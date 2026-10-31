Aaj Ka Tarot Horoscope 31 October 2026 (आज का टैरो राशिफल 31 अक्टूबर 2026): आज का दिन सभी राशियों के लिए नई संभावनाएँ, धैर्य, आत्मविश्वास और भावनात्मक समझ लेकर आया है। कुछ राशियों को करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों का ध्यान प्रेम, परिवार और निजी जीवन पर अधिक रहेगा। आज टैरो कार्ड्स की सलाह है कि जल्दबाज़ी में फैसले न लें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार का दिन और टैरो कार्ड्स से आपको क्या संकेत मिल रहे हैं..

आज के टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सही योजना और सोच-समझकर लिए गए फैसले ही आपको लंबे समय तक लाभ देंगे। रिश्तों में प्यार, ईमानदारी और आपसी सम्मान बनाए रखना जरूरी होगा।

आज अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें, अपनों के साथ समय बिताएं और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में सच्ची खुशी लाती हैं। हर बदलाव को डर की नजर से देखने के बजाय उसे एक नई संभावना की तरह स्वीकार करें।

मेष राशि (21 मार्च – 19 अप्रैल) — नाइट ऑफ वांड्स

आज आपके अंदर ऊर्जा, आत्मविश्वास और कुछ नया करने का उत्साह रहेगा। आप लंबे समय से रुके हुए किसी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है, जहाँ आपकी मेहनत और आत्मविश्वास की सराहना होगी। व्यापार करने वालों के लिए नई योजनाएँ बनाने का अच्छा समय है, लेकिन बिना सोचे-समझे बड़ा जोखिम न लें। आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बना रहेगा, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी आकर्षक और आत्मविश्वासी व्यक्ति से हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें और आराम के लिए भी समय निकालें।

आज का संदेश: अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से बढ़ें, लेकिन जल्दबाज़ी के बजाय समझदारी से फैसले लें।

वृषभ राशि (20 अप्रैल – 20 मई) — फोर ऑफ पेंटाकल्स

आज आपका ध्यान आर्थिक सुरक्षा, बचत और भविष्य की योजनाओं पर अधिक रहेगा। आप अपनी मेहनत से बनाई गई चीज़ों को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। नौकरी में अधूरे काम पूरे करने और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का अच्छा समय है। व्यापारियों को पैसों के लेन-देन, निवेश और खर्चों का हिसाब ध्यान से रखना चाहिए। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बचत पर ध्यान दें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पैसों की चिंता न करें। प्रेम जीवन में पार्टनर पर शक या जरूरत से ज्यादा अधिकार जताने से बचें। अविवाहित लोग पुराने अनुभवों के कारण किसी पर जल्दी भरोसा करने से हिचक सकते हैं। परिवार की कुछ जिम्मेदारियाँ भी सामने आ सकती हैं। मानसिक शांति के लिए खुद को थोड़ा समय दें।

आज का संदेश: अपनी मेहनत और धन की कद्र करें, लेकिन डर के कारण जिंदगी की खुशियों से दूरी न बनाएं।

मिथुन राशि (21 मई – 20 जून) — पेज ऑफ स्वॉर्ड्स

आज आपका दिमाग काफी सक्रिय रहेगा और आप नई जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का संदेश या बातचीत आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। नौकरी में इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन और नए कौशल सीखने के लिए दिन अच्छा है। व्यापार करने वालों को किसी नई डील या प्रस्ताव की पूरी जानकारी लेने के बाद ही फैसला करना चाहिए। आर्थिक मामलों में जल्दबाज़ी न करें और किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह जांच करें। प्रेम जीवन में बातचीत से पुरानी गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से सोशल मीडिया या दोस्तों के माध्यम से बातचीत शुरू हो सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर बहस करने से बचें। ज्यादा सोचने के कारण मानसिक थकान हो सकती है।

आज का संदेश: हर बात को समझने की कोशिश करें, सही सवाल पूछें और बिना पूरी जानकारी के कोई निर्णय न लें।

कर्क राशि (21 जून – 22 जुलाई) — टेन ऑफ कप्स

आज का दिन परिवार, प्रेम और भावनात्मक खुशियों के लिए अच्छा रह सकता है। आपको अपने करीबियों के साथ समय बिताने और रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और टीमवर्क से काम पूरे हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए ग्राहकों और पार्टनर्स के साथ संबंध बेहतर बनाने का समय है। आर्थिक मामलों में घर-परिवार से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ प्यार और आपसी समझ बढ़ेगी। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो उन्हें भावनात्मक सुरक्षा और अपनापन महसूस कराए। परिवार में कोई अच्छी खबर या सुखद बातचीत हो सकती है। अपनी भावनात्मक सेहत का ध्यान रखें और बेवजह की चिंता से दूर रहें।

आज का संदेश: अपने जीवन में मौजूद प्यार और सहयोग की कद्र करें, क्योंकि सच्ची खुशी अपनों के साथ ही बढ़ती है।

सिंह राशि (23 जुलाई – 22 अगस्त) — स्ट्रेंथ

आज आपको धैर्य, आत्मविश्वास और समझदारी से परिस्थितियों को संभालने की जरूरत होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आ सकती है और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने का मौका मिल सकता है। व्यापार करने वालों को अपने काम में लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि परिणाम धीरे-धीरे मिलेंगे। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान दें। प्रेम जीवन में अहंकार और गुस्से को रिश्ते के बीच न आने दें। पार्टनर की बात समझने की कोशिश करें। अविवाहित लोगों की ओर कोई व्यक्ति आकर्षित हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य को आपकी सलाह या सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम करें और तनाव को खुद पर हावी न होने दें।

आज का संदेश: असली ताकत दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने गुस्से और भावनाओं को संभालने में होती है।

कन्या राशि (23 अगस्त – 22 सितंबर) — द हर्मिट

आज आपको थोड़ा शांत रहकर अपने जीवन और भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत महसूस हो सकती है। नौकरी में ऐसे कामों पर ध्यान दें जिनमें एकाग्रता और समझदारी की आवश्यकता है। व्यापारियों के लिए पुरानी योजनाओं की समीक्षा करना और कमियों को सुधारना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में अपनी बचत और खर्चों का हिसाब जरूर देखें। प्रेम जीवन में आपको या आपके पार्टनर को थोड़ा निजी समय चाहिए हो सकता है, इसलिए इसे गलत न समझें। अविवाहित लोग किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले अपनी भावनाओं को समझना चाहेंगे। परिवार में कोई व्यक्ति आपसे सलाह मांग सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक शांति और पर्याप्त नींद जरूरी रहेगी। कुछ समय अकेले बिताना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है।

आज का संदेश: दूसरों की सलाह सुनें, लेकिन अपने मन की आवाज़ को भी महत्व दें। कई सवालों के जवाब आपको खुद के भीतर मिलेंगे।

तुला राशि (23 सितंबर – 22 अक्टूबर) — टू ऑफ कप्स

आज का दिन रिश्तों, साझेदारी और आपसी समझ के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में किसी सहकर्मी के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए नई पार्टनरशिप या क्लाइंट्स के साथ बातचीत फायदेमंद हो सकती है। आर्थिक मामलों में किसी के साथ पैसों से जुड़ा समझौता करते समय सभी शर्तें स्पष्ट रखें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ नजदीकियाँ बढ़ेंगी और पुरानी गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके साथ बातचीत सहज महसूस होगी। परिवार में आपसी सहयोग और समझदारी से माहौल अच्छा रहेगा। अपनी भावनात्मक सेहत का ध्यान रखें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी कद्र करते हैं।

आज का संदेश: उन रिश्तों को महत्व दें जहाँ प्यार, सम्मान और प्रयास दोनों तरफ से बराबर मिलते हैं।

वृश्चिक राशि (23 अक्टूबर – 21 नवंबर) — द हाई प्रीस्टेस

आज आपकी अंतरात्मा की आवाज़ काफी मजबूत रह सकती है। किसी परिस्थिति में आपको महसूस हो सकता है कि पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। नौकरी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले स्थिति को ध्यान से समझें और अपनी योजनाएँ हर किसी के साथ साझा न करें। व्यापारियों को किसी नए प्रस्ताव या निवेश की पूरी जांच करनी चाहिए। आर्थिक मामलों में जल्दी लाभ देने वाले वादों से सावधान रहें। प्रेम जीवन में पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, लेकिन मन में बातें रखने के बजाय जरूरत पड़ने पर खुलकर बातचीत भी करें। अविवाहित लोगों की रुचि किसी शांत और रहस्यमयी स्वभाव वाले व्यक्ति में बढ़ सकती है। परिवार में किसी की बात ध्यान से सुनना जरूरी होगा। मानसिक शांति के लिए ध्यान और आराम का सहारा लें।

आज का संदेश: अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें, लेकिन किसी नतीजे पर पहुँचने से पहले पूरी सच्चाई जानने का इंतजार करें।

धनु राशि (22 नवंबर – 21 दिसंबर) — थ्री ऑफ वांड्स

आज आपके मन में भविष्य को लेकर नई योजनाएँ और बड़े लक्ष्य आ सकते हैं। नौकरी में नए अवसर, यात्रा या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ी संभावनाएँ बन सकती हैं। व्यापारियों के लिए अपने काम का विस्तार करने और नए ग्राहकों तक पहुँचने की योजना बनाने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में लंबी अवधि के फायदे पर ध्यान दें और तुरंत लाभ की उम्मीद न रखें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी दूसरे शहर या अलग पृष्ठभूमि के व्यक्ति से हो सकती है। परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और काम के साथ आराम को भी महत्व दें।

आज का संदेश: अपने सपनों को बड़ा रखें, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सही योजना और धैर्य भी बनाए रखें।

मकर राशि (22 दिसंबर – 19 जनवरी) — सेवन ऑफ पेंटाकल्स

आज आपको अपनी मेहनत और अब तक की प्रगति पर ध्यान देने की जरूरत होगी। नौकरी में कुछ कामों के परिणाम आने में समय लग सकता है, इसलिए निराश न हों। व्यापारियों को अपनी पुरानी योजनाओं और निवेश की समीक्षा करनी चाहिए। आर्थिक मामलों में बचत और भविष्य की योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। प्रेम जीवन में रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समय और प्रयास देना जरूरी होगा। पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखने के बजाय छोटी-छोटी खुशियों को महत्व दें। अविवाहित लोगों को किसी नए रिश्ते के लिए जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। परिवार की जिम्मेदारियों को समझदारी से संभालें। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या और अच्छी आदतों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।

आज का संदेश: मेहनत का फल मिलने में समय लग सकता है, लेकिन लगातार प्रयास करते रहें और अपनी गलतियों से सीखें।

कुंभ राशि (20 जनवरी – 18 फरवरी) — द फूल

आज आपके जीवन में कुछ नया शुरू करने की इच्छा बढ़ सकती है। आप पुराने तरीकों से हटकर कुछ अलग करने के बारे में सोचेंगे। नौकरी में कोई नया प्रोजेक्ट या रचनात्मक विचार सामने आ सकता है। यदि आप नौकरी बदलने या नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो पहले अच्छी योजना बनाएं। आर्थिक मामलों में उत्साह में आकर ज्यादा खर्च न करें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ कुछ नया करने या कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। अविवाहित लोगों की मुलाकात अचानक किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है। परिवार के लोग आपके फैसलों को तुरंत न समझें, इसलिए उनसे शांति से बात करें। स्वास्थ्य के लिए अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करना फायदेमंद रहेगा।

आज का संदेश: नए अवसरों का स्वागत करें और डर के कारण खुद को पीछे न रोकें, लेकिन समझदारी के साथ आगे बढ़ें।

मीन राशि (19 फरवरी – 20 मार्च) — ऐस ऑफ कप्स

आज आपके जीवन में भावनात्मक खुशियाँ, प्यार और नई शुरुआत की ऊर्जा रहेगी। आप अपने मन की बातों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नौकरी में कोई नया विचार या सहयोग आपके लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है। व्यापारियों को ग्राहकों और पार्टनर्स के साथ अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ नजदीकियाँ बढ़ेंगी और दिल की बातें साझा करने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। परिवार में प्यार और आपसी समझ बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिए मानसिक शांति, अच्छी नींद और अपनी पसंद के कामों के लिए समय निकालें।

आज का संदेश: अपने दिल को नई खुशियों और प्यार के लिए खुला रखें। दूसरों के साथ-साथ खुद से भी प्यार करना सीखें।

आज का सकारात्मक संकल्प: “मैं अपने जीवन में आने वाले हर नए अवसर का आत्मविश्वास से स्वागत करता/करती हूँ। मुझे अपनी मेहनत, अपने फैसलों और अपने भविष्य पर पूरा भरोसा है।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।