मामलों में ईमानदारी, निष्पक्षता और स्पष्ट सोच बनाए रखना जरूरी होगा।

द मून और सेवन ऑफ कप्स भ्रम, अधूरी जानकारी और अवास्तविक उम्मीदों से बचने की सलाह देते हैं। द हर्मिट आत्ममंथन और भविष्य की प्राथमिकताएं तय करने का संकेत देता है, जबकि एट ऑफ वांड्स अचानक मिलने वाली खबरों और तेज प्रगति की ओर इशारा करता है। द सन दिन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा का संचार करता है। कुल मिलाकर, आज का दिन अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने, रिश्तों में स्पष्टता रखने और जल्दबाजी के बजाय समझदारी से आगे बढ़ने का है।

मेष राशि— द चैरियट

मेष राशि वालों के लिए बुधवार का दिन आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छाशक्ति और आगे बढ़ने की ऊर्जा लेकर आ सकता है। आज आपका ध्यान किसी ऐसे लक्ष्य पर रह सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण काम में प्रगति मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता और समय पर फैसले लेने का तरीका दूसरों को प्रभावित कर सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को किसी पुरानी योजना को आगे बढ़ाने या नई दिशा में कदम रखने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक मामलों में अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें और उत्साह में आकर अनावश्यक खर्च न करें। प्रेम संबंधों में अपनी बात रखने के साथ साथी की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। परिवार के मामलों में धैर्य बनाए रखना बेहतर होगा। सेहत के लिहाज से अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें और काम के बीच आराम के लिए भी समय निकालें।

आज का संदेश: लक्ष्य पर नजर बनाए रखें और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते रहें।

वृषभ राशि— क्वीन ऑफ कप्स

वृषभ राशि वालों के लिए आज भावनात्मक समझ और रिश्तों में मधुरता बनाए रखने का दिन है। आप आसपास के लोगों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिससे किसी करीबी रिश्ते में चल रही दूरी कम हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य को आपके सहयोग और सलाह की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में शांत रहकर उनकी बात सुनना फायदेमंद होगा। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपका धैर्य और दूसरों के नजरिए को समझने की क्षमता काम आएगी। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें, खासकर किसी को पैसा उधार देने या आर्थिक मदद करने से पहले सोच-विचार जरूर करें। प्रेम जीवन में साथी के साथ दिल की बात साझा करने से नजदीकियां बढ़ सकती हैं। अविवाहित लोगों की किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है, जिसके साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस हो। अपनी सेहत और मन की शांति का भी ध्यान रखें।

आज का संदेश: दूसरों की भावनाओं को समझें, लेकिन अपनी भावनात्मक सीमाओं का भी ध्यान रखें।

मिथुन राशि— द मैजिशियन

मिथुन राशि वालों के लिए बुधवार का दिन रचनात्मकता, संवाद कौशल और नई संभावनाओं के लिहाज से अच्छा रह सकता है। आज आपकी बात रखने का तरीका किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। नौकरी में किसी नए प्रोजेक्ट, प्रस्ताव या जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो सकती है। अपनी प्रतिभा और अनुभव पर भरोसा रखें और सही अवसर मिलने पर पहल करने से पीछे न हटें। व्यापारियों के लिए मार्केटिंग, नेटवर्किंग या किसी नई योजना पर काम शुरू करने का अच्छा मौका बन सकता है। आर्थिक मामलों में कोई नया विचार अतिरिक्त आमदनी का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच करना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में बातचीत के जरिए पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। परिवार के लोगों के साथ भी आपके संबंध बेहतर रहेंगे। आज आपके पास कई काम करने की क्षमता होगी, लेकिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी स्पष्ट योजना बना लें।

आज का संदेश: अपनी प्रतिभा और संवाद कौशल का इस्तेमाल कर नए अवसरों को पहचानें।

कर्क राशि— द मून

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा उलझन भरा रह सकता है। किसी परिस्थिति या व्यक्ति के व्यवहार को लेकर मन में सवाल उठ सकते हैं। टैरो कार्ड द मून सलाह देता है कि अधूरी जानकारी के आधार पर कोई निष्कर्ष न निकालें। नौकरीपेशा लोगों को काम से जुड़ी जिम्मेदारियों और निर्देशों को अच्छी तरह समझने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि किसी बात को लेकर संदेह है, तो संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट बातचीत करें। कारोबार में किसी समझौते, भुगतान या नई योजना से जुड़े दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में डर या लालच के आधार पर फैसला लेने से बचें। प्रेम जीवन में छोटी-सी गलतफहमी भी बढ़ सकती है, इसलिए अपनी बात साफ शब्दों में रखें और साथी की बात भी ध्यान से सुनें। परिवार में किसी सदस्य के व्यवहार को लेकर जल्द प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझने की कोशिश करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को थोड़ा समय दें।

आज का संदेश: किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सच्चाई और पूरी जानकारी जरूर हासिल करें।

सिंह राशि— सिक्स ऑफ वांड्स

सिंह राशि वालों के लिए बुधवार का दिन उपलब्धियों और मान-सम्मान के लिहाज से उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है। आपकी मेहनत और लगन को कार्यक्षेत्र में पहचान मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों या ग्राहकों से सराहना मिलने के संकेत हैं। यदि आप किसी प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो उसमें सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। व्यापारियों को ग्राहकों से अच्छा फीडबैक मिल सकता है या किसी लक्ष्य की दिशा में सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन सफलता के उत्साह में फिजूलखर्ची करने से बचें। प्रेम जीवन में साथी से प्रशंसा और सहयोग मिल सकता है। परिवार के लोग भी आपकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर सकते हैं। जिन लोगों ने आपकी सफलता में योगदान दिया है, उन्हें भी इसका श्रेय देना न भूलें। सेहत के मामले में काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, लेकिन विनम्रता और मेहनत बनाए रखें।

कन्या राशि— जस्टिस

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन निष्पक्षता, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फैसले लेने का संकेत दे रहा है। किसी महत्वपूर्ण मामले में आपको अपनी राय रखनी पड़ सकती है या कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है, जिसका असर आगे चलकर दिखाई देगा। नौकरी में नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सहकर्मी या वरिष्ठ अधिकारी के साथ किसी मतभेद की स्थिति बने, तो भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर बात करें। कारोबारियों को किसी समझौते, भुगतान या साझेदारी से जुड़े मामलों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। आर्थिक मामलों में लेन-देन और पुराने हिसाब-किताब पर ध्यान देना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में किसी मुद्दे को लेकर बातचीत हो सकती है। अपनी गलती स्वीकार करने में संकोच न करें और सामने वाले से भी ईमानदारी की अपेक्षा रखें। परिवार की जिम्मेदारियों को संतुलित तरीके से निभाने की कोशिश करें। आज लिया गया सही फैसला भविष्य में राहत दे सकता है।

आज का संदेश: ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ लिया गया फैसला आपके हित में रहेगा।

तुला राशि— ऐस ऑफ कप्स

तुला राशि वालों के लिए बुधवार का दिन भावनात्मक रूप से नई शुरुआत और खुशियों का संकेत दे रहा है। किसी करीबी व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। यदि मन में कोई बात लंबे समय से दबी हुई है, तो आज उसे खुलकर साझा करने का अच्छा मौका मिल सकता है। प्रेम संबंधों में साथी के साथ बिताया गया समय रिश्ते में नई ताजगी ला सकता है। अविवाहित लोगों की जिंदगी में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है या पहले से चल रही बातचीत आगे बढ़ सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र का माहौल सकारात्मक रह सकता है और सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है। कोई रचनात्मक विचार आपको नया काम शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आर्थिक मामलों में उत्साह के साथ-साथ व्यावहारिक सोच भी बनाए रखें। परिवार के साथ समय बिताने और पुराने मतभेद दूर करने का अवसर मिल सकता है। अपनी भावनाओं को सहजता से व्यक्त करें और नई शुरुआत को समय दें।

आज का संदेश: दिल को खुला रखें और सच्चे रिश्तों तथा नई खुशियों का स्वागत करें।

वृश्चिक राशि— किंग ऑफ स्वॉर्ड्स

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन समझदारी, तर्क और स्पष्ट संवाद के जरिए चुनौतियों को संभालने का है। किसी कठिन बातचीत या पुराने विवाद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भावनाओं में बहने के बजाय तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखना बेहतर होगा। नौकरीपेशा लोगों को किसी मुद्दे पर अपनी राय मजबूती से रखनी पड़ सकती है। आलोचना या असहमति मिलने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। व्यापारियों को किसी समझौते, बातचीत या व्यावसायिक निर्णय में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। प्रेम संबंधों में अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन शब्दों में कठोरता न आने दें। परिवार के किसी मामले में भी शांत रहकर बातचीत करना फायदेमंद होगा। आज आपकी बातों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सोच-समझकर बोलें। सही समय पर लिया गया संतुलित फैसला किसी मुश्किल परिस्थिति को आसान बना सकता है।

आज का संदेश: भावनाओं पर नियंत्रण रखें और स्पष्ट सोच के साथ अपनी बात रखें।

धनु राशि— एट ऑफ वांड्स

धनु राशि वालों के लिए बुधवार का दिन तेजी, गतिविधियों और अचानक मिलने वाली खबरों का संकेत दे रहा है। कोई ऐसा काम जो पिछले कुछ समय से अटका हुआ था, अचानक आगे बढ़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण कॉल, ईमेल या संदेश के जरिए नई जानकारी मिल सकती है। किसी प्रोजेक्ट को लेकर तुरंत कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। व्यापारियों को नए ग्राहक की पूछताछ या किसी पुराने प्रस्ताव पर सकारात्मक जवाब मिल सकता है। यात्रा या काम से जुड़ी कोई योजना भी तेजी से आगे बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में किसी आकर्षक प्रस्ताव को देखकर तुरंत प्रतिबद्धता न जताएं और जरूरी जानकारी जरूर जांच लें। प्रेम संबंधों में बातचीत के जरिए कोई योजना बन सकती है या पुरानी अनबन दूर हो सकती है। दिन व्यस्त रह सकता है, इसलिए कामों की प्राथमिकता तय करना जरूरी होगा। तेजी से आगे बढ़ें, लेकिन जल्दबाजी में गलती करने से बचें।

आज का संदेश: नए अवसरों के लिए तैयार रहें और सही समय पर समझदारी से कदम उठाएं।

मकर राशि— द हर्मिट

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन आत्ममंथन और भविष्य की दिशा तय करने का है। आप अपने करियर और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। कुछ समय के लिए भीड़भाड़ और अनावश्यक चर्चाओं से दूर रहकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना फायदेमंद होगा। नौकरीपेशा लोग यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आने वाले समय में किस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी लेने का विचार है, तो जल्दबाजी करने के बजाय पूरी जानकारी जुटाएं। कारोबारियों के लिए भी किसी नई योजना पर विचार करने और पुराने कामकाज की समीक्षा करने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में बचत, खर्च और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें। प्रेम जीवन में आप कुछ शांत समय चाह सकते हैं। अपनी जरूरतों के बारे में साथी और परिवार को स्पष्ट रूप से बताएं। आज का एकांत आपको अपनी प्राथमिकताएं समझने में मदद कर सकता है।

आज का संदेश: थोड़ा ठहरकर सोचें और अपने अगले कदम की दिशा स्पष्ट करें।

कुंभ राशि— द सन

कुंभ राशि वालों के लिए बुधवार का दिन सकारात्मकता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। आज आप किसी चुनौती को नए नजरिए से देखने में सफल हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपने विचार रखने या प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी योजना को लेकर सहयोग मिल सकता है और काम का माहौल भी उत्साहजनक रह सकता है। व्यापारियों को ग्राहकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने या किसी पुराने काम में प्रगति होने की उम्मीद है। आर्थिक मामलों में सकारात्मक सोच रखें, लेकिन खर्च और निवेश को लेकर सावधानी भी बरतें। प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ सकती हैं और साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ा सकता है। यदि पिछले कुछ दिनों से मन थोड़ा उदास या असमंजस में था, तो आज आत्मविश्वास लौट सकता है। इस सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किसी जरूरी काम को आगे बढ़ाने में करें।

आज का संदेश: सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपनी रचनात्मकता को सही दिशा दें।

मीन राशि— सेवन ऑफ कप्स

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कई विकल्पों और विचारों के बीच सही चुनाव करने का है। आपके सामने एक साथ कई संभावनाएं आ सकती हैं, लेकिन हर विकल्प आपके लिए फायदेमंद हो, यह जरूरी नहीं है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। एक साथ बहुत सारे काम हाथ में लेने से परेशानी बढ़ सकती है। कारोबारियों को किसी आकर्षक प्रस्ताव या बड़े वादे पर तुरंत भरोसा करने के बजाय उसकी वास्तविकता जांचनी चाहिए। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में निवेश करने या बिना जरूरत खरीदारी करने से बचें। प्रेम संबंधों में अपनी अपेक्षाओं को लेकर स्पष्ट रहें और मन में कल्पनाएं बनाने के बजाय साथी से खुलकर बात करें। किसी व्यक्ति के इरादों को समझने के लिए उसकी बातों के साथ-साथ उसके व्यवहार पर भी ध्यान दें। परिवार में भी किसी निर्णय को लेकर असमंजस हो सकता है। आज व्यावहारिक सोच और स्पष्ट योजना आपको सही दिशा दिखा सकती है।

आज का संदेश: उलझनों से बचें और उन्हीं लक्ष्यों पर ध्यान दें, जो वास्तव में हासिल किए जा सकते हैं।

आज का सकारात्मक संकल्प: “मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। मैं सोच-समझकर फैसले लेता/लेती हूं और सकारात्मक अवसरों का आत्मविश्वास के साथ स्वागत करता/करती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।