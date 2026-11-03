Aaj Ka Tarot Horoscope 3 November 2026 (आज का टैरो राशिफल 3 नवंबर 2026): मंगलवार का दिन आत्मविश्वास, पारिवारिक सुख और सोच-समझकर फैसले लेने का संकेत दे रहा है। आज कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र में अपनी बात मजबूती से रखने और जिम्मेदारियां संभालने का मौका मिल सकता है, तो कुछ के लिए आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की योजनाएं प्राथमिकता रहेंगी। टैरो कार्ड्स बताते हैं कि जल्दबाजी के बजाय धैर्य और अनुशासन से आगे बढ़ना ज्यादा फायदेमंद होगा। रिश्तों में पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं और परिवार का सहयोग मन को सुकून दे सकता है। वहीं, कुछ लोगों को लगातार काम के दबाव से थोड़ा समय निकालकर आराम करने की जरूरत होगी। आज अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, लेकिन दूसरों की राय और भावनाओं को भी महत्व दें। संतुलित सोच और सकारात्मक नजरिया आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है। आइए जानते हैं टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानिए टैरो कार्ड्स के अनुसार मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन..

आज के टैरो कार्ड्स का सामूहिक संकेत है कि सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास के साथ धैर्य और अनुशासन भी जरूरी है। सेवन ऑफ वांड्स और द एम्परर बताते हैं कि अपने विचारों और जिम्मेदारियों के प्रति मजबूत रहना होगा। वहीं, टेन ऑफ पेंटाकल्स और नाइट ऑफ पेंटाकल्स आर्थिक स्थिरता, नियमित मेहनत और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। द लवर्स का संदेश है कि निजी और व्यावसायिक जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों को समझना जरूरी है।

सिक्स ऑफ कप्स और टेन ऑफ कप्स परिवार, पुराने रिश्तों और भावनात्मक सुकून का महत्व बताते हैं। द स्टार नई उम्मीद और अपने लक्ष्यों को लेकर सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा देता है, जबकि क्वीन ऑफ वांड्स आत्मविश्वास और अपनी प्रतिभा को सामने लाने का संकेत देती है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स याद दिलाता है कि लगातार काम करते रहना ही सफलता नहीं है, बल्कि समय पर आराम करना भी जरूरी है। ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स किसी पुरानी उलझन को नई सोच से सुलझाने का अवसर दे सकता है। कुल मिलाकर, मंगलवार का दिन रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और जल्दबाजी के बजाय सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहें।

मेष – टू ऑफ वांड्स (Two of Wands)

मेष राशि वालों के लिए मंगलवार अपनी बात मजबूती से रखने और चुनौतियों का सामना करने का दिन है। कार्यक्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट, फैसले या विचार को लेकर आपकी सहकर्मियों से अलग राय हो सकती है। ऐसी स्थिति में अपनी बात आत्मविश्वास के साथ रखें और अपने काम के पक्ष में तर्क दें। हालांकि, हर छोटी बात पर बहस करना आपके लिए परेशानी बढ़ा सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों और उपलब्धियों को लेकर स्पष्ट रहना होगा। कारोबार करने वालों को प्रतिस्पर्धियों से चुनौती मिल सकती है, लेकिन सही रणनीति से आप स्थिति संभाल सकते हैं। आर्थिक मामलों में अपने बजट और प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों में जरूरत से ज्यादा रक्षात्मक रवैया अपनाने से बचें। पार्टनर की बात भी सुनें और गलतफहमी को बातचीत से दूर करें। परिवार में किसी मुद्दे पर आपकी राय महत्वपूर्ण हो सकती है। काम के दबाव के बीच सेहत और आराम का भी ध्यान रखें।

आज का संदेश: अपने विचारों और अधिकारों के लिए खड़े रहें, लेकिन बेवजह के विवादों से दूरी बनाए रखें।

वृषभ – क्वीन ऑफ पेंटाकल्स (Queen of Pentacles)

आज का दिन स्थिरता, सुख-वृषभ राशि वालों के लिए मंगलवार परिवार की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने का दिन है। कार्यक्षेत्र में आप तत्काल लाभ के बजाय लंबे समय तक फायदा देने वाले कामों को प्राथमिकता दे सकते हैं। नौकरी में स्थिरता और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने का अवसर मिलेगा। कारोबार करने वालों के लिए विस्तार, संपत्ति या किसी बड़े निवेश से जुड़ी योजना पर विचार करने का समय हो सकता है। आर्थिक मामलों में बचत, परिवार की जरूरतों और भविष्य की सुरक्षा को लेकर गंभीरता बढ़ेगी। किसी पुराने निवेश या वित्तीय योजना की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा। प्रेम जीवन में स्थिरता और प्रतिबद्धता का भाव मजबूत होगा। पार्टनर के साथ घर, विवाह या भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग और सलाह आपको सही दिशा दिखा सकती है। सेहत के मामले में नियमित दिनचर्या और खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा।

आज का संदेश: भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आज से ही समझदारी और अनुशासन के साथ कदम उठाएं।

मिथुन – नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स (Knight of Swords)

मिथुन राशि वालों के लिए आज रिश्तों, साझेदारी और महत्वपूर्ण फैसलों का दिन है। कार्यक्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट, व्यावसायिक साझेदारी या नौकरी से जुड़े विकल्पों में से एक को चुनना पड़ सकता है। फैसला लेने से पहले यह समझना जरूरी होगा कि कौन-सा विकल्प आपके लंबे समय के लक्ष्यों के अनुकूल है। कारोबार करने वालों को किसी समझौते या साझेदारी में सामने वाले की अपेक्षाओं और शर्तों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। आर्थिक मामलों में दूसरों के दबाव में आकर निवेश या खर्च करने से बचें। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। अविवाहित लोगों की किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसके विचार और पसंद उनसे मेल खाते हों। परिवार में भी किसी फैसले को लेकर आपकी राय मांगी जा सकती है। दिल की सुनें, लेकिन व्यावहारिक पहलुओं को नजरअंदाज न करें।

आज का संदेश: वही फैसला चुनें, जो आपके दिल, सोच और भविष्य के लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए।

कर्क – द लवर्स (The Lovers)

कर्क राशि वालों के लिए मंगलवार पुरानी यादों, पुराने रिश्तों और भावनात्मक सुकून का संकेत दे रहा है। किसी पुराने दोस्त, परिचित या रिश्तेदार से बातचीत हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा। कार्यक्षेत्र में पहले किए गए किसी काम या पुराने अनुभव का फायदा मिल सकता है। कोई पूर्व सहकर्मी या पुराना संपर्क आपको उपयोगी सलाह या सहयोग दे सकता है। कारोबार करने वालों के लिए पुराने ग्राहकों से दोबारा जुड़ने और संबंध मजबूत करने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर अनावश्यक खरीदारी करने से बचें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ पुराने अच्छे पलों को याद करने और साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी पुराने परिचित की वापसी हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। घर में किसी सदस्य से जुड़ी सुखद खबर भी मिल सकती है। सेहत के लिहाज से भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

आज का संदेश: अतीत की अच्छी यादों को संजोएं, लेकिन अपने वर्तमान और भविष्य को भी उतना ही महत्व दें।

सिंह – सिक्स ऑफ पेंटाकल्स (Six of Pentacles)

सिंह राशि वालों के लिए मंगलवार नेतृत्व, अनुशासन और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालने का दिन है। कार्यक्षेत्र में आपको किसी टीम, प्रोजेक्ट या बड़े काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और व्यवस्थित काम करने का तरीका दूसरों को प्रभावित करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। कारोबार करने वालों को अपने कामकाज में बेहतर प्रबंधन, स्पष्ट नियम और मजबूत योजना बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखें और बिना सोचे-समझे जोखिम न लें। प्रेम संबंधों में आप रिश्ते को लेकर गंभीर रहेंगे, लेकिन अपनी बात मनवाने की जिद से बचना जरूरी होगा। पार्टनर को भी फैसलों में बराबर महत्व दें। परिवार में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या निर्णय को संभालना पड़ सकता है। सेहत के लिए नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और समय पर भोजन करना फायदेमंद रहेगा।

आज का संदेश: जिम्मेदारी से पीछे न हटें। आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान भी बनाए रखें।

कन्या – द हर्मिट (The Hermit)

कन्या राशि वालों के लिए मंगलवार कई जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का दिन रहेगा। कार्यक्षेत्र में एक साथ कई काम, मीटिंग या समय-सीमा संभालनी पड़ सकती है। ऐसे में समय का सही प्रबंधन करना बेहद जरूरी होगा। हर काम को एक साथ पूरा करने की कोशिश करने के बजाय प्राथमिकता तय करें। नौकरीपेशा लोगों को अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखने से फायदा होगा। कारोबार करने वालों को खर्च, कर्मचारियों और ग्राहकों से जुड़ी जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में आमदनी और खर्च का हिसाब रखें, ताकि कोई एक जिम्मेदारी आपके बजट को प्रभावित न करे। प्रेम जीवन में काम और निजी रिश्तों के बीच संतुलन जरूरी रहेगा। पार्टनर को समय दें और उनकी भावनाओं को समझें। परिवार की कुछ जिम्मेदारियां भी आपके व्यस्त कार्यक्रम को प्रभावित कर सकती हैं। सेहत के लिए समय पर भोजन करें और नींद से समझौता न करें।

आज का संदेश: अपनी प्राथमिकताएं तय करें और हर जिम्मेदारी को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करें।

तुला – ऐस ऑफ कप्स (Ace of Cups)

तुला राशि वालों के लिए मंगलवार नई उम्मीद, सकारात्मक सोच और भविष्य के लक्ष्यों की ओर बढ़ने का दिन है। यदि पिछले कुछ समय से आप अपने करियर या किसी महत्वपूर्ण योजना को लेकर असमंजस में थे, तो आज आत्मविश्वास वापस आ सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई उत्साह बढ़ाने वाली बातचीत, नया विचार या अवसर आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी बेहतर संभावनाओं की उम्मीद रखनी चाहिए। कारोबार करने वालों के लिए भविष्य की योजनाएं बनाने और नए अवसर तलाशने का समय है। आर्थिक मामलों में अपने लक्ष्यों को व्यावहारिक रखें और धीरे-धीरे बचत बढ़ाने पर ध्यान दें। प्रेम जीवन में भावनात्मक समझ और भरोसा मजबूत हो सकता है। पार्टनर के साथ भविष्य की उम्मीदों और योजनाओं पर चर्चा होगी। अविवाहित लोगों को किसी नए रिश्ते को लेकर सकारात्मक महसूस हो सकता है। परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। सेहत के लिए उन गतिविधियों को समय दें, जिनसे मन को शांति मिलती है।

आज का संदेश: उम्मीद बनाए रखें और अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य की दिशा में लगातार छोटे-छोटे कदम उठाते रहें।

वृश्चिक – किंग ऑफ वांड्स (King of Wands)

वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगलवार आत्मविश्वास, आकर्षण और अपनी प्रतिभा दिखाने का दिन है। कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता लोगों का ध्यान खींच सकती है। किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आपको अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रखने का अवसर मिलेगा। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अपनी योजना को लेकर पहल कर सकते हैं। कारोबार करने वालों के लिए मार्केटिंग, नेटवर्किंग और नए संपर्क बनाने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में आत्मविश्वास के साथ फैसले लें, लेकिन जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने से बचें। प्रेम जीवन में आपका आकर्षण और सकारात्मक व्यवहार रिश्ते में नई ऊर्जा ला सकता है। पार्टनर के साथ घूमने या कोई खास समय बिताने की योजना बन सकती है। अविवाहित लोगों को किसी का ध्यान आकर्षित करने का मौका मिल सकता है। परिवार में आपकी सलाह और सहयोग को महत्व मिलेगा। सेहत के लिहाज से अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें और जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां न लें।

आज का संदेश: अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखें और आत्मविश्वास के साथ अवसरों का लाभ उठाएं।

धनु – पेज ऑफ पेंटाकल्स (Page of Pentacles)

धनु राशि वालों के लिए मंगलवार धैर्य, मेहनत और लगातार प्रयास करने का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में किसी काम को पूरा करने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है, लेकिन जल्दबाजी करने के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। आपकी जिम्मेदारी और भरोसेमंद कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास बढ़ा सकती है। कारोबार करने वालों को मौजूदा कामकाज को मजबूत करने और लंबी अवधि की रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। जल्द मुनाफा कमाने के लिए कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचें। आर्थिक मामलों में बचत और नियमित खर्चों की योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। प्रेम जीवन में बड़े वादों के बजाय छोटे-छोटे प्रयास रिश्ते को मजबूत करेंगे। पार्टनर के साथ भविष्य और जिम्मेदारियों को लेकर बातचीत हो सकती है। अविवाहित लोग स्थिर और भरोसेमंद रिश्ते को प्राथमिकता देंगे। परिवार में आपकी नियमित मदद और जिम्मेदारी की सराहना होगी। सेहत के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित खानपान अपनाएं।

आज का संदेश: सफलता की रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन लगातार मेहनत आपको मजबूत परिणाम दिलाएगी।

मकर – टेन ऑफ पेंटाकल्स (Ten of Pentacles)

मकर राशि वालों के लिए मंगलवार काम के दबाव से थोड़ा विराम लेने और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का दिन है। पिछले कुछ समय से आप लगातार जिम्मेदारियों में व्यस्त रहे होंगे, इसलिए आज अपनी ऊर्जा को संभालकर खर्च करना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में नए काम लेने के बजाय लंबित जिम्मेदारियों की समीक्षा करें और आगे की योजना बनाएं। कारोबार करने वालों को किसी बड़े फैसले या निवेश के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आर्थिक मामलों में भी नई प्रतिबद्धता लेने से पहले थोड़ा समय लेकर विचार करें। प्रेम जीवन में शांत माहौल और आपसी बातचीत रिश्ते को बेहतर बना सकती है। यदि पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तनाव है, तो तुरंत समाधान निकालने का दबाव न बनाएं। परिवार के साथ समय बिताएं, लेकिन अपनी निजी जरूरतों को भी महत्व दें। सेहत के लिहाज से पर्याप्त नींद, आराम और मानसिक शांति को प्राथमिकता देना जरूरी होगा।

आज का संदेश: खुद को आराम देने में संकोच न करें। शांत मन से लिए गए फैसले ज्यादा बेहतर साबित होते हैं।

कुंभ – द स्टार (The Star)

कुंभ राशि वालों के लिए मंगलवार किसी पुरानी समस्या का नया समाधान मिलने का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में कोई नई जानकारी या अलग नजरिया आपको उस मामले को समझने में मदद कर सकता है, जो काफी समय से उलझा हुआ था। नौकरीपेशा लोगों को अपनी बात स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से रखने का अवसर मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या इंटरव्यू में आपकी संवाद क्षमता काम आ सकती है। कारोबार करने वालों को पुरानी रणनीति में बदलाव करने या किसी योजना को नए तरीके से लागू करने का विचार मिल सकता है। आर्थिक मामलों में किसी दस्तावेज, निवेश या समझौते को ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा। प्रेम जीवन में ईमानदार बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। पार्टनर के साथ अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखें। अविवाहित लोग यह समझ पाएंगे कि उन्हें रिश्ते में वास्तव में क्या चाहिए। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा से समाधान निकल सकता है। मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें।

आज का संदेश: समस्या को नए नजरिए से देखें। स्पष्ट सोच आपको सही समाधान तक पहुंचा सकती है।

मीन – थ्री ऑफ कप्स (Three of Cups)

मीन राशि वालों के लिए मंगलवार पारिवारिक सुख, भावनात्मक संतुष्टि और रिश्तों में सामंजस्य का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का अच्छा साथ मिलेगा और काम का माहौल सकारात्मक रह सकता है। किसी वरिष्ठ या सहकर्मी से प्रोत्साहन मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कारोबार करने वालों को कर्मचारियों, साझेदारों और ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से लाभ हो सकता है। आर्थिक मामलों में परिवार की जरूरतों और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान रहेगा। घर से जुड़ी किसी योजना या खर्च पर चर्चा हो सकती है। प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी और भविष्य को लेकर कोई सुखद बातचीत हो सकती है। अविवाहित लोगों को किसी ऐसे रिश्ते की उम्मीद बंध सकती है, जिसमें भरोसा और भावनात्मक स्थिरता हो। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। घर में किसी छोटी खुशी या आयोजन का माहौल बन सकता है। सेहत के लिए मानसिक शांति और अपनों के साथ अच्छा समय बिताना फायदेमंद रहेगा।

आज का संदेश: अपनों के प्यार और सहयोग को महत्व दें। सच्ची खुशी अक्सर परिवार और रिश्तों में ही मिलती है।

आज का सकारात्मक संकल्प: “मैं अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता/करती हूं, समझदारी से फैसले लेता/लेती हूं और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता/बढ़ती हूं। मेरे जीवन में सुख, स्थिरता और सकारात्मक अवसरों का स्वागत है।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।