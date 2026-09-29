Daily Tarot Horoscope 29 September 2026 (आज का टैरो राशिफल 29 सितंबर 2026): आज की टैरो ऊर्जा नई संभावनाओं, सकारात्मक बदलाव, स्थिरता, भावनात्मक समझ, महत्वपूर्ण फैसलों और व्यक्तिगत विकास की ओर इशारा कर रही है। कुछ राशियों के लिए आज आगे बढ़ने और नए अवसरों को अपनाने का समय है, तो कुछ लोगों को किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले थोड़ा रुककर परिस्थितियों को समझने की जरूरत होगी। आज का दिन यह सिखाता है कि भविष्य की ओर बढ़ते समय अपनी समझ, अनुभव और अंतर्मन की आवाज को नजरअंदाज न करें। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज की सबसे बड़ी सीख है कि आगे बढ़ते समय अपनी समझ, अनुभव और अंतर्मन की आवाज को साथ लेकर चलें। मेष और धनु राशि के लिए विस्तार और सपनों को दोबारा गति देने का समय है, जबकि वृषभ और कन्या के लिए सकारात्मकता और नए व्यावहारिक अवसर सामने आ सकते हैं। मिथुन और मकर राशि को स्थिरता, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है। कर्क और कुंभ राशि के लिए आज जल्दबाजी से बचना जरूरी है। सिंह और वृश्चिक अपनी शांत शक्ति और दृढ़ निश्चय से परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तुला राशि अतीत से जुड़ी किसी याद या व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ सकती है, जबकि मीन राशि के लिए प्रेम और महत्वपूर्ण जीवन-चुनाव आज केंद्र में रहेंगे।

आज का संदेश यही है कि बिना सोचे आगे बढ़ना भी सही नहीं और डर के कारण रुक जाना भी नहीं। अपनी परिस्थितियों को समझें, अपनी अंतरात्मा की सुनें और फिर आत्मविश्वास के साथ सही दिशा में कदम बढ़ाएं।

मेष राशि – Three of Wands (थ्री ऑफ वैंड्स)

आज आपके लिए विस्तार और नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। करियर, कारोबार, यात्रा या निजी जीवन से जुड़ी किसी योजना को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी नए प्रोजेक्ट, साझेदारी या नए बाजार में कदम रखने की सोच रहे हैं, तो आज उस दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में भविष्य को ध्यान में रखकर योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में भी आपको महसूस हो सकता है कि अब जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने का समय आ गया है। अपने वर्तमान दायरे से बाहर निकलकर सोचें, क्योंकि आने वाला समय आपकी उम्मीद से कहीं बड़ा हो सकता है।

आज का संदेश: अपनी मौजूदा परिस्थितियों से आगे देखने और नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहें। आपका अगला अध्याय आपकी कल्पना से भी बड़ा हो सकता है।

वृषभ राशि – The Sun (द सन)

आज का दिन आपके लिए खुशी, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकता है। किसी काम में अच्छे परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और लंबे समय से की जा रही मेहनत के लिए सराहना या पहचान भी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में स्थिरता आने के संकेत हैं। निजी जीवन में रिश्तों को लेकर संतुष्टि और अपनापन महसूस होगा। आज अपने छोटे-बड़े प्रयासों की सफलता को स्वीकार करें और खुद को उसका श्रेय दें। सकारात्मक सोच और आभार की भावना आपके दिन को और बेहतर बना सकती है।

आज का संदेश: अपनी प्रगति का आनंद लें। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और आभार आपके जीवन में और खुशियां ला सकते हैं।

मिथुन राशि – Queen of Pentacles (क्वीन ऑफ पेंटाकल्स)

आज आपके लिए स्थिरता, जिम्मेदारी और व्यावहारिक सोच महत्वपूर्ण रहेगी। करियर और आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे लेकिन मजबूत प्रगति देखने को मिल सकती है। आप किसी ऐसी योजना पर ध्यान दे सकते हैं जो भविष्य में आपको आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व दे। घर-परिवार से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने का भी अच्छा समय है। रिश्तों में भरोसा और स्थिरता आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आज खुद की देखभाल को भी नजरअंदाज न करें। छोटे लेकिन समझदारी भरे कदम आने वाले समय में बड़ी सुरक्षा और सफलता का आधार बन सकते हैं।

आज का संदेश: स्थिरता, निरंतरता और व्यावहारिक कदमों पर ध्यान दें। आज उठाया गया छोटा और समझदारी भरा कदम भविष्य में मजबूत सुरक्षा दे सकता है।

कर्क राशि – The Moon (द मून)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रह सकती है, लेकिन भावनाएं भी आपको प्रभावित कर सकती हैं। किसी परिस्थिति में पूरी स्पष्टता न होने पर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचें। बातचीत, काम या आर्थिक मामलों से जुड़ी किसी जानकारी को दोबारा जांच लेना बेहतर रहेगा। रिश्तों में भी गलतफहमी की स्थिति बन सकती है, इसलिए सामने वाले की बात सुने बिना अपनी धारणा न बनाएं। आपका अंतर्मन आपको सही दिशा दिखा सकता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपनी सहज समझ और चिंता के बीच फर्क पहचानें। हर बात का जवाब आज ही मिलना जरूरी नहीं है।

आज का संदेश: चीजों को जबरदस्ती स्पष्ट करने की कोशिश न करें। अपनी अंतर्मन की आवाज सुनें, परिस्थितियों को ध्यान से देखें और सच्चाई को स्वाभाविक रूप से सामने आने दें।

सिंह राशि – Strength (स्ट्रेंथ)

आज आपकी असली ताकत आपके धैर्य और भावनात्मक संतुलन में दिखाई देगी। काम या निजी जीवन में दबाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन शांत रहकर परिस्थितियों को संभालना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको हर बात का जवाब गुस्से या आक्रामकता से देने की जरूरत नहीं है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ विनम्रता से बातचीत करें। नेतृत्व की स्थिति में भी आपका संयम आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकता है। आज खुद को साबित करने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करें।

आज का संदेश: शांत, आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से संतुलित रहें। अपनी ताकत साबित करने के लिए हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है।

कन्या राशि – Ace of Pentacles (ऐस ऑफ पेंटाकल्स)

आज आपके सामने कोई ऐसा नया अवसर आ सकता है जिसमें भविष्य के लिए अच्छा और व्यावहारिक लाभ छिपा हो। करियर, पैसा, नया प्रोजेक्ट या किसी नई जिम्मेदारी से जुड़ा प्रस्ताव आपको मिल सकता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे जिम्मेदारी और निरंतरता के साथ आगे बढ़ाते हैं तो इसका लाभ लंबे समय तक मिल सकता है। नई दिनचर्या, काम या किसी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता की शुरुआत के लिए भी दिन अनुकूल है। अवसर को केवल इसलिए नजरअंदाज न करें कि उसकी शुरुआत छोटी है।

आज का संदेश: आज मिलने वाले व्यावहारिक अवसरों पर ध्यान दें। छोटी शुरुआत भी आगे चलकर बेहद मूल्यवान और स्थायी परिणाम दे सकती है।

तुला राशि – Six of Cups (सिक्स ऑफ कप्स)

आज पुरानी यादें और पुराने रिश्ते आपके मन में जगह बना सकते हैं। किसी पुराने दोस्त, सहकर्मी या प्रिय व्यक्ति से दोबारा संपर्क होने की संभावना है। अतीत से जुड़ी कोई भावनात्मक स्थिति भी आज आपको भीतर से प्रभावित कर सकती है। किसी पुराने रिश्ते को लेकर मन में बनी दूरी कम हो सकती है या आपको किसी पुराने अनुभव से महत्वपूर्ण सीख मिल सकती है। हालांकि, अतीत को याद करना अच्छा है, लेकिन उसमें अटक जाना सही नहीं होगा। पुरानी यादों से मिली गर्माहट को अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें।

आज का संदेश: उन यादों का सम्मान करें जिन्होंने आपको बनाया है, लेकिन यह भी याद रखें कि आपका भविष्य भी आपके ध्यान और ऊर्जा का हकदार है।

वृश्चिक राशि – The Chariot (द चैरियट)

आज आपके लिए दृढ़ निश्चय, अनुशासन और आगे बढ़ने की ऊर्जा मजबूत रहेगी। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम दोबारा गति पकड़ सकता है। करियर में नेतृत्व की जिम्मेदारी मिल सकती है या किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर आपको स्पष्ट रुख अपनाना पड़ सकता है। यात्रा या किसी नई दिशा में आगे बढ़ने के संकेत भी मिल सकते हैं। परिस्थितियां चाहे जितनी चुनौतीपूर्ण हों, अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें। एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके लगातार प्रयास करने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी।

आज का संदेश: अपनी दिशा पर नियंत्रण रखें और लक्ष्य से ध्यान न भटकने दें। दृढ़ निश्चय और अनुशासन आपकी सोच को वास्तविक सफलता में बदल सकते हैं।

धनु राशि – The Star (द स्टार)

आज आपके भीतर उम्मीद, प्रेरणा और नई ऊर्जा लौट सकती है। जिस सपने या लक्ष्य को आपने कुछ समय के लिए पीछे छोड़ दिया था, उसमें दोबारा गति आने के संकेत हैं। रचनात्मक काम, करियर की लंबी अवधि की योजनाओं और निजी लक्ष्यों के लिए यह समय उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है। भावनात्मक रूप से भी पुरानी निराशाओं से बाहर निकलने और खुद पर दोबारा भरोसा करने का अवसर मिलेगा। हो सकता है कि आपकी मंजिल अभी थोड़ी दूर हो, लेकिन दिशा सही है और आगे बढ़ने की संभावना मजबूत है।

आज का संदेश: अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखें। जो चीज कभी दूर लग रही थी, उसमें धीरे-धीरे फिर से गति आ सकती है।

मकर राशि – King of Wands (किंग ऑफ वैंड्स)

आज आपके सामने नेतृत्व और अपनी क्षमता साबित करने का अवसर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है या आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी भूमिका निभानी पड़ सकती है। आपका आत्मविश्वास और पहल करने की क्षमता दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगी। हालांकि, नेतृत्व करते समय दूसरों पर अपनी बात थोपने के बजाय टीम को साथ लेकर चलना बेहतर रहेगा। अपनी महत्वाकांक्षा को सही रणनीति और समझदारी के साथ आगे बढ़ाएं। आज पीछे हटने के बजाय अपनी क्षमता पर भरोसा करके पहला कदम उठाने का समय है।

आज का संदेश: आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। नेतृत्व का अवसर आपकी सोच से ज्यादा करीब हो सकता है, इसलिए अपनी क्षमता पर भरोसा करें और पहल करें।

कुंभ राशि – Two of Swords (टू ऑफ स्वॉर्ड्स)

आज आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस में रह सकते हैं। एक तरफ भावनाएं होंगी और दूसरी तरफ व्यावहारिक सोच, जिसके कारण फैसला लेना मुश्किल लग सकता है। ऐसे में दूसरों के दबाव में आकर तुरंत निर्णय लेने से बचें। किसी बातचीत या काम से जुड़े मामले में पहले पूरी जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा। यदि कोई कठिन बातचीत करनी है, तो भावनात्मक शोर कम होने के बाद बात करना ज्यादा सही रहेगा। खुद को थोड़ा समय देने से चीजें अधिक स्पष्ट हो सकती हैं।

आज का संदेश: केवल इसलिए जल्दबाजी न करें क्योंकि दूसरे लोग आपसे तुरंत जवाब चाहते हैं। समय लें, तथ्यों को समझें और फिर स्पष्ट मन से निर्णय करें।

मीन राशि – The Lovers (द लवर्स)

आज प्रेम, रिश्तों और दिल से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आपके लिए प्रमुख रह सकते हैं। किसी रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव और समझ बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। यदि आप सिंगल हैं, तो किसी व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है, लेकिन केवल आकर्षण के बजाय यह देखना भी जरूरी होगा कि वह रिश्ता आपके मूल्यों और भविष्य की इच्छाओं के साथ कितना मेल खाता है। आज का कार्ड केवल प्रेम की बात नहीं करता, बल्कि ऐसे चुनावों की ओर भी इशारा करता है जो आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं।

आज का संदेश: वही चुनें जो आपके दिल, मूल्यों और लंबे समय की खुशी के साथ वास्तव में मेल खाता हो। ईमानदार फैसले रिश्तों में मजबूती और जीवन में शांति लाते हैं।

आज का सकारात्मक संकल्प

“मैं आत्मविश्वास के साथ नए अवसरों का स्वागत करता/करती हूं और अपने अंतर्मन की बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखता/रखती हूं। मैं डर और झिझक को छोड़कर सकारात्मक बदलाव के लिए खुला/खुली रहता/रहती हूं और ऐसे फैसले लेता/लेती हूं जो मेरे विकास, स्थिरता, खुशी और भविष्य की सफलता के लिए सही हों। मैं विश्वास रखता/रखती हूं कि आगे बढ़ते हुए मेरे लिए सही रास्ता अपने आप स्पष्ट होता जाएगा।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।